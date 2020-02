Hagen. Erst gab es in Apotheken keinen Mundschutz mehr, nun explodiert die Nachfrage nach Desinfektionsmitteln. Folge: leere Regale in den Drogerien.

Die Kundin braucht den Satz nicht einmal zuende zu sprechen. Denn die Verkäuferin im Drogeriemarkt weiß schon, wonach die Dame – wie so viele andere vor ihr auch – vergeblich sucht: Desinfektionsmittel, vor allem jenes für die Hände als kleine Hygiene für zwischendurch. „Alles ausverkauft, tut mir leid“, sagt die Verkäuferin und zeigt auf die leeren Regale. Wann es wieder welches gibt? „Keine Ahnung. Im Moment gibt es Lieferschwierigkeiten, weil Desinfektionsmittel gefragt sind wie nie.“

Gefragt wie nie. Hintergrund für den Wunsch nach mehr Sauberkeit ist das Coronavirus, das derzeit allgegenwärtig ist. In Nordrhein-Westfalen gibt es aktuell sechs nachweislich erkrankte Personen, hunderte Menschen stehen unter Quarantäne. Das Virus ist offensichtlich auf dem Vormarsch. Und die Ratschläge der Medizinier und Experten werden offenbar von den Menschen beherzigt: Die, nach denen Handhygiene besonders guten Schutz vor einer Erkrankung bietet.

Desinfektion: Tücher, Gels, Sprays – alles weg

Drei Drogeriemärkte unterschiedlicher Ketten gibt es in der Hagener Innenstadt, in allen sind Hand-Desinfektionsmittel ausverkauft. Tücher, Gels, Sprays – alles weg. „Demnächst wieder lieferbar“ steht in einem Laden in weißer Schrift auf rotem Grund. Aber wann? „Erst ab März wieder“, sagt die Verkäuferin, die soeben erneut eine Kundin vertröstet hat. „Versuchen Sie es in der Apotheke, die haben noch Desinfektionsmittel“, sagt sie. Innerhalb weniger Stunden sei am Donnerstagmorgen ausverkauft gewesen, was sonst mehrere Wochen in den Regalen liegt.

Hagen ist offenbar nicht die einzige Stadt, in der die Drogeriemärkte unter der Nachfrage ächzen. Unter anderem in Meschede ist die Lage ähnlich. Aber auch in anderen Städten in NRW. „Wir bieten Hygieneartikel wie Tücher und Gele sowie Desinfektionsspray“, sagt Kerstin Erbe, als Geschäftsführerin bei „dm“ verantwortlich für das Ressort Produktmanagement: „Wir beobachten, dass die Nachfrage stark steigt.“ Auch andere Produkte seien sehr gefragt. „So ist der Mundschutz von Mivolis derzeit nahezu nicht mehr verfügbar.“ Es werde daran gearbeitet, „die Verfügbarkeit der Produkte (...) sicherzustellen.“

Weniger konkret äußert sich Mit-Anbieter „Rossmann“ zum Thema: „Wir beobachten eine erhöhte Nachfrage von bestimmten Produkten und stehen hierzu im engen Austausch mit unseren Lieferanten“, heißt es aus der Presseabteilung von der Drogeriemarktkette.