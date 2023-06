Extraschicht 2023 im Ruhrgebiet - Spektakel an 44 Spielorten

Ruhrgebiet. Nach drei Jahren Zwangspause tritt die Extraschicht 2023 wieder mit vollem Programm an. Darauf können sich Besucher in der Kulturnacht freuen.

Nach drei Jahren Zwangspause ist die Extraschicht 2023 wieder zurück.

Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein spannendes Programm bei der Extraschicht 2023 freuen.

Extraschicht: Die Nacht der Industriekultur wird in diesem Jahr am 24. Juni gefeiert

Mehr Licht - geht nicht. Nicht hier, in der goldgetränkten Welt des Wiener Künstlers Gustav Klimt, und zwar in ihrer strahlenden, überlebensgroßen, begehbaren, digitalisierten und musikalisch unterlegten Version. Kenner sprechen da gern von „immersiver Ausstellung“, das unterstreicht die eigene Kennerschaft so schön: Es sind einfach Ausstellungen, in die die Leute eintauchen sollen. Die überwältigen sollen.

Licht und Überwältigung: Womit wir ganz mühelos bei der nächsten „Extraschicht“ wären. Die Nacht der Industriekultur wird in diesem Jahr am 24. Juni gefeiert, am letzten Samstag im Juni wie (fast) immer. Und knapp in den anhebenden Sommerferien. Diesmal dabei: und, falls das Wetter sich hält, 200.000 Besucher. Ein Sommernachtstraum mit Ansage.

„Die Extraschicht hat das Selbstbewusstsein der Region geprägt“

2022 war die Planung der Extraschicht noch etwas überschattet von den Corona-Ungewissheiten, dann konnte sie aber - wie hier an Schacht 4 in Moers - normal stattfinden. Foto: Arnulf Stoffel / FFS

Und erstmals dabei ist eben „Phoenix des Lumières“, der „Phoenix der Lichter“ mit seiner digitalen Überwältigung durch Klimt (Hundertwasser, Schiele . . .) in Groß. Das Zentrum steht, man ahnt es schon, auf dem gleichnamigen früheren Industriegelände in Dortmund und hat sich in den letzten Monaten zu einem großen Anziehungspunkt entwickelt. „Wie kaum ein anderes Format hat die Extraschicht das Selbstbewusstsein der Region geprägt“, so Axel Biermann, der Geschäftsführer der veranstaltenden „Ruhr Tourismus“: „Wir begrüßen in diesem Jahr altbekannte Spielorte ebenso wie spektakuläre neue.“

Erstrahlte Fassaden und eine illuminierte Drohnenshow am Fördergerüst

Und so werden sie am Archäologie-Museum in Herne die Fassade ebenso zum Erstrahlen bringen wie am Museum Zeche Hannover in Bochum. Im Quartier „Fürst Leopold“ in Dorsten gibt es eine illuminierte Drohnenshow am Fördergerüst. „Phoenix des Lumières“ natürlich und viele, viele andere alte Gebäude in modischem Rot, Gelb, Blau, Grün: Dass auf das ganze Ruhrgebiet ein neues Licht fällt, ist ja überhaupt der Sinn der Sache.

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern Florence Kasumba wirbt für die ExtraSchicht 2004. Seit 2001 findet das KulturFestival statt. Jedes Jahr kommen um die 200.000 Besucherinnen, an fast 50 Spielorten in bis zu 24 Städte. Foto: Remo Bodo Tietz / NRZ

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2009: Nachtflug über die ExtraSchicht. Mit einem Ticket haben die Gäste Eintritt zu allen Spielorten und freie Fahrt in den öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in den Shuttlebussen, die zwischen den Spielorten pendeln. Foto: Hans Blossey / FUNKE Foto Service

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2012: Feuerwerk im Landschaftspark Duisburg-Nord. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Service

