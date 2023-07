Bombe in Dortmunder Innenstadt wird Mittwoch entschärft

Dortmund. Wegen einer Bombenentschärfung in Dortmund müssen am Mittwoch die Ruhrallee und weitere Straßen gesperrt werden. Auch Busse und Bahnen betroffen.

Bei Bauarbeiten an der Straße "Am Knappenberg 87" in der südlichen Dortmunder Innenstadt ist am Mittwoch (5. Juli) eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gefunden worden.

Der Blindgänger soll noch am Mittwoch entschärft werden. Dafür müssen in einem Radius von 250 Metern bis zu 2400 Anwohnerinnen und Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Auch die Continentale Versicherung, die Trinitatisgemeinde, die Pro-Kids-Kinderbetreuung und die DRK-Rettungswache 11 sind betroffen.

Die Evakuierung soll um 16.15 Uhr starten. Ab diesem Zeitpunkt kann man das Evakuierungsgebiet nur noch verlassen, jedoch nicht mehr betreten.

Bombenfund in Dortmund: Ruhrallee gesperrt

Einschränkungen gibt es auch im Straßenverkehr: Die Bundestraße 54 (Ruhrallee) sowie angrenzende Straßen werden für die Entschärfung gesperrt.

Die Stadt Dortmund informiert weiter: Für Autofahrende bedeute das, dass die Zufahrt zur B 1 über die Ruhrallee nicht möglich ist. Man solle bitte die Zufahrt über die "Voßkuhle" und die "Hohe Straße" nutzen. Weiterhin wird der Verkehr von der B 54 in Richtung City auf die B 1 in Fahrtrichtung Unna umgeleitet.

In der Dortmunder Straße "Am Knappenberg" ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Dies ist der Evakuierungsradius. Foto: Stadt Dortmund

Die Bombenentschärfung wirkt sich auch auf Busse und Bahnen aus. Die Bus- und Stadtbahnlinien von DSW21 sind wie folgt betroffen:

Ab Beginn der Evakuierungsphase um 16:15 Uhr fährt die Buslinie 453 in beide Richtungen eine Umleitung über "Saarlandstraße" und "Märkische Straße". Dabei entfallen die Haltestellen »Ruhrallee« und »Markgrafenstraße«.

Die Stadtbahnlinien können während der Evakuierungsphase zunächst noch komplett durchfahren.

Ab Beginn der Bombenentschärfung gelten folgende Einschränkungen:

Die Stadtbahnlinien U41 und U47 aus Richtung Brambauer bzw. Westerfilde fahren dann nur noch bis »Stadthaus« und von dort wieder zurück

Die U41 und U47 aus Richtung Hörde bzw. Aplerbeck fahren nur noch bis »Märkische Straße« und von dort aus wieder zurück

Die U49 aus Richtung Hacheney fährt nur bis »Westfalenpark«. Um weiter in die Innenstadt zu kommen, können Fahrgäste dort in die U46 umsteigen. Diese Linie fährt, von der Brunnenstraße kommend, bis »Westfalenpark« und von dort aus wieder zurück.

Die U45 zwischen »Fredenbaum« und »Leopoldstraße« und die U49 zwischen »Hafen« und »Leopoldstraße« werden während der Evakuierung eingestellt.

Die Stadt Dortmund informiert laufend via Twitter unter twitter.com/stadtdortmund unter dem Hashtag #dobombe.

