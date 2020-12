Die Helios St. Elisabeth Klinik in Oberhausen-Styrum musste einen Corona-Ausbruch bekannt geben.

Besuch verboten Corona-Ausbruch in Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen

Oberhausen. Ein Schock für alle: In der Helios St. Elisabeth Klinik wurden bei Testungen 17 Patienten und vier Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet.

Bei vorsorglichen Routinetests kam es jetzt in der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen ans Licht: Insgesamt 17 Patienten haben Covid-19, vier Mitarbeiter sind ebenfalls positiv getestet worden. Insbesondere zwei Stationen sind betroffen. Das teilte die Klinik in einer Pressemitteilung mit.

Zum Schutz von Patienten und Mitarbeitern hat die Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen nach eigenen Angaben sofort weitere Maßnahmen eingeleitet, um mögliche Infektionsketten zu unterbrechen. Helios-Sprecherin Christina Fuhrmann betont: „Dies erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt.“ Positiv getestete Patienten würden strikt in gesonderten Bereichen isoliert behandelt. Alle positiv getesteten Mitarbeiter befänden sich bereits in häuslicher Quarantäne.

Alle planbaren Operationen wurden möglichst verschoben

„Aktuell werden alle Patienten der entsprechenden Stationen sowie alle Mitarbeiter der Klinik auf Corona getestet.“ Weitere Ergebnisse werden kurzfristig erwartet, die Testung der Kontaktpersonen werde nach fünf Tagen wiederholt. Bis dahin arbeiten alle Mitarbeiter in entsprechender Schutzausrüstung. „Unser wichtigstes Anliegen ist es, unsere Patienten und Mitarbeiter vor einer weiteren Ausbreitung des Virus zu schützen“, sagt Anna Berrischen, Klinikgeschäftsführerin der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen. Deshalb seien vorsorglich auch alle planbaren Operationen bis zur Klärung der Testergebnisse reduziert worden.

Die Notfallversorgung bleibt aber gewährleistet. Alle stationären Notfallpatienten würden isoliert auf einer Aufnahmestation untergebracht. Mit dem Gesundheitsamt und der Abteilung für Krankenhaushygiene erfolge eine tägliche Überprüfung der Maßnahmen. Besuche im Klinikum sind zurzeit nicht möglich.

