Corona-Notfallplan: Behelfskrankenhaus in Westfalenhallen

Dortmund. Die Stadt Dortmund will in den Westfalenhallen ein Behelfskrankenhaus für Hunderte von Covid-19-Patienten errichten.

Die Dortmunder Westfalenhalle war viele Jahre die größte Veranstaltungs-Arena in NRW. Alles, was Rang und Namen im Showgeschäft hatte, stand dort irgendwann schon einmal auf der Bühne. In diesem Monat sollten Größen wie Brachial-Rockmusiker Ozzy Osbourne, Brachial-Komiker Mario Barth und die Brachial-Volksmusikanten Kastelruther Spatzen auftreten. Corona hat ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Stattdessen holt die Stadt Dortmund derzeit angesichts stark steigender Infektionszahlen und aus Sorge vor zu wenigen Klinikbetten in absehbarer Zeit Notfall-Pläne aus der Schublade und will in den Westfalenhallen ein Behelfskrankenhaus für Hunderte von Covid-19-Patienten errichten. Diese Einrichtung könnte allerdings erst Ende Dezember in Betrieb gehen.

Stadtsprecherin Anke Widow bestätigt, dass mit Blick auf die Westfalenhallen derzeit eine „sogenannte Ausführungsplanung“ in einer sehr frühen Phase laufe. Allerdings: „Ob diese Planungen tatsächlich verwirklicht werden müssen, hängt von der Entwicklung des Infektionsgeschehens ab.“ Sollte ein Behelfskrankenhaus auf dem Veranstaltungsgelände eingerichtet werden, so die Sprecherin weiter, sollen dort zur Entlastung der Dortmunder Krankenhäuser „Post-Covid-Patienten“ medizinisch versorgt werden. Die exakte Bettenzahl stehe allerdings noch nicht fest. Die Planungsgröße bewege sich bei rund 500. Anke Widow betont aber ausdrücklich: „Die Behandlung der Covid-Patienten auf Intensivstationen würde weiterhin den dafür bestens ausgestatteten Dortmunder Krankenhäusern vorbehalten sein.“

Die Verantwortlichen der Stadt gehen zurzeit von insgesamt 800 Betten für Corona-Patienten aus, davon 200 für intensiv- und davon wiederum 100 für beatmungspflichtige Patienten. Eine Zahl, die bei dem starken Anstieg der Infizierten, die in Krankenhäusern behandelt werden müssen, eines Tages zu niedrig sein könnte. Daher die Idee mit Behelfskrankenhäusern, unter anderem in den altehrwürdigen Westfalenhallen.

Der Leiter des Dortmunder Gesundheitsamtes, Dr. Frank Renken, treibt entsprechende Gedankenspiele voran. Der Amtsleiter, zuvor in gleicher Position im Kreis Soest, hat dieser Tage ein Problem angesprochen, mit dem sich viele Kommunen in Corona-Zeiten auseinandersetzen müssen. „Was limitierend ist“, sagte Renken, „ist das Personal.“ Woher sollen Ärzte und Pflegekräfte in zusätzlichen Behelfskrankenhäusern kommen, wenn schon jetzt der Markt leergefegt ist? Renken hat öffentlich Ruheständler und Mitarbeiter von Wohlfahrtsorganisationen ins Spiel gebracht.

Nach Angaben von Stadtsprecherin Anke Widow wäre ein Behelfskrankenhaus in den Westfalenhallen erst Ende Dezember betriebsbereit. „Die Installation einer solchen medizinischen Einrichtung“, sagt sie, „ist ein sehr aufwändiges Vorhaben, das sich nicht von heute auf morgen umsetzen lässt.“