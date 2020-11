Sie ist oft eine Schlacht der Zahlen: In der Corona-Krise lernen wir Sieben-Tages-Inzidenzen kennen oder den Reproduktionsfaktor. Vor allem ist die Pandemie aber eine Riesen-Herausforderung für Millionen von Menschen, die mit ihren Erlebnissen, Sorgen und Ängsten allerdings nicht jeden Tag öffentlich zu Wort kommen.

Die WESTFALENPOST hat das geändert. In allen Lokalteilen kommen in diesen Tagen ganz normale Menschen aus der Region zu Wort, keine Funktionäre, keine Offiziellen. Sondern Menschen, die die vergangenen Monaten ganz unterschiedlich erlebt haben und darüber mit ihrem ganz persönlichen Beitrag in unserem großen Corona-Tagebuch berichten. Bewegendes, Trauriges, aber auch Lustiges ist dabei entstanden. Dutzende sind zu Wort gekommen. Und einige lassen wir hier noch einmal erzählen.

Die Altenpflegerin und die Vermummungs-Komik

Kirstin Wesener. Foto: Privat / GFO

Kirstin Wesener ist Altenpflegerin in Kirchhundem im Kreis Olpe. Sie erfährt jeden Tag, wie einsam sich alte Menschen fühlen. Das führt zu berührenden, aber auch humoristischen Szenen. „Witzig war die Situation, als ich völlig ,vermummt’ – also mit Overall, Schutzbrille, FFP2-Maske und Handschuhen bekleidet – einen Mann, zusammen mit seinen Angehörigen, geweckt habe. Er klopfte an meine Schutzbrille und sagte: ,Bist du da drin? Ist da jemand?’ Ja, ja – sich auf den Arm nehmen, das muss man in diesen Zeiten auch können. Da war es auch nicht mehr so wichtig, dass ich in diesem Anzug nass geschwitzt war und so auch noch die Tour weiterfahren musste.“ Tief berührt hat sie auch eine andere Begebenheit: „Ich wurde gebeten, die Maske abzunehmen. Ein Klient wollte mal wieder ein richtiges Gesicht sehen. Seinem Wunsch bin ich nachgekommen. Ja, mit ausreichend Abstand. Wir haben uns stumm angesehen und angelächelt. Als er sich dafür bedankte, musste ich schon die eine oder andere Träne unterdrücken.“

Das 13-Stunden-Telefonat mit dem Sohn im Krankenhaus

Thora Meißner​ Foto: privat

Wie belastend ein Besuchsverbot im Krankenhaus sein kann, beschreibt die 42-jährige Arnsbergerin Thora Meißner . Ihr 18-jähriger Sohn hatte sich beide Arme gebrochen und wurde in einem weit entfernten Krankenhaus behandelt. Die Mutter war schon von der Unfallnachricht geschockt. Dass sie ihren Sohn aber nicht besuchen durfte, war noch schlimmer. Aber es gab ja das Handy für die Kommunikation. Allerdings: „Es gab auch die Angst, die Telefonverbindung könnte unterbrechen -- schließlich konnte er alleine nichts am Handy machen. Seinen Zimmernachbarn wollte er nicht immer fragen. Also Standleitung, 13 Stunden lang. Tag für Tag. Irgendwie mussten wir das Problem des Besuchsverbots ja lösen. Wir haben ihm beim Schlafen zugehört, beim Unterhalten mit dem Zimmernachbarn, bei der Physio und auch bei den danach eingetretenen Schmerzen. Wir haben versucht ihn aufzumuntern, haben gescherzt und auch er hatte einige Momente, in denen er lachen konnte.“

Die Whatsapp-Gruppe als Kraft für die Nachbarschaft

Heidi Dubielzig (rechts) schätzt ihre Nachbarschaft. Foto: Elisabeth Semme / WP

Heidi Dubielzig (78) aus Wetter an der Ruhr wohnt mit ihrem Mann schon seit einigen Jahren in einer barrierefreien Wohnung in einer Senioren-Wohnanlage und hat ihre Nachbarn noch mehr schätzen gelernt. Im ersten Lockdown haben sie eine Whatsapp-Gruppe etabliert. „Dadurch hat sich die Nachbarschaft intensiviert, und als dann die Regelungen im Sommer wieder etwas lockerer wurden, haben wir sogar ein Treffen in der Tiefgarage organisiert. Denn uns war klar, dass wir uns mal sehen müssen. Wir haben dann gegrillt, es gab Bier und wir haben auf der großen Fläche mit viel Abstand einen schönen Abend miteinander verbracht.“ Jetzt, da die Regelungen wieder härter sind, hilft man sich weiterhin. „Egal, ob es darum geht, dass einem ein Liter Milch oder ein Aktenzerkleinerer fehlt. Wenn man es in die Gruppe schreibt, ist in der Regel immer jemand da, der einkauft oder etwas ausleihen kann. Eine Nachbarin hat mir gesagt, wenn etwas mit meinem kranken Mann sei, müsste ich nicht mal schreiben oder anrufen. Ich sollte mich einfach auf den Balkon stellen und rufen, sie würde mich immer hören und helfen.“

