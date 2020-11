Corona-Impfstoff soll auch in Westfalen produziert werden

Halle. Der von Biontech und Pfizer entwickelte Corona-Impfstoff soll wohl auch in Westfalen produziert werden. Was das Unternehmen dazu sagt.

Als vor Jahren die Stadt Halle in Westfalen, bekannt als Standort des Modeunternehmens Gerry Weber und eines Weltklasse-Tennisturniers, das Magazin „Gesund bleiben in & um Halle/Westfalen“ herausgab, schaltete auch das ortsansässige Pharma-Unternehmen Baxter Oncology eine Anzeige. „Fortschritt ist wichtig, aber wir wissen auch, was wirklich zählt – es ist das Leben des Patienten“, war darin zu lesen.

Womöglich setzt der Betrieb mit der Produktion von Krebsmedikamenten als Kerngeschäft seine Erkenntnis in der Corona-Pandemie eindrucksvoll um. Alles deutet darauf hin, dass auch am Standort Halle-Künsebeck des US-amerikanischen Baxter-Konzerns der von Biontech und Pfizer entwickelte Impfstoff gegen das Coronavirus produziert werden soll – auch wenn Personalchef Jürgen Fleischer dies derzeit „weder bestätigen noch dementieren“ kann.

Impfstoff würde im Auftrag produziert

Eine mögliche Kommunikation darüber, so Fleischer, obliege dem Mutterkonzern als börsenorientiertes Unternehmen und dem eigentlichen Eigentümer des Impfstoffs. „Wir würden im Fall der Fälle lediglich in dessen Auftrag produzieren.“

Wenn es so weit komme, habe dies mit der „Herausforderung zu tun, vor der die Welt noch nie stand: Impfstoffe gegen das Coronavirus für den gesamten Erdball bereitzustellen.“ Und weil die verschiedenen Hersteller auf diesem Globus nicht genügend Produktionskapazitäten hätten, ergänzt Fleischer, müsse man Alternativen finden.

Grundsätzlich böten sich da Hersteller an, die Medikamente produzieren, die wie Impfstoffe in die Haut injiziert werden. So wie bei den Krebsmitteln aus Halle-Künsebeck.

Für eine mögliche Produktion gut gerüstet

Sollte Ostwestfalen ein Produktionsstandort für einen Corona-Impfstoff werden, müssten Fleischer zufolge nur „überschaubare technische Umbauten an den Anlagen“ vorgenommen werden. „Grundsätzlich hätten wir das Knowhow, die wissenschaftliche Expertise, die technischen Gerätschaften und die Kenntnisse über pharmazeutische Regularien, um einen Impfstoff herzustellen.“

In dem Haller Baxter-Werk sind dem Personalchef zufolge 792 Mitarbeiter – Chemiker, Pharmazeuten, Biologen und Ingenieure – beschäftigt, 300 davon in der Produktion. Das Geschäft bestehe aus zwei Säulen: die Herstellung von Krebstherapeutika im Auftrag des Mutterkonzerns und die Tätigkeit als weltweiter Dienstleister bei der Medikamentenproduktion für andere Pharma-Unternehmen.