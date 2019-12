Briloner Pfarrer über die Kunst der guten Weihnachtspredigt

Es ist traurig, aber die Erfahrung lehrt: Weihnachtspredigten können langweilig sein. So langweilig, das Gläubige und weniger klassische Kirchgänger unwillkürlich nach wenigen Minuten auf ihre Uhr schauen. Wer wach bleibt, dem fällt vielleicht noch die Apostelgeschichte (siehe Infobox) ein, in der Paulus ohne Pause unablässig redet, bis ein Zuhörer einnickt und aus der Höhe in den Tod stürzt. Ein Glück, dass es Pfarrer wie Rainer Müller von der evangelischen Kirchengemeinde Brilon gibt, dessen Predigten immer wieder mitreißen. Diese Zeitung hat sich mit dem 62-Jährigen darüber unterhalten, was zu einer guten Weihnachtspredigt gehört.

Natürlich, so Müller, dürfe die beste Geschichte der Welt, die frohe Botschaft der Geburt Christi und ihre theologische Deutung, nicht fehlen. „Aber eine gute Weihnachtspredigt verlangt mehr.“ Wichtig sei es, mit Worten Brücken zur Gegenwart zu bauen. „Wenn Paulus von Sklaven redet, dann ist das 2000 Jahre weit weg, eine andere Sprache.“ Konkrete Beispiele aus dem Leben der Zuhörer seien unverzichtbar, damit Prediger am Ende nicht noch Lebende erwecken müssen.

Die Macht der freien Rede

Zehn bis fünfzehn Minuten lang sind die Weihnachtspredigten von Rainer Müller. Und somit eher kurz mit Blick auf die Tradition in der evangelischen Kirche, in der die Predigt das Herzstück jedes Gottesdienstes ist. Da bleibe wenig Zeit, um auf die Komplexität der Weltlage einzugehen, berichtet der gebürtige Gronauer, der seit 2012 in der Gemeindepfarrstelle arbeitet und auf die freie Rede setzt.

Auf seinen Zetteln stehen „Hoffnungsschimmer“ neben „Erlösung aus der Starre“. Müller macht sich nur stichwortartig Notizen, ganze Sätze formuliert er selten. Daraus einen Erzählbogen zu spinnen, ist für ihn jedesmal aufs Neue eine Herausforderung . „Wenn jemand nach der Predigt meine Rede haben will, habe ich ein Problem.“

Müller hat das Glück, sich mit mehreren Kollegen die Weihnachtspredigten zu teilen. Bei drei Gottesdiensten hält der 62-Jährige in diesem Jahr Predigten. Eines seiner Erfolgsrezepte: Er setzt darauf, dass seine Worte sinnlich fühlbar werden. So plant er beim Gottesdienst am Morgen an Heiligabend, Engelsfiguren aus Stein unter die Besucher zu verteilen. „Willkommene Schmeichelsteine“ nennt er die Figuren. Der Einfall mit dem fühlbaren Engel sei ihm im Herbst gekommen. Nach der Idee, so Müller, wähle er Geschichte, Gebete und Lieder aus.



König Herodes und die Diktatoren

Kurze Sätze, Blickkontakt. All das sei für eine gute Weihnachtspredigt genauso wichtig, wie Geschichten aus der Bibel in die Moderne zu übertragen, erzählt der Pfarrer. In diesem Jahr wird Steuereintreiber Kaiser Augustus für die aus den Fugen geratene Finanzwelt und für das Treiben der Hedgefonds stehen. Und auch Herodes hat in den Diktatoren aus dem 21. Jahrhundert Ebenbilder. Er werde in seiner Weihnachtspredigt auch auf ein Zitat aus dem Johannes-Evangelium setzen: „Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf.“ Damit will Müller die Aufmerksamkeit auf die Menschen ziehen, die zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Der 62-Jährige strebt dabei immer danach, der tiefen Sehnsucht nach einer Wahrheit, die die Seele berührt, nahe zu kommen.

Acht Stunden dauere die Vorbereitung einer guten Predigt mindestens, heißt es beim evangelischen Zentrum für Gottesdienst und Predigtkultur in Wittenberg. Bei Müller beginnen die Vorbereitungen für die Weihnachtspredigten mit der Adventszeit. „Beim Spazierengehen fallen mir die besten Ideen ein“, erzählt er und fügt hinzu: „Auf meinem Nachttisch liegt in dieser Zeit immer ein Blatt Papier und ein Stift, damit sich spontan aufkommende Gedanken nicht verflüchtigen.“ Der Rest sei wie ein Gärprozess. So gehe das mehrere Wochen. „In kontinuierlichen Wellen.“ Der PC sei ab einem bestimmten Zeitpunkt für die Aktualisierung der Liturgie brauchbar.

Zeichen setzen gegen Hassbotschaften

In diesem Jahr drängt sich laut dem Pfarrer aus Brilon für die Predigt der Christvesper ein zentrales Thema auf: „Den Hassbotschaften, nicht nur im Netz, etwas zu entgegnen. Gegen unheilvolle Worte, die zerstören, bedrohen, beängstigen und gefährden.“ Die Gegenbotschaft müsse lauten: „Zuversicht säen, entfalten lassen und Menschen zusammenführen.“ Das, so Müller, werde das zentrale Thema der Weihnachtspredigten beider Kirchen in Deutschland sein. Aussagen von Heinrich Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland, und Reinhard Kardinal Marx, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, deuteten darauf hin.

Was in seinen Predigten besonders gut ankommt? „Wohl die Beispiele aus der Welt der Moderne“, sagt der Pfarrer. Dazu hält er auch schon einmal ein Smartphone in die Höhe und erzählt die Geschichte der Welt, die erst eine Scheibe war, dann eine Kugel und zuletzt in ein Smartphone passt. In Verbindung mit der Weihnachtsbotschaft wird daraus: „Gott will Menschen von Angesicht zu Angesicht sehen und nicht in Form von Likes.“ Es gehe darum, auch der jüngeren Generation zu erklären, wie wichtig die Begegnung von ,Face to Face’ ist.

Wichtig sei es aber auch, an Heiligabend etwas Vertrautes zu bieten: So Bedeutsames wie die Darstellung der Jesaja-Prophezeiung aus dem Alten Testament: „Das Volk das im Finsteren wandelt, sieht ein großes Licht (Kapitel 9).“ Das sei wie mit der Wahl des Essens zu Heiligabend, „wo mit Kartoffelsalat und Würstchen die Trefferquote hoch ist“.

Es fängt klein an, ohne Superheld an

Müller sieht die Chance, an den gut besuchten Weihnachtsgottesdiensten auch den kirchenfernen Suchenden etwas anzubieten, damit sie nach den Festtagen wiederkommen. Der Druck sei hoch. Dabei helfe ihm die freie Rede: „Ich kann dann besser auf die Stimmung in der Kirche eingehen. Zum Beispiel bei einem Trauerfall.“ Das sei ein Vorteil gegenüber fertig formulierten Texten. Und so bleibe dann manche gute Idee aus der Vorbereitung letztlich unausgesprochen.

Mit Rainer Müller über Predigten zu diskutieren, ist erfrischend, belebend und macht nachdenklich. So wie sein Schlusswort: Besonders sei es nicht, dass ein Kind geboren wurde, das geschehe jeden Tag, sondern: „Es gibt einen Gott mit uns. Und mit der Weihnachtsgeschichte fängt es klein an, ohne Superheld.“