Böller explodiert in Kapuze - Zweijähriger schwer verletzt

Unna. In der Kapuze eines Kleinkindes ist Silvester ein Feuerwerkskörper explodiert. Der Zweijährige kam mit Verbrennungen in eine Unfallklinik.

Ein zweijähriges Kind ist in Unna in der Silvesternacht durch Feuerwerk schwer verletzt worden. Der Junge war gegen Mitternacht mit seinen Eltern auf der Straße, um den Jahreswechsel zu feiern, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei sei „ein pyrotechnischer Gegenstand in die Kapuze“ des Kindes gelangt. Noch bevor die Eltern den Böller herausholen konnten, explodierte dieser.

Die Familie suchte umgehend ein nahe gelegenes Krankenhaus aus. Dort wurden bei dem Jungen Verbrennungen am Hinterkopf festgestellt. Er wurde schwer verletzt in eine Unfallklinik verlegt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls mit dem Feuerwerkskörper. (afp)