Der Lehrer, der dankbar ist für seinen Job

Marc -Andre Vogt ist Lehrer. Foto: WP

Mark-André Vogt ist 39 Jahre, zweifacher Familienvater und arbeitet als Lehrer am Gymnasium der Stadt Lennestadt. Er sagt: „Ich muss zugeben: Als Lehrer habe ich einen krisensicheren Job. Das hat mir das Coronajahr mehr als deutlich gezeigt, auch wenn der Schulalltag unter Corona nicht immer Freude machte oder macht: ständig neue Erlasse, ein überarbeitetes Hygienekonzept nach dem anderen, keine kooperativen und offenen Lernformen und natürlich viele Unsicherheiten. Aber was sollen Freunde und Bekannte sagen, die teilweise monatelang in Kurzarbeit waren oder sind oder in Branchen tätig sind, die brachliegen?

Ich bin dankbar für meinen Job und kann von meiner Schule sagen, dass wir uns zusammen mit den Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern den Widrigkeiten erfolgreich gestellt haben. Das Wichtigste ist dabei für uns, dass die Schulen offen sind, dass Unterricht stattfindet, weil ich fest davon überzeugt bin, dass das immer die bessere Alternative ist, egal wie gut die digitalen Möglichkeiten sein mögen.“

Die Rentnerin, die ihre Katze allein lassen muss

Hildegard Reimann. Foto: Bongard

Hildegard Reimann ist eine Seniorin aus Meschede. „Besuch bekomme ich sowieso recht wenig, da ich normalerweise selbst ständig unterwegs bin, aber mir fehlen die Besuche im Altenheim. Da bin ich sonst fast jeden Tag hingegangen, um Freunde und Bekannte zu besuchen, aber das geht ja jetzt nicht mehr. Das ist auch für die Bewohner der Heime sehr schwer, wenn plötzlich niemand mehr kommt. Schwer war für mich auch, dass ich beim Tierarzt nicht mit in die Praxis durfte, als meine Katze krank war, dass ich sie dabei allein lassen musste. Etwas Positives während des Lockdowns war allerdings, dass sich die Natur und die Tiere draußen etwas erholen konnten. Das war schon wirklich auffallend, als plötzlich nicht mehr so viele Autos und Flugzeuge unterwegs waren. Ich hoffe jetzt, dass diese ganze Sache bald vorbei ist. Bis dahin lebe ich einfach fröhlich weiter. Große Sorgen mache ich mir wegen Corona nicht. Ich kann ja doch nichts dran ändern.“

Die Krankenschwester, die die Vorbehalte spürt

INadine Rüggeberg. Foto: privat

Nadine Rüggeberg aus Schwelm arbeitet in einem Krankenhaus. „Gerade ältere Patienten fühlen sich verlassen und ich versuche mit jedem wenigstens kurz zu sprechen, obwohl ich weiß, dass ich keine Zeit habe, weil schon wieder eine Kollegin krank ist und es keinen Ersatz gibt. Aber die Kollegen, die täglich vor Ort sind, halten zusammen und versuchen, mit dem Wahnsinn klarzukommen. Ich habe das Gefühl, Freunde meiden mich, seit ich im Krankenhaus arbeite. Schließlich helfe ich auch auf der Covid-Station aus. Obwohl ich mich dort durch die Schutzkleidung am besten geschützt fühle, scheint es, als würde die Unwissenheit der Menschen diese Panik auslösen. Die Kerzen oder Klatschereien am Fenster helfen mir nicht, meine monatlichen Kosten zu bezahlen und auch der Corona-Bonus bleibt aus.“

Die Verunsicherung der jungen Eltern

Jasmin und Christian Erlemeyer mit Leni. Foto: privat

Jasmin und Christian Erlemeyer aus Gevelsberg sind seit 14 Monaten Eltern der kleinen Leni. Das heißt: Das Kind lebt nun schon länger als die Hälfte seines bisherigen Lebens mit der Pandemie. „Gerade bei denen, die zum ersten Mal Eltern geworden sind, ist jeder Tag ein Abenteuer“, weiß Christian Erlemeyer. Planung und Gewohnheiten seien wichtig. Genau das wird durch Corona erschwert. Was ist, wenn Leni krank wird? Ist es Corona oder eine einfache Erkältung? „Das verunsichert total“, sagt der 35-Jährige. Man stelle sich Fragen: „Rechtfertigt eine routinemäßige Vorsorgeuntersuchung das Risiko, sich in einer Praxis anzustecken?“

Die Erzieherin und die Qual der Quarantäne

Erzieherin Monika Becker (58) aus Siegen Foto: Becker / privat

Monika Becker ist Erzieherin aus Siegen . Beschäftigte und Kinder in ihrer Kita wurden in Quarantäne geschickt – ein Umstand, der an die Substanz gehen kann, wie die 58-Jährige, die selbst Kinder und Enkel nicht sehen kann, beschreibt. „Ich habe ganz oft in den paar Tagen, die ich in Quarantäne bin, an die alten Menschen gedacht, die abgeschottet wurden im April und im Mai und gar keinen Besuch haben durften. Das ist nachvollziehbar, dass so viele Menschen gestorben sind. Was mich wirklich ärgert, ist die Tatsache, dass die Regierung seit Ausbruch im März und April soviel Zeit hatte. Wir wussten doch, dass die zweite Welle kommt. Dass da nicht viel konsequenter gehandelt wurde… . Was jetzt so hochkommt, ist ja auch nicht erst ein Thema seit gestern: die Digitalisierung der Schulen und unserer Berufssparten. Ob das jetzt der Pfleger ist oder wir. Wir verdienen ja nicht so viel. Warum werden Männer nicht Erzieher? Weil das Geld für eine Familie nicht ganz reicht.Darum muss sich gekümmert werden. Vielleicht nicht nur mit mehr Geld. Die Arbeitsbedingungen müssten auch verbessert werden.“

Die Freude über die Wertschätzung der Kollegen

Thomas Schock. Foto: privat

Thomas Schock aus Gevelsberg ist Leiter eines europäischen Zentrallagers für Lkw-Ersatzteile im Kreis Soest. Am Beginn des Lockdowns hatten sein Chef und er noch Bedenken, ob alle Mitarbeiter tatsächlich zum Dienst erscheinen würden: „Also fuhr ich am Montagmorgen um 5 Uhr nach Werl und war froh um jeden, der kam. Und es kamen alle.“ Dieser Zusammenhalt ist geblieben: „Bis heute wissen unsere Mitarbeiter, dass ihre Arbeit gebraucht wird. Sicher, es sind viele Leute in den jetzigen Zeiten wichtig, aber wir auch. Ohne einen funktionierenden Warenverkehr geht auf Dauer auch nichts. Wir versorgen bis heute große Teile Europas mit Ersatzteilen. Wenn uns diese Zeit etwas gelehrt hat, dann dass alle wichtig sind, egal was wer verdient und was seine Aufgaben sind.“

Der immer optimistische Imbiss-Besitzer

„Ibo“ Teryaki führt das Restaurant „Niw York Pizza“ am Winziger Platz in Meschede. „Ich bin der Typ, der wahrscheinlich auch noch mit einem Lachen im Gesicht hier sitzen würde, wenn es mir richtig schlecht geht. Ich versuche aktuell wirklich immer das Positive an der Situation, in der wir schließlich alle gemeinsam stecken, zu sehen. Ich persönlich habe aus der Krise auf jeden Fall gelernt, wie wichtig die Digitalisierung ist und finde es toll, dass sie durch die aktuelle Situation schneller vorankommt. In meinem Restaurant bedeutet das zum Beispiel, dass man bei uns auch online bestellen kann.“

Die Lehrerin, die Kontakte für ihre Schüler reduziert

Juliana Ledigen ist Lehrerin an der Schmallenberger Hauptschule . Sie sieht sich in einer besonderen Pflicht: „Gerade durch meine Arbeit in der Schule trage ich eine große Verantwortung gegenüber meinen Schülern und deren Familien, somit schränke ich mich in meinem privaten Leben sehr ein, um meine Kontakte so gering wie möglich zu halten.“ Dennoch kann sie dem Ganzen „auch einen positiven Funken“ abgewinnen. „Ich nehme Dinge nun ganz anders wahr, erfreue mich an Kleinigkeiten und erlebe die Natur bewusster. Meine Freizeit verbringe ich nun vermehrt mit dem Kochen und Backen, besonders wenn Bekannte in Quarantäne sind versuche ich diesen damit eine Freude zu bereiten.“

Die Blumenhändlerin und der späte Ärger mit der Soforthilfe

Silke Erkel Foto: Regina Schmidt

Silke Erkel (48) ist Inhaberin vom Blumenladen „La Fleur“ in Marsberg. Sie erfährt viel Positives, aber ärgert sich auch über die Bürokratie: „Ich habe Soforthilfe beantragt und diese auch schnell bekommen. Allerdings war am Anfang nicht klar, dass die Löhne kein Teil der Berechnungsgrundlage waren, sondern vor allem für Miete etc. sind. Die Löhne hatte ich fortgezahlt, obwohl die Mitarbeiter zu Hause blieben, da sie gesundheitlich vorbelastet waren und Angst hatten zu arbeiten. Die drei Monate März bis Mai wurden für die Höhe der Soforthilfe zugrunde gelegt. Ostern und Muttertag machen diese Monate umsatzstark. Jetzt sieht es so aus, als müsste ich einen Großteil der Soforthilfe zurückbezahlen. Die Verluste kamen bei uns nämlich tatsächlich erst später: keine Blumen für Schützenfeste, Hochzeiten und Gratulanten. Keine Kirchendeko. Restaurants, die Daueraufträge für Tischdeko hatten, mussten schließen. Von Juni bis Oktober fehlte das Geld. Berechnungsgrundlage waren aber die drei ,guten’ Monate.“