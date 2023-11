Bettwanze, Ratte und Kakerlake: Wenn der Kammerjäger kommt

Meschede 2023 waren sehr viele Wespen und Mücken unterwegs, weiß Schädlingsbekämpfer Boris Adler. Was er über Bettwanzen und Mäuse erzählt

Bettwanzen? Igitt! „Auf die kann ich gut verzichten“, sagt Boris Adler und erzählt von der schwierigen Bekämpfung der blutsaugenden Ungeziefer, die sich gerne in Ritzen, Spalten und Nähten in Schlafzimmern einnisten – zum Beispiel in Steckdosen, hinter Leisten, Tapeten oder Bildern - und schlafende Menschen mit Stichen traktieren.

Seit die Insekten in Frankreich zum Politikum geworden sind, wird auch in Deutschland in scheinbar jedem Bett nach ihnen gesucht. Boris Adler lässt erst keine Schnappatmung bei seinem Zuhörer aufkommen: „Bettwanzen sind in unserer Region eher kein Thema. Das Klima hier ist für sie nicht geeignet.“

Dreijährige Ausbildung zum Schädlingsbekämpfer

Man darf es ihm glauben. Nach seiner Ausbildung zum Schädlingsbekämpfer hat sich der 41 Jahre alte Sauerländer aus Bestwig 2004 selbstständig gemacht. Zusammen mit Ehefrau Nora (36) führt er einen Betrieb, der keinen konjunkturellen Schwankungen ausgesetzt ist („Ungeziefer gibt es immer“) und neben Privatkunden Auftraggeber aus den unterschiedlichsten Branchen hat: Lebensmittelhandel und -herstellung, Gastronomie, Gesundheitswesen, Immobilien, Papier- und Verpackungsindustrie, Logistik, Behörden usw.

„Wir sind ISO-zertifiziert. Unsere Kunden können davon ausgehen, dass bei uns Hygiene und Produktsicherheit großgeschrieben wird.“ Andreas Friesen, Betriebsleiter

Schauplatz Verpackungsdruckerei Drees in Meschede: Für ihre vierte und letzte vorbeugende Kontrolle in diesem Jahr haben sich Boris und Nora Adler für 8 Uhr morgens angemeldet. Sie werden in der nächsten Stunde unter anderem die Mause- und Rattenfallen nach Nagetier-Spuren inspizieren und mit neuen Fressködern ausstatten, kritische Kontrollpunkte wie Türen, Tore und Fenster analysieren, die UV-A Leuchtstoffröhren in den Insektenvernichtern an Hallenwänden ersetzen und darin anhaftende Mücken auf den Klebefolien mit einem Handstaubsauger entfernen.

Diskretion als Geschäftsgrundlage

In dem Analyse-Protokoll wird am Ende wie immer stehen, dass die Druckerei keine Probleme hat mit den üblichen Verdächtigen des Schädlingswesens – Mäuse, Ratten, Ameisen, Silberfischen, Flöhe, Wespen, Fliegen oder Motten. Kostenpunkt der Visite: „Weit unter 1000 Euro für vier einstündige Besuche im Jahr“, sagt Boris Adler.

Andreas Friesen ist Betriebsleiter bei der Verpackungsdruckerei Drees in Meschede. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Gut angelegtes Geld im Sinne des Qualitätsmanagements, findet Drees-Betriebsleiter Andreas Friesen: „Wir sind ISO-zertifiziert. Unsere Kunden, unter anderem im Lebensmittel- und medizinischen Bereich, können davon ausgehen, dass bei uns Hygiene und Produktsicherheit großgeschrieben wird.“

Transporter ohne Werbeaufschriften

Es ist nicht immer so, dass die Öffentlichkeit von Besuchen eines Kammerjägers wissen darf. Es könnte ja der Eindruck entstehen, dass unsauber gearbeitet wird. Also ist Diskretion die Geschäftsgrundlage eines Schädlingsbekämpfers. Wenn Boris und Nora Adler Betriebe betreten, haben sie Arbeitskleidung ohne Werbeaufschriften an. Das Äußere ihres Transporters gibt ebenfalls keine Hinweise auf ihren Beruf.

„Wir sind eigentlich überall, aber man erkennt uns nicht“, sagt Nora Adler, gelernte Immobilienkauffrau, über das unauffällige Vorgehen. „Das Thema Ungeziefer ist hierzulande nach wie vor sehr schambehaftet. Es gibt andere Länder, in denen Betriebe ganz offensiv Kontroll-Bescheinigungen als Qualitätsmerkmal an der Eingangstür anbringen“, ergänzt Ehemann Boris, der auch staatlich geprüfter Desinfektor ist und Aufträge als Tatortreiniger annimmt.

