Bauerndemos spalten die Gesellschaft

Landwirte demonstrieren am Montag am Flugplatz Meschede Schüren mit ihren Traktoren. Ihr gutes Recht? Oder unzulässige Behinderung anderer Menschen? Foto: Ralf Rottmann/ Funke Foto Services

Hagen Seit den Protesten erreichen die Redaktion zahlreiche Leserzuschriften. Sie reichen von Ablehnung über Verständnis bis zu großer Sorge

Vergleich mit Klimaklebern nicht angebracht

Die Bauernproteste sind richtig und angemessen! Es geht nicht nur um die geplanten Kürzungen bei den Landwirten, vielen Branchen geht es schlecht. Viele haben sich den Bauern angeschlossen, Spediteure, Gastronomen, Handwerker. Die Auto- und Stahlindustrie sieht schwere Zeiten auf sich zukommen. Bauanträge sind über 30 % zurückgegangen, unsere ganze Wirtschaft schwächelt. Wir haben in Deutschland eine Rezession. Die geplanten Kürzungen für die Landwirte waren nur das, was das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Viele stellen sich die Frage, wie es in Deutschland weitergehen soll. Die Proteste waren angemeldet und die Konvois wurden von der Polizei begleitet. Die Proteste sind auf eine Woche beschränkt. Ein Vergleich mit den chaotischen Aktionen der Klimakleber entbehrt jeder Grundlage. Bernd Gebehenne, Hallenberg

Grenzen von Meinungsfreiheit achten

Ich schreibe hier, 68-jährig, den ersten Leserbrief meines Lebens. Angesichts der Art der Bauernproteste frage ich mich, ob die Bauern wissen, dass sie sich instrumentalisieren lassen von Menschen, die mit Hilfe der Demokratie, der Meinungs-, Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit an die Macht kommen wollen, um als erstes genau diese Säulen unserer Gesellschaft abzuschaffen. Das lehrt die Geschichte. Wollen wir das? Das ist keine Alternative für Deutschland! Eine Partei mit einem entsprechenden Namen und gleichzeitig diesen Zielen und einem entsprechenden Benehmen - auch - im Parlament ist nicht wählbar. Nun sehe ich auch noch auf Seite 5 der Ausgabe vom 9. Januar 2024 ein Bild, das mich glauben macht, dass Ihre Zeitung genau diese Diskreditierung der Regierung bewusst unterstützt. Solche Beleidigungen (Transparent im Vordergrund des Bildes) sind nicht hinnehmbar und haben nichts mit Meinungs- und Pressefreiheit zu tun (...). Brigitte Hoffmann, Hagen

Bauernproteste am 8. Januar 2024 in Berlin. Dieses Foto war am 9. Januar in der Print-Ausgabe unserer Zeitung zu sehen - für Brigitte Hoffmann nicht hinnehmbar. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Ich habe Sorge um die Demokratie

Ich bin in einer landwirtschaftlichen Umgebung groß geworden. Schon in meiner Kindheit (Jahrgang 1955) begann das Höfesterben. Durch technische Entwicklungen steigerte sich von Jahr zu Jahr die Produktivität, mittels Subventionen wurden die großen Bauern immer wirtschaftlicher und größer, die kleinen Höfe konnten nicht mithalten und wurden zu Nebenerwerbsbetrieben. Diese Tendenz hat bis heute Bestand, nur dass die Bauern heute nur noch wenig „Lebensmittel“ erzeugen, dafür entweder eine mehr oder weniger „industrielle Tierproduktion“ einschließlich Futtermittel für die Fleischindustrie betreiben oder letztlich sogar Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge herstellen. Heute sind die großen Landwirtschaftsbetriebe, ihre starken Verbände und Lobbyisten bis hin im Europarlament für den Klimawandel mitverantwortlich. Seit Jahrzehnten verhindert der Bauern-Lobbyismus einen Wandel zur ökologischen Landwirtschaft ohne umweltschädliche Pflanzenschutzmittel. Aktuell wurde wieder die Benutzung von Glyphosat

um 10 Jahre verlängert. Dieses Mittel ist u.a. verantwortlich für das Bienensterben, was weltweit zu einer Katastrophe führen kann.

