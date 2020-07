Bombendrohung: Zwei Volksbank-Filialen geräumt

Lüdenscheid/Werdohl. Erneut gibt es eine Bombendrohung gegen Volksbank-Filialen in Werdohl und Lüdenscheid. Durchsuchung bleibt ohne Hinweise auf eine Bombe.

Ein Unbekannter hat am Donnerstagmittag für große Aufregung in Werdohl und in Lüdenscheid gesorgt. Laut Polizei wurde per Anruf eine Bombendrohung für die Volksbank - Filialen in den beiden Städten ausgesprochen. Nach intensiver Durchsuchung der Polizei stellt sich die Drohung aber als haltlos heraus. Die beiden Filialen sowie die Zufahrtsstraßen waren im Rahmen der polizeilichen Untersuchungen zeitweise gesperrt.

Gegen 14.30 Uhr meldete sich der weiterhin unbekannte Täter per Telefon bei der Hotline des Bankverbunds. Betroffen waren die beiden Volksbank-Filialen Werdohl (Altes Dorf) und an der Sauerfelder Straße in Lüdenscheid. Nach dem die Polizei unmittelbar von den Mitarbeitern informiert wurde, wurden die beiden Filialen umgehend geräumt.

Zweite Drohung innerhalb von sechs Tagen

Anschließend durchsuchten Polizeibeamte die Räumlichkeiten. Auf Spezialkräfte wurde in diesem Zusammenhang verzichtet. Wie sich herausstellen sollte, war die Drohung haltlos, denn die Polizisten konnten weder in der Werdohler noch in der Lüdenscheider Filiale tatsächlich eine Bombe oder mögliche Hinweise auf Sprengstoff entdecken.

Die Polizei erstattete in der Folge Anzeige wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat. Derzeit richtet sich diese Anzeige aber noch gegen unbekannt. Bereits am vergangenen Freitag kam es zu einer ähnlichen Drohung. Seinerzeit erreichte die Drohung die Polizei um 14.20 Uhr, auch hierbei handelte es sich um die Filiale in Werdohl.