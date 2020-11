Corona-Quarantäne: „Befand mich in einem schlimmen Zustand“

Zwei Nervenzusammenbrüche, drei Tage, die sie ausschließlich im Bett verbracht hat, drei geleerte Weinflaschen, unzählige Gedanken ums Essen und Nicht-Essen, eine Narbe mehr, die den Körper ziert: Es ist ein erschreckendes Resümee, das Corinna Kohring (26) nach ihrer häuslicher Quarantäne zieht.

Die Bochumerin ist psychisch erkrankt, durfte ihre Wohnung im Oktober für zwei Wochen nicht verlassen, weil ihre Schwester positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Coco, so nennen sie Freunde und Familie, redet offen über diese sehr persönlichen Gedanken und Erfahrungen. Sie möchte sensibilisieren und dafür kämpfen, dass psychische Erkrankungen, gerade jetzt in der Corona-Zeit, nicht länger tabuisiert werden.

Als Coco 14 Jahre alt ist, bekommt sie die Diagnose Anorexie, im Volksmund als Magersucht bekannt. „Ich habe in sehr kurzer Zeit 15 Kilo abgenommen und ich war schon immer sehr schlank. Meine Mutter hat mich dann zu vielen Ärzten geschleppt.“ Coco wird in einer Kinder- und Jugendpsychologie aufgenommen, teils stationär.

„Ich hatte schon damals depressive Episoden, behandelt wurde aber vor allem die Anorexie, ich sollte wieder zunehmen“, erinnert sie sich zurück. Seit ein paar Monaten weiß Coco, dass sie zudem eine Emotionale-Instabilitäts-Störung hat, eine sogenannte Borderline-Persönlichkeitsstörung. „Die Bezeichnung mag ich eigentlich nicht, weil sie so sehr klischeebehaftet ist. Personen, die diese Diagnose bekommen, leiden unter sehr unterschiedlichen Symptomen“, erklärt die 26-Jährige.

Coco kompensiert ihre Erkrankung durch Bewegung: Während der Quarantäne fiel all das weg

„Wenn ihr Menschen unter euren Besten habt, die auch an einer psychischen Erkrankung leiden und sich in Isolation begeben müssen, seid für sie da. Hört euch lieber einmal zu oft nach ihrem Wohlbefinden um und gebt ihnen das Gefühl, nicht allein zu sein. Das brauchen wir in diesen Situationen mehr denn je“, bittet Coco. Sie leidet unter einer psychischen Erkrankung, war selbst zwei Wochen in häuslicher Quarantäne. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Coco hat mit Stimmungsschwankungen zu kämpfen, was zu depressiven Gefühlen und Angst führt – bis hin zur Selbstverletzung. Oft sei es so, dass sie den halben Tag lang „den Arsch nicht hochkriege“, erzählt sie. „Ich schiebe dann alles bis zu einem bestimmten Punkt vor mir her. Am selben Abend kann es dann aber sein, dass ich die komplette Bude schrubbe“, beschreibt Coco. Hinzu komme oft ein chronisches Gefühl der Langeweile. „Wer gesund ist, kann das nicht nachvollziehen, aber das ist heftig belastend und ein starkes Gefühl der inneren Leere.“ Die junge Frau hat gelernt, ihre psychischen Probleme zu kompensieren, sie malt, treibt Sport, ist Mitglied einer Tanzgruppe und geht Spazieren.

Doch all das fällt in den zwei Wochen im Oktober plötzlich weg. Sie verbringt die Zeit komplett allein in ihrer WG. „Ich wusste direkt, dass das eine harte Zeit wird. Ich hatte Angst“, sagt Coco. Der erste Nervenzusammenbruch folgt an Tag null: Ihr Arbeitgeber zeigt sich wenig verständnisvoll, als sie berichtet, erst kurz zuvor gab es einen Todesfall in der Familie. „Ich habe heftig geheult und irgendwann eine Freundin angerufen, die mich getröstet hat“, erinnert sie sich. Es folgen drei Tage, in denen sie es nicht aus dem Bett schafft. „Ich hatte eine schwere Episode der Depression, habe nur ganz, ganz spärlich gegessen.“

Mit der Quarantäne kommen die essgestörten Gedanken zurück

Doch dann schafft sie es, daraus zu kommen. Sie widmet sich einem ihrer liebsten Hobbys, malt viel, steht digital im Kontakt zu Freunden. „Ein Freund hat mit mir einen Facetime-Spaziergang gemacht“, erzählt Coco und lächelt. Eine besondere Stütze war ihre Freundin und Nachbarin Nina, die sie mental unterstützt und mit Einkäufen versorgt hat.

Die folgenden Tage verbringt Coco in einem gleichbleibenden Rhythmus. „Ich bin immer zwischen 0 und 1 Uhr schlafen gegangen und um 9 Uhr aufgestanden. Über den Tag verteilt, aber ich immer drei Mahlzeiten gegessen. Das klingt alles so selbstverständlich, doch ich musste das so konsequent machen“, schildert sie. Mit der Zeit alleine zuhause kamen immer wieder die Gedanken an ihre Essstörung. „Wenn die Möglichkeit, sich zu bewegen, bei Essgestörten wegfällt, ist das kritisch. Die Gedanken drehen sich nur noch darum, dass man isst, ohne sich zu bewegen und zunimmt.“ Ein weiterer Punkt: Während der Quarantäne konnte Coco nicht wie gewohnt ihre Therapie fortsetzen.

Cocos Appell: „Seid für eure Besten da, die an einer psychischen Erkrankung leiden und in Isolation sind“

Nach zehn Tagen hat sie die Quarantäne überstanden. Die Angst, dass eine weitere folgen könnte, bleibt. Coco macht Eines klar: „Das hier soll nicht die Auflagen zur Eindämmung der Pandemie kritisieren. Ich möchte bloß darüber sprechen, was es bedeutet, mit einer psychischen Erkrankung in Isolation zu sein.“ Sie befand sich in so schlimmen Zuständen, dass es ihr einziger Ausweg war, sich selbst Schmerzen zuzufügen. Coco hat eine Bitte: „Wenn ihr Menschen unter euren Besten habt, die auch an einer psychischen Erkrankung leiden und sich in Isolation begeben müssen, seid für sie da. Hört euch lieber einmal zu oft nach ihrem Wohlbefinden um und gebt ihnen das Gefühl, nicht allein zu sein. Das brauchen wir in diesen Situationen mehr denn je.“

