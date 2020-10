Zehn Konzerte hätten es werden sollen, am Ende sind es nur vier geworden: Die restlichen Veranstaltungen des renommierten Brassfestivals Sauerland-Herbst sind am Montag wegen der steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen durch den Hochsauerland­kreis abgesagt worden. Betroffen sind die noch drei ausstehenden Konzerte mit „Kammer Orköster“ am Donnerstag, 29. Oktober, in Sundern-Hagen, „Bozen Brass“ am Freitag, 30. Oktober, in Medebach und am Samstag, 31. Oktober, in Brilon. Schon vorher mussten die Konzerte im Kloster Bredelar und in der Abtei Königsmünster in Meschede abgesagt werden, ein weiteres konnte nicht stattfinden, weil Musiker sich mit dem Coronavirus infiziert hatten.

Für Professor Thomas Clamor, den künstlerischen Leiter des Festivals ist das ein schwerer Schritt: „Aber ich halte ihn für richtig.“ Die Absage habe Hochsauerlandkreis-Landrat Karl Schneider auch mit ihm abgestimmt. „Wir wollten ein positives Zeichen setzen, als wir das Festival auch unter den schwierigen Bedingungen gestartet haben“, so Calmor. „Wir haben aber auch gesagt, dass wir dies nur unter der Voraussetzung tun, dass die Richtlinien zum Schutz der Gäste und der Musiker auch eingehalten werden können.“ Und hier hat sich die Lange spätestens geändert, seit auch der Hochsauerlandkreis als Corona-Risikogebiet mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gilt.

Thomas Clamor bereut aber trotz des abrupten Endes nicht, den versuch gestartet zu haben: „Der Zuspruch war sehr groß. Man merkt, wie ausgehungert die Menschen nach Kultur sind.“ Bereits gekaufte Karten werden erstattet.