Baustellen! Bahn sperrt Strecken Dortmund, Hagen, Iserlohn

Dortmund/Hagen. Bahnnutzer im östlichen Ruhrgebiet bekommen in den kommenden Wochen mit Streckensperrungen zu tun. Die erste beginnt an diesem Freitag.

Mehrere große Baustellen der Deutschen Bahn sorgen in den kommenden Wochen für Einschränkungen des Zugverkehrs im östlichen Ruhrgebiet. Am späten Freitagabend (15. Oktober, 23 Uhr) beginnt auf der Strecke zwischen Dortmund und Hagen eine zehntägige Sperrung. Betroffen sind nach Auskunft der Deutschen Bahn die Züge der Linien RB 52, RB 53 und RE 57.

Die Züge werden bis Montag (25. Oktober) so umgeleitet, dass Zwischenhalte von Dortmund nach Hagen, nach Dortmund-Hörde sowie nach Fröndenberg jeweils ausfallen. Es verkehren Ersatzbusse. Auf dem Bauprogramm in der Sperrpause stehen laut Bahn Modernisierungsarbeiten an einer Dortmunder Eisenbahnbrücke und an zwei Bahnübergängen.

Sperrung auch auf der Strecke Schwerte-Iserlohn und -Hagen

Weitere wochenlange Einschränkungen für Pendler und Reisende kündigt die Bahn ab Ende Oktober wegen Bauarbeiten auf der zweigleisigen Strecke von Schwerte nach Hagen sowie nach Iserlohn an. So wird die Strecke Schwerte - Iserlohn vom 22. Oktober bis 28. Dezember komplett gesperrt. Gleiches gilt für die Strecke Schwerte - Hagen in der Zeit vom 25. Oktober bis zum 21. Dezember.

Dadurch fallen die Linien RE 13/RE17 und die RB 53 auf den Strecken aus. Es verkehren Ersatzbusse. Die Regionalbahnlinie RE 7 fährt - allerdings zu anderen Zeiten.

Während der Sperrung sollen Brückenüberbauten ausgehoben und Hilfsbrücken eingesetzt werden. Außerdem werden Oberleitungen und Kabel entlang der Strecke angepasst. (dpa)

