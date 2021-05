Sehnsucht nach einem Besuch einer Außengastronomie: Auf der Insel Norderney dürfen sich Gäste bereits ein kühles Getränk an der frischen Luft schmecken lassen. Soest und Lippstadt ziehen am Mittwoch nach. Sie sind Modellkommunen in NRW. Doch wie sieht es mit anderen Modellprojekten im Land aus?