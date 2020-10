Hagen/Sauerland. Jetzt wird auch der Kreis Soest zum Corona-Risikogebiet: Und die Zahl der Toten steigt stark an. Wie sich die Lage in den Kreisen entwickelt.

Die zweite Welle der Corona-Pandemie hat die Region weiter fest im Griff. Auch der Kreis Soest, der bislang als einziger Landkreis in ganz Nordrhein-Westfalen noch nicht als Risikogebiet galt, wird die nach eigene Berechnung nun werden. Die Kreisverwaltung teilte am Freitag mit, dass die Sieben-Tages-Inzidenz nun den Grenzwert von 50 überschritten habe und bei 53,3 liege.

Diese Inzidenz misst die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Ab einem Wert von 35 gilt die Gefährdungsstufe 1, ab 50 die Stufe 2. Die zweite Stufe hatte sämtliche Kreise und kreisfreien Städte im Regierungsbezirk Arnsberg schon seit Tagen überschritten. Und die Wert sind in den vergangenen Tagen meist noch weiter gestiegen.

Die aktuelle Corona-Rangliste zeigt weiter eine hohe Dynamik

Das zeigt die aktuelle Rangliste der Corona-Dynamik für den Regierungsbezirk Arnsberg. Die mit dem Sternchen * gekennzeichneten Werte stammen aktuell von den Städten und Kreisen, Stand Freitag 18 Uhr, die anderen vom Robert-Koch-Institut, Stand Freitagmorgen 0 Uhr:

1. (Vorwoche 1.) Herne: 216,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (12 Tote) / 10 Corona-Patienten auf Intensivstation

216,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (12 Tote) / 10 Corona-Patienten auf Intensivstation 3. (3.) Dortmund: 173,1 (24 Tote) / 22 Corona-Patienten auf Intensivstation

173,1 (24 Tote) / 22 Corona-Patienten auf Intensivstation 2. (2.) Hagen: 165,9 (18 Tote) / 11 Corona-Patienten auf Intensivstation

165,9 (18 Tote) / 11 Corona-Patienten auf Intensivstation 7. (7.) Bochum: 160,8 (32 Tote) / 16 Corona-Patienten auf Intensivstation

160,8 (32 Tote) / 16 Corona-Patienten auf Intensivstation 6. (6.) Ennepe-Ruhr-Kreis: 139,5 (28 Tote) / 4 Corona-Patienten auf Intensivstation

139,5 (28 Tote) / 4 Corona-Patienten auf Intensivstation 9. (9.) Märkischer Kreis: 138,5 (34 Tote) / 6 Corona-Patienten auf Intensivstation

138,5 (34 Tote) / 6 Corona-Patienten auf Intensivstation 8. (8.) Olpe: 135,1 (57 Tote) / 5 Corona-Patienten auf Intensivstation

135,1 (57 Tote) / 5 Corona-Patienten auf Intensivstation 11. (11.) Hochsauerland.: 121,6 (21 Tote) / 10 Corona-Patienten auf Intensivstation

121,6 (21 Tote) / 10 Corona-Patienten auf Intensivstation 10. (10.) Siegen-Wittgenstein: 92,4 (9 Tote) / 3 Corona-Patienten auf Intensivstation

92,4 (9 Tote) / 3 Corona-Patienten auf Intensivstation 5. (5.) Hamm: 80,6 (41 Tote) / 4 Corona-Patienten auf Intensivstation

80,6 (41 Tote) / 4 Corona-Patienten auf Intensivstation 4. (4.) Kreis Unna: 71,2 (49 Tote) / 10 Corona-Patienten auf Intensivstation

71,2 (49 Tote) / 10 Corona-Patienten auf Intensivstation 12. (12.) Kreis Soest*: 53,3 (11 Tote) / 7 Corona-Patienten auf Intensivstation

Zahl der Toten und der Intensivpatienten steigt

Im Regierungsbezirk Arnsberg sind seit März damit jetzt 336 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben, das sind 24 neue Todesfälle binnen einer Woche. Zum Vergleich: Anfang Oktober lag die Zahl noch bei 290 – es sind also 46 Menschen an oder mit Corona in einem Monat gestorben. Im Mai, als die erste Corona-Welle wieder abgeflacht war, waren es noch 234 Todesfälle. Danach folgten viele Wochen mit nur sehr wenigen Verstorbenen – diese Zahlen sind nun sehr stark angestiegen.

Und auch die Zahl der Corona-Infizierten, die auf einer Intensivstation behandelt werden müssen, steigt weiter. Das zeigt das Intensivbettenregister: Am Freitag waren es in den zwölf Kreisen und kreisfreien Städten im Regierungsbezirk Arnsberg 106 Patienten, am Montag waren es „nur“ 78. Noch sind aber in allen Gebieten Intensivbetten frei.