Die ersten fünf Tage des „Lockdown light“, der wegen der hohen Zahl von Neuinfektionen mit dem Coronavirus verhängt worden war, liegt hinter uns. Ob die Maßnahmen Wirkung zeigen, lässt sich noch nicht wirklich sagen, da dieses erst mit einigem zeitlichen Verzug geschehen würde. Doch trotzdem lohnt der Blick: Wie haben sich die Zahlen entwickeln – bei der Sieben-tages-Inzidenz, bei den Todesfällen und bei der Belegung der Intensivbetten mit Corona-Patienten. Und auch der Blick auf die Langzeitentwicklung lohnt: Welche Kreisen und Großstädten der Region waren seit Beginn der Pandemie besonders betroffen? Hier gibt es den Überblick:

Die Corona-Rangliste der Kreise und Großstädte

Hagen hat nun die höchste Dynamik bei den Corona-Neuinfektionen in der Region. Keine andere Großstadt und kein anderer Landkreis im Regierungsbezirk Arnsberg weist eine höhere Sieben-Tages-Inzidenz aus, mit der die Quote der Neu-Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche dargestellt wird. Sie liegt in Hagen laut Robert-Koch-Institut bei 274,5 und damit um mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner höher als noch vor einer Woche.

Zur Erinnerung: Ab einem Wert von 35 gilt Gefährdungsstufe 1, ab 50 Stufe 2. Die aktuelle Rangliste der Corona-Dynamik für den Regierungsbezirk Arnsberg zeigt, dass die Werte auch generell weiter steigen, aber es gibt Verschiebungen. Sie basieren auf den Angaben des Robert-Koch-Instituts, Stand Freitag 0 Uhr:

1. (Vorwoche 3.) Hagen: 274,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (25 Tote, 7 mehr als vor einer Woche)

274,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (25 Tote, 7 mehr als vor einer Woche) 2. (1.) Herne: 242,9 (18 Tote, + 6 )

242,9 (18 Tote, + 6 ) 3. (3.) Dortmund: 203,3 (32 Tote +8)

203,3 (32 Tote +8) 4. (10.) Hamm: 195,6 (42 Tote, +1)

195,6 (42 Tote, +1) 5. (4.) Bochum: 178,3 (32 Tote, +/-0)

178,3 (32 Tote, +/-0) 6. (6.) Märkischer Kreis: 177,5 (36 Tote, +2)

177,5 (36 Tote, +2) 7. (7.) Olpe: 159,0 (59 Tote, + 2)

159,0 (59 Tote, + 2) 8. (8.) Hochsauerland.: 148,2 (24 Tote, +3)

148,2 (24 Tote, +3) 9. (5.) Ennepe-Ruhr-Kreis: 122,5 (40 Tote+ 12)

122,5 (40 Tote+ 12) 10. (11.) Kreis Unna: 105,1 (53 Tote + 4)

105,1 (53 Tote + 4) 11. (9.) Siegen-Wittgenstein: 97,5 (9 Tote, +/-0)

97,5 (9 Tote, +/-0) 12. (12.) Kreis Soest: 73,6 (14 Tote, +3)

Hier gibt es eine Übersicht für ganz NRW, die sich täglich automatisch aktualisiert:





Binnen einer Woche 48 Corona-Tote im Regierungsbezirk Arnsberg

Im Regierungsbezirk Arnsberg sind seit März jetzt 384 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben, das sind 48 neue Todesfälle im Wochenvergleich. Zum Vergleich: Anfang Oktober lag die Zahl noch bei 290 – es sind also seitdem 94 Menschen an oder mit Corona in gut sechs Wochen gestorben. Im Mai, als die erste Corona-Welle wieder abgeflacht war, waren es noch 234 Todesfälle. Danach folgten viele Wochen mit nur sehr wenigen Verstorbenen. Jetzt steigen die Zahlen wieder stark an.

Am stärksten gilt dies für den Ennepe-Ruhr-Kreis: Dort sind im Wochenvergleich zwölf neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermeldet worden. Und selbst diese hohe Zahl drückt noch nicht das ganze Drama in dem Kreis aus: Denn schon zuvor waren die Zahlen stark gestiegen, weil in einem Altenheim mit zwei Standorten in Herdecke nunmehr 20 Bewohner verstorben sind. Das Problem dort: Das Virus hatte Einzug auf einer Demenzstation gehalten. Die dortigen Bewohner waren nicht in der Lage, die Sicherheits- und Abstandsregeln zu verinnerlichen.

Gestiegen sind die Todeszahlen aber auch sehr deutlich in Hagen (+7), in Herne (+6) und in Dortmund (+8) – also in den Städten, in denen derzeit die Corona-Dynamik besonders hoch ist: Wo es viele Neuinfektionen gibt und die Verfolgung von Infektionsketten immer schwieriger wird, breitet das Virus offensichtlich auch seien tödliche Kraft aus.

Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen ist stark gestiegen

Und auch die Zahl der Corona-Infizierten, die auf einer Intensivstation behandelt werden müssen, steigt weiter. Das zeigt das Intensivbettenregister: Am Freitag waren es in den zwölf Kreisen und kreisfreien Städten im Regierungsbezirk Arnsberg 157 Patienten, eine Woche zuvor noch 106.

Noch sind in allen zwölf Landkreisen und kreisfreien Städten des Regierungsbezirks Arnsberg dennoch Kapazitäten auf den Intensivstationen frei. Die Corona-Patienten machen auf den ersten Blick ohnehin nur einen Bruchteil der Gesamt-Patientenzahl aus. Doch schaut man genauer, dann sieht man, dass der Anteil der Corona-Patienten auf den Intensivstationen dort sehr hoch ist, wo auch die Dynamik bei den Neu-Infektionen hoch ist. Das Intensivbettenregister gibt Auskunft, wie hoch aktuell der prozentuale Anteil an Covid-19-Patienten ist. Das ist die Rangliste für den Regierungsbezirk Arnsberg.

1. Hagen: 23,9 % (18 von 88 Betten frei)

23,9 % (18 von 88 Betten frei) 2. Herne: 16,7 % (14 von 66 Betten frei)

16,7 % (14 von 66 Betten frei) 3. Kreis Unna: 15 % (19 von 100 Betten frei)

15 % (19 von 100 Betten frei) 4. Märkischer Kreis: 12,7 % (49 von 134 Betten frei)

12,7 % (49 von 134 Betten frei) 5. Dortmund: 11 % (54 von 308 Betten frei)

11 % (54 von 308 Betten frei) 6. Bochum: 10,2 % (46 von 206 Betten frei)

10,2 % (46 von 206 Betten frei) 7. Kreis Olpe: 9,7 % (22 von 31 Betten frei)

9,7 % (22 von 31 Betten frei) 8. Kreis Soest: 9,5 % (21 von 84 Betten frei)

9,5 % (21 von 84 Betten frei) 9. Hochsauerlandkreis: 8 % (37 von 125 Betten frei)

8 % (37 von 125 Betten frei) 10. Hamm: 6,2 % (29 von 97 Betten frei)

6,2 % (29 von 97 Betten frei) 11. Ennepe-Ruhr-Kreis: 5,5 % (29 von 128 Betten frei)

5,5 % (29 von 128 Betten frei) 12. Siegen-Wittgenstein: 2.9 % (28 von 140 Betten frei)

Der Langzeit-Blick: Welches Gebiet ist bislang am meisten betroffen?

Der Kreis Olpe gehörte lange Zeit zu den am stärksten betroffenen Gebieten der Corona-Pandemie in ganz Nordrhein-Westfalen. Nach dem Kreis Heinsberg, in dem das Virus in NRW erstmals auftrat und wo es zu Beginn besonders wütete, lag der Kreis Olpe landesweit länger auf Platz 2. Und zwar, wenn man die Zahl der bestätigten Corona-Infizierten pro 100.000 Einwohner seit Beginn der Pandemie betrachtet. Im Regierungsbezirk Arnsberg war der Kreis Olpe bei dieser Betrachtung ohnehin lange das am stärksten betroffene Gebiet – und mit nunmehr 59 Verstorbenen seit März gibt es auch keinen Landkreis und keine Großstadt mit mehr Toten.

Doch inzwischen hat es bei der Betrachtung der Gesamtzahl der bestätigten Infektion pro 100.000 Einwohner erhebliche Verschiebungen gegeben, der Kreis Olpe liegt nur noch auf Platz 4, die Spitzenposition hat Hamm übernommen. Und auch sonst liegen ganz weit vorne die Städte und Kreise, in dene die Corona-Dynamik auch aktuell sehr hoch ist. Am wenigsten war das Virus bislang in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Soest aktiv. So sieht die Rangliste für den Regierungsbezirk Arnsberg aus:

1. Hamm: 1154 Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner

1154 Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner 2. Herne: 1149,3 Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner

1149,3 Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner 3. Hagen: 1089,6 Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner

1089,6 Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner 4. Kreis Olpe: 1052,6 Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner

1052,6 Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner 5. Dortmund: 922,7 Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner

922,7 Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner 6. Bochum: 890,1 Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner

890,1 Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner 7. Kreis Unna: 874,4 Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner

874,4 Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner 8. Märkischer Kreis: 709,1 Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner

709,1 Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner 9. Hochsauerlandkreis: 695,6 Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner

695,6 Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner 10. Ennepe-Ruhr-Kreis: 688,7 Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner

688,7 Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner 11. Kreis Siegen-Wittgenstein: 579,9 Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner

579,9 Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner 12. Kreis Soest: 391,0 Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner

Diese Übersicht, die sich täglich aktualisiert, zeigt unter anderem die Gesamtzahl der Fälle: