Silvesternacht: Viele Einsätze für Polizei und Feuerwehr

Essen. Zahlreiche Menschen in NRW haben das neue Jahr mit Böllern und Raketen begrüßt. Dabei gab es auch eine Vielzahl an Bränden und Verletzten.

Nach zwei Jahreswechseln mit Corona-Maßnahmen haben die Menschen in Nordrhein-Westfalen Silvester wieder ohne größere Einschränkungen gefeiert. Dabei wurde ausgiebig geböllert – und häufig ging es auch aggressiv zu.

Im Stadtteil Freisenbruch in Essen sind n, als sie brennende Mülleimer löschen wollten. „Aus einer größeren Gruppe heraus sind die Kollegen der Feuerwehr mit Böllern beworfen worden“, berichtet Polizeisprecher Pascal Schwarz-Pettinato.

Der Angriff auf die Feuerwehrleute habe sich gegen 1.30 Uhr ereignet. Nahe der Einsatzstelle hätte sich eine Gruppe von 50 bis 60 Personen – überwiegend junge Menschen – gebildet, aus der heraus die Böller auf die Feuerwehr-Einsatzkräfte geworfen worden seien. Die Tatverdächtigen hätten die Flucht ergriffen.

In Katernberg sind zwei Menschen durch Feuerwerkskörper schwer verletzt worden. Bei den Opfern handelt es sich um einen 40 Jahre alten Mann und seine acht Jahre alte Tochter. Der Vater habe sich schwere Verbrennungen zugezogen und schwebe in Lebensgefahr, die Tochter sei schwerst verletzt. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht.

Silvesternacht in Bochum: Schwere Gesichtsverletzungen durch Böller und Raketen

Auch die Feuerwehr in Bochum spricht von einer „sehr einsatzreichen“ Silvesternacht. Es sei zu „deutlich mehr Verletzungen durch Feuerwerkskörper“ gekommen als in den Silvesternächten mit Böllerverbot. Der erste Einsatz wurde der Leitstelle um 0 Uhr gemeldet: Eine brennende Hecke im Wattenscheider Hellweg. Unmittelbar danach mussten Rettungskräfte Menschen mit schweren Gesichtsverletzungen durch Feuerwerksraketen und Böller versorgen. Hinzu kamen mehrere Kleinbrände und ein Wohnungsbrand, sodass teilweise sämtliche Einsatzkräfte von der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz waren.

Insgesamt kam es laut Feuerwehr in Bochum allein zwischen 22 Uhr und 2 Uhr zu 47 Brand- und 37 Rettungsdiensteinsätzen. Im Vorjahr seien es dagegen zwischen 20 Uhr und 7 Uhr „lediglich“ 54 Einsätze gewesen.

In der Silvesternacht haben Menschen in Mülheim ausgiebig gefeiert – und jede Menge Müll hinterlassen. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

In Duisburg sind Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes beleidigt, bedrängt und mit Feuerwerkskörper beworfen worden. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr zum Glück niemand. In einem Fall hätten sich die Einsatzkräfte allerdings zurückziehen müssen und erst unter dem Schutz der Polizei tätig werden können. Zehn Personen seien in der Silvesternacht in Duisburg durch Feuerwerkskörper verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden.

Polizei geht in Hagen gegen illegale Pyrotechnik vor

Die Polizei im Hochsauerlandkreis ist im Zeitraum von 18 Uhr bis 6 Uhr, zu insgesamt 96 Einsätze ausgerückt. In der Silvesternacht des Vorjahres seien es noch lediglich 55 Einsätze gewesen. Unter anderem sei in Arnsberg durch einen Böllerwurf auf ein abgestelltes Polizeifahrzeug die Windschutzscheibe derart zerstört worden, dass das Fahrzeug nicht mehr einsatzbereit war.

Auch viele Bürgerinnen und Bürger in Hagen sind ausgelassen in das neue Jahr gestartet und waren zahlreich auf den Straßen der Stadt unterwegs. „Dort wurde natürlich auch geböllert, leider aber auch unter Verwendung illegaler Pyrotechnik“, so die Polizei. Im Hasperbruch und in der Küferstraße sei zudem illegal mit Schreckschusswaffen geschossen worden.

Großbrand in Düsseldorfer Baustoffhandel – Papierrollen in Flammen

Die Polizei in Düsseldorf rückte in der Silvesternacht nach Angaben eines Sprechers zu Einsätzen mit „diversen Randalierern und auf sich einschlagenden Personen“ aus. Die Einsätze verteilten sich über das ganze Stadtgebiet. Die Düsseldorfer Altstadt war nach Angaben eines dpa-Reporters „rappelvoll“. Berichte über Verletzte gab es am frühen Neujahrsmorgen zunächst nicht.

Bei einem Großbrand in der Lagerhalle eines Düsseldorfer Baustoffhandels sind am frühen Sonntagmorgen Papierrollen in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war nach Angaben eines Sprechers mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Verletzte gab es nach Angaben der Polizei nicht. Der Baustoffhandel liegt in einem Industriegebiet im Süden Düsseldorfs. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. Die Feuerwehr musste in der Silvesternacht nach Angaben ihres Sprechers zu zahlreichen Einsätzen in der ganzen Stadt ausrücken.

Bei einem Unfall mit Feuerwerkskörpern hat ein Mann in Jülich im Kreis Düren am Silvesterabend zwei Finger verloren. Nach Angaben der Polizei hatte der 27-Jährige mehrere zugelassene Knallkörper miteinander verklebt. Bei der Zündung explodierte das selbstgebastelte Bündel in der Hand des Mannes.

Silvesternacht: Mehr Polizeikräfte im Einsatz

In Köln war die Polizei in der Silvesternacht nach Angaben einer Sprecherin mit Hunderten Kräften „an unterschiedlichen Hotspots“ im Einsatz. Mit zunehmendem Alkoholkonsum seien auch Böller in Richtung von Personen abgefeuert worden, sagte eine Polizeisprecherin. Außerdem sei es mit steigendem Alkoholpegel auch zu kleineren Auseinandersetzungen und Pöbeleien gekommen.

Wie in der Silvesternacht üblich, waren mehr Polizistinnen und Polizisten als sonst im Einsatz. In einigen Großstädten in NRW waren für die Silvesternacht aus Sicherheitsgründen Böllerverbotszonen eingerichtet worden. In Köln, Düsseldorf, Bielefeld und Dortmund etwa durften zum Jahreswechsel Feuerwerkskörper nur außerhalb der Sperrzonen gezündet werden. (mit dpa)

