Herne. In Herne sind Hunderte Schüler in Quarantäne. Wie viele Corona-Fälle zuletzt gemeldet wurden und welche Schulformen besonders betroffen sind.

In Herne befinden sich derzeit mehrere Hundert Schüler in Quarantäne. Wie die Bezirksregierung Arnsberg auf WAZ-Anfrage mitteilt, waren Ende der vergangenen Woche insgesamt 510 Schülerinnen und Schüler in Herne in Quarantäne. 158 besuchen davon eine Grund- oder Förderschule, 352 eine weiterführende Schule. Zur gleichen Zeit waren 30 Lehrerinnen und Lehrer in Quarantäne, 17 von ihnen arbeiten an einer weiterführenden Schule.

Gemeldete Fälle von Covid-19 gab es laut den Angaben der Bezirksregierung Arnsberg in den Herner Schulen allein 36 in der Kalenderwoche 45 (2.-8. November). Davon waren 30 Schülerinnen und Schüler infiziert und sechs Lehrerinnen und Lehrer. Auf die verschiedenen Schulformen verteilen sich die Fälle wie folgt: 22 Schülerinnen und Schüler, die positiv getestet wurden, besuchen eine weiterführende Schule, acht eine Grund- oder Förderschule. Die Infektionen bei Lehrerinnen und Lehrern verteilen sich zu gleichen Teilen auf die beiden Schulformen.

Fünf Schulklassen in Herne müssen wegen Corona-Fällen zu Hause bleiben

Nach diesen jüngsten offiziellen Zahlen der Bezirksregierung Arnsberg müssen fünf Klassen geschlossen werden (zwei an Grund- und Förderschulen, drei an weiterführenden Schulen). Komplette Schulen mussten nicht geschlossen werden.

Genauere Angaben zu den aktuell von Corona-Fällen betroffenen Schulen wollte die Bezirksregierung Arnsberg auf Anfrage nicht machen. Auch die Stadt Herne könne diese Angaben derzeit nicht bündeln, weil die Kapazität des Gesundheitsamtes vollständig für die Nachverfolgung von Corona-Kontaktpersonen gebraucht werde, sagt Stadtsprecherin Anja Gladisch.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Herne. Den Herne-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Laut Robert-Koch-Institut ist Herne derzeit in ganz NRW die Stadt mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz. Laut Covid-Lagebericht vom Montag liegt Herne bundesweit auf Platz 4 hinter Augsburg, dem Landkreis Bautzen und dem Erzgebirgskreis.

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.