Ich frage mich, warum erst jetzt dieser große Aufschrei erfolgt und nicht schon zu Zeiten der von CDU/CSU-geführten Regierungsverantwortung. Und wieso ist es möglich, dass die Landwirte bundesweit Autobahnauffahrten und wichtige Verkehrsknotenpunkte mit politischer Unterstützung und staatlicher Duldung lahmlegen dürfen, während die „letzte Generation“ für ihre lokalen Klebeaktionen medienwirksam kriminalisiert wird. Ich bin mit der Ampel auch unzufrieden, kann mich des Eindrucks aber nicht erwehren, dass es sich hier um eine organisierte Aktion zum Sturz der Ampel handelt. Doch was folgt dann?

Hier läuft etwas falsch und ich habe Sorge um unsere Demokratie. Norbert Reuter-Droste, Hagen

Bauern werden überproportional belastet

Ich bin kein Bauer, habe trotzdem Verständnis für die Proteste. Die Bauern als kleine Gruppe werden überproportional belastet. Die Ampel fragt nicht, ob der Bauer alternative Möglichkeiten zur Produktion ohne Diesel hat, die gibt es nämlich nicht. Herr Merz von der CDU hatte beim Bauernprotest gesagt, dass es bei der Kürzung der Mineralöl-Subventionen zumindest erstmal alternative Produktionsmöglichkeiten geben sollte. Beim Klimageld für Rentner gibt es auch nichts, im Gegensatz zu den Pensionären, obwohl die Rentenerhöhungen die Inflation nicht ausgleichen. Das Geld wird bei den kleinen Bürgern eingefordert. Wolfgang Krause, Menden

Merz als Kümmerer: Das ist scheinheilig

Wenn Merz sich jetzt zum Kümmerer der Bauern aufspielt, ist das scheinheilig.

Das Bundeslandwirtschaftsministerium war seit 2005 ununterbrochen bis 2021 Unions-geführt und ist dementsprechend (haupt-)verantwortlich für die Problematiken hinsichtlich Strukturwandel, Bürokratie und Preisgestaltung. Außerdem hat die CDU-Regierung im Oktober 2020 den CO2-Preis auf Agrardiesel beschlossen, nicht die Ampel.

Noch im Dezember 2023 haben alle Unions-Abgeordneten im Rechnungsprüfungsausschuss des Bundestages die Regierung aufgefordert, die Steuervergünstigungen für Landwirte abzuschaffen!

Jetzt so zu tun, als hätte die Union damit nichts zu tun, ist schlicht und einfach verlogen. Aber scheinbar ist Populismus heutzutage wichtiger, als zu der eigenen Politik zu stehen. Wolfgang Geilen, Winterberg

Haben die nichts Besseres zu tun?

Glauben unsere Bauern, sie könnten unsere Politiker durch Verkehrsblockaden beeinflussen? Diese Herrschaften fliegen doch! Teilweise mit eigenen Flugzeugen oder mit Hubschraubern. Zu den Demos fahren die Landwirte mit ihren Treckern durch ganz Deutschland. Nehmen sie dazu den subventionierten Diesel oder zahlen sie den Sprit aus eigener Tasche? Was sagen die Umweltschützer dazu?

Haben die Bauern eigentlich sonst nichts Besseres zu tun?

Die Leidtragenden sind doch die anderen Verkehrsteilnehmer, die ihre Arbeit machen wollen und behindert werden! Manfred Vaubel, Sprockhövel

Zeit für die Vertrauensfrage

Die Bauern-Demo hat sehr viel Rückhalt in der Bevölkerung. Die Menschen halten nicht mehr still. (...) Wenn die Regierung das nicht erkennt, muss die Vertrauensfrage gestellt werden. Gerhard Bernshausen, Bad Laasphe

Verbraucher zahlen die Zeche

Die Proteste der Land- und Forstwirte gegen die Subventions-Kürzungen beim Agrar-Diesel gehen uns alle an. Am Ende wird der Verbraucher zusätzlich zu weiteren kostspieligen Belastungen durch diese Bundesregierung die Kosten zu tragen haben. Während grüne Politiker die Straßenblockierer der „Letzten Generation“ als Klimaaktivisten bezeichnen, versucht man Bauern mit ihrem Frust bei den Protesten als Randalierer hinzustellen und teilweise in die „rechte Schublade“ zu stecken. Damit wird gleichzeitig das Versammlungsrecht als Urgestein unserer demokratischen Verfassungs-Ordnung in Frage gestellt. Mit diesem „Totschlagargument“ lässt sich außerdem hervorragend von der eigenen Unfähigkeit ablenken, um das politische Versagen zu kaschieren. Heinz J. Bökamp, Salzkotten