Nora Adler (36) steht in dem Sauerländer Schädlingsbekämpfungs-Betrieb ihrem Ehemann Boris zur Seite. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Apropos Ehe: „Unsere ganze Ehe ist auf den Beruf aufgebaut“, sagen das Paar übereinstimmend und strahlt um die Wette. „Wir sind uns zum ersten Mal begegnet, als ich von Noras Vater gerufen wurde – eine Ratte hatte sich in einem gelben Sack in einer Regentonne verirrt“, erzählt der erfahrene Kammerjäger.

Als in der Kennenlernphase des Paares eines Sonntagabends – zur besten Tatort-Zeit - ein Bestatter anrief und einen Auftrag für eine Tatortreinigung im Hochsauerland hatte, fuhr Nora Adler spontan mit. Sie meisterten den „harten Fall“ und wussten, dass sie fortan gemeinsam durchs Leben gehen wollen.

Vermehrte Kundenanrufe wegen Bettwanzen

Seitdem ist das Zwei-Personen-Kammerjäger-Team in steter Bereitschaft. Den Hinweis auf einen 24-Stunden-Service in der Schädlingsbekämpfung haben die dreifachen Eltern spätestens auf der Homepage gestrichen, nachdem ein Anrufer um 2 Uhr nachts angefragt hatte, was ein sofortiger Besuch kosten würde. Schließlich habe er seit 14 Tagen eine Maus im Schlafzimmer…

Boris Adler untersucht in der Druckerei einen Insektenvernichter an einer Wand. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Und doch: Kundenanrufe sind das A und O eines Schädlingsbekämpfers. In den vergangenen Monaten hatten insbesondere die Nachfragen wegen vermeintlicher Bettwanzen Hochkonjunktur. Dabei waren die zahlreichen Insektenstiche in der Regel das Werk von Mücken, beruhigt Boris Adler: „Wegen der andauernden Feuchtigkeit waren in diesem Sommer und Herbst besonders viele unterwegs.“

Der Sauerländer steht übrigens den vielen im Internet kursierenden ultimativen Methoden zur Mückenbekämpfung skeptisch gegenüber: „Das Einzige, was hilft, sind maßgeschneiderte, engmaschige Mückengitter an Fenstern und Türen.“

Wespen konnten sich unbemerkt vermehren

Neben Mücken, die Adler zu Folge auch gerne in Brennholz überwintern, traten in diesem Jahr auch Wespen in großer Zahl auf, weiß der Experte: „Wir hatten noch nie so viele. Es war ein verregneter Sommer. Die Menschen konnten wenig auf ihren Terrassen sitzen und bemerkten so die Flugbewegungen von und zu Nestern nicht.“

Die Arbeit der Adlers erstreckt sich zunehmend auf den gewerblichen Bereich. Die Zahl der Betriebe nimmt stetig zu, die sich mithilfe eines Kammerjägers durch geeignete Vorsorgemaßnahmen vor Schädlingen aller Art schützen wollen – die sensibel für das Thema geworden sind, die in Vorbeugung investieren und die Bekämpfung von Schädlingen mit der chemischen Keule erst gar nicht aufkommen lassen müssen.

Der Kammerjäger zeigt einen Fress-Köder. Handschuhe gehören zu seiner Sicherheitsausstattung. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Boris Adler ist in dieser Hinsicht ein gefragter Mann, der seinen Traumjob gefunden hat? „Was ist ein Traumjob?“, erwidert der 41-Jährige ganz nüchtern und emotionslos. Er hat eine professionelle Distanz bei seinen Einsätzen entwickelt. Nein, sagt er, Ekelgefühle habe er nicht. Und Ehefrau Nora ergänzt: „Unsere Arbeit ist höchst abwechslungsreich. Kein Tag ist wie der andere.“

Familiär vorbelastet

Und doch muss die Frage gestellt werden dürfen: Wie kommt man zu der Arbeit mit nicht immer appetitlichen Ungeziefern? „Ich bin familiär vorbelastet“, schildert Boris Adler. Seine Mutter sei in Baden aufgewachsen: „Ich habe schon früh Schädlingsbekämpfung in den Weinbergen miterlebt.“

Der Normalfall, so der Sauerländer weiter, ist Schädlingsbefall in Betrieben und Geschäften über Transportwege. In der Pandemie hätten sich Drogerie- und Supermärkte in ganz Europa Nachschub organisiert – und sich manchen ungebetenen Gast ins Haus geholt. Zum Beispiel Mäuse. Solche Nager knabberten vor vielen Jahren in einem fernen Lebensmittelladen die Milchprodukte ein und desselben Herstellers an: „Aber nur die Packungen, auf denen das Gesicht des damaligen Werbebotschafters – ein bekannter Musiker – abgebildet war.“

Boris Adler kann einige Anekdoten aus seinem Berufsalltag erzählen. „Eine hungrige Maus isst alles“, sagt er, „sie entwickelt eine Futterprägung.“ In der Adventszeit übrigens auch. „Wenn Sie sich irgendwann wundern, dass in Ihrer Schreibtisch-Schublade im Büro Mäuse sind – dann haben Sie vergessen, den abgelegten Nikolaus wieder herauszunehmen.“

