Bier zu verschenken: Lüdenscheid gibt 20.000 Dosen ab

Weil das Mindesthaltbarkeitsdatum bald abläuft und die Dosen nicht mehr verkauft werden dürfen, werden 20.000 davon an diesem Wochenende in Lüdenscheid verschenkt.

Lüdenscheid. 20.000 Dosen Bier werden an diesem Wochenende in Lüdenscheid verschenkt. Wo man sich etwas abholen kann und was Corona damit zu tun hat.

Weil wegen Corona nahezu alle Großveranstaltungen abgesagt sind, werden in Lüdenscheid im Sauerland an diesem Wochenende 20.000 Dosen Bier verschenkt. „Weil man Bier nicht wegschüttet, sondern trinkt“, haben sich der Verein Willi&Söhne und das Stadtmarketing zu der Aktion entschlossen, wie sie sagen.

Auf dem Bahnhofsgelände in Lüdenscheid wird der Verein am Samstag und Sonntag, von 8 bis 14 Uhr und von 10 bis 16 Uhr, das Bier herausgeben. Der Grund: „Wir mussten nahezu alle Veranstaltungen absagen, unter anderem auch das Bautz-Festival im August“, sagt Matthias Czech vom Verein Willi&Söhne. Das Bier hätte dort unter anderem verkauft werden sollen.

Mindesthaltbarkeitsdatum läuft ab

Nun laufe das Mindesthaltbarkeitsdatum des Dosenbieres noch in diesem Monat ab. „Es ist so gut konserviert, dass es noch sehr lange haltbar ist, nur verkaufen dürfen wir es nicht mehr. Wir haben jede Menge Dosen – und die müssen weg“, sagt Czech. Frische seien bereits in der Produktion.

Die Herausgabe erfolge „idealerweise im praktischen 24er Dosengebinde“, schreibt der Verein auf Facebook. Maximal werden pro Person 48 Dosen vergeben, „damit jeder die Chance hat, etwas abzubekommen“, sagt Czech. Bezahlt werden müsse lediglich der Pfand. Weil das Geld in ein Projekt des Vereins fließe, „Paint the wall – Street-Art für Lüdenscheids Innenstadt“, seien Spenden aber erwünscht. „Die Aktion soll aber vor allem etwas Freude bringen in diesen von Corona geplagten Zeiten“, so Czech.