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2015: LWL Industriemuseum Henrichshütte bzw. in der Gebläsehalle. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2015: Schiffshebewerk in Henrichenburg Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2016: Das Bergbaumuseum in Bochum ist bunt illuminiert. Eine Lasershow gehörte zu den Höhepunkten des Programms nach Mitternacht. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2015: Ein Hochseilartist balanciert vor der Jahrhunderthalle zwischen Wasserturm und Kühltürmen in schwindelerregender Höhe. Foto: Ingo Otto / Ingo Otto / Funke Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2015: Aus dem Amphitheater im Nordsternpark überträgt der WDR eine Livesendung... Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern ...mit Feuerwerk, Interviews und der Show einer Wasserski-Gruppe. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2017 im Nordsternpark in Gelsenkirchen. Nordsternturm. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern "Pyrografien" (mit Wunderkerze auf Papier) 2018 bei Thyssenkrupp in Duisburg. Foto: Lars Heidrich / Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2015: Ein Hingucker: Die Performance-Gruppe "Dundu" ließ große leuchtende Stabpuppen über das Zollverein-Gelände laufen. Foto: Sebastian Konopka / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2018: Zeche Zollern in Bövinghausen, Dortmund. Tausende Besucher schauen sich das frühere Zechengelände an. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2018: In Bochum öffnete die Privatbrauerei Moritz Fiege zur Extraschicht ihre Tore. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2018: Abschluss der Extraschicht über der Jahrhunderthalle in Bochum. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2019: In Bochum die Nacht der Industriekultur in und an der Jahrhunderthalle. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2019: Die Nacht der Industriekultur am Zeche Welterbe Zollverein in Essen Stoppenberg. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2019: Blaulicht, Lichtperformance im Feuerwehrmuseum Feuerwehrk in Hattingen. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2022: DJ MaYada legte am Werksschwimmbad auf. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2022: Die Drachen des Meeres auf der Kokereiallee... Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern ...verkörpertn die Themen Kohle, Wasser und Klang. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2022: Höhenfeuerwerk an der Wasserfläche von der Körv im Duisburger Innenhafen. Nach Corona bedingter zweijähriger Pause konnte die Veranstaltung wieder stattfinden. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2022: Einblicke in historische Gebäude: Eine Führung auf dem Gelände der Henrichshütte in Hattingen. Foto: Jakob Studnar / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2022: Das Welterbe verzauberte seine Gäste mit spektakulärer Lichtkunst und Musik, Ausstellungen und Akrobatik zu den Themen Kohle, Wasser und Klang. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2022: Die Musik- und Lichtinstallation "Jellyworld" (Übergroße Quallen aus Plastikmüll) von Daniel Kurniczak am Aquarius Wassermuseum in Mülheim an der Ruhr. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2022: BesucherInnen können nicht nur Schauen, sondern auch Schaukeln, ... Foto: Jakob Studnar / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern ... Mitmachen und Ausprobieren. Foto: Jakob Studnar / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern Besucher während der Extraschicht auf dem Gelände der Jahrhunderthalle am 25.06.2022 in Bochum. Foto: Jakob Studnar / Funke Foto Services Foto: Jakob Studnar / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2022:„Das Gesetz der Schwerkraft“ widmen sich die Musiker und Artisten von Albers Ahoi. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2012: Tiger and Turtle Magic Mountain Duisburg. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2022: Das Ensemble "Chapeau bas" zeigte eine Feuer-Show im Atrium des Deutschen Bergbaumuseums Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2022: Lichtinstallation auf dem Ehrenhof am Samstag, den 25. Juni 2022. Nacht der Industriekultur auf Zollverein, Extraschicht 2022 auf dem Gelände des Welterbes Zeche Zollverein. Das Welterbe verzaubert seine Gäste mit spektakulärer Lichtkunst und Musik, Ausstellungen und Akrobatik zu den Themen Kohle, Wasser und Klang. Foto: Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2019: Zeche Welterbe Zollverein Die Performance Flaircondition - Volare, balanciert vor dem Doppelbock. 2000 Künstlerinnen erwecken ehemalige Industrieanlagen, Museen und Landmarken der Industriekultur mit Leben. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2022: Das Deutsche Bergbau-Museum mit Lichtgestalten vor dem Wahrzeichen der Stadt Bochum – dem Fördergerüst. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern Musiker und Artisten von Albers Ahoi! Varieté packenden Momenten der Schwerelosigkeit. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2022: RoboPole mit Ulik Robotik auf dem Werner-Müller-Platz. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2022: Das Höhenfeuerwerk fand an der Wasserfläche von der Körv im Duisburger Innenhafen statt. Nach Corona bedingter zweijähriger Pause konnte die Veranstaltung 2022 wieder stattfinden. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2022: Immer wieder schön: Zollverein fein beleuchtet. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2022: Insgesamt werden mehr als 200.000 Besucherinnen erwartet wie hier auf dem Gelände des Welterbes Zeche Zollverein. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2022: Live Lounge am Werksschwimmbad auf der Zeche Zollverein. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2022: Das illuminierte Museum Ludwiggalerie Schloss Oberhausen Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2022: Zeche Hannover in Bochum. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2022: Multimedia Show Phoenix Ruhr in der Zeche Hannover in Bochum. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2022: Multimediale Show Phoenix Ruhr in der Zeche Hannover in Bochum. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2022: Feuerwerk über Schacht 4 in Moers teil. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2022: Feuerwerk über Schacht 4 in Moers. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Nacht der Industriekultur: Die Extraschicht in Bildern 2022: Im Amphitheater im Nordsternpark gab es eine Laser-Show. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Falls Sie noch nie dabei waren, Extraschicht geht so: Man hat mit einem einzigen Ticket Zutritt zu allen Spielstätten und kann dort bleiben, solange man will. Man kann sich aber auch von 18 bis 2 Uhr treiben lassen, wechselnde Standorte anfahren, dazu gibt es ein Netz von mehreren Pendelbus-Linien, die von 18 bis 2 Uhr im 15 oder 30-Minuten Takt fahren. Deren Fahrpreis ist im Ticket inbegriffen und berechtigt auch zu Fahrten im ganzen VRR-Gebiet. Die Fahrpläne finden Sie an dieser Stelle auf der Extraschicht-Webseite.

Extraschicht 2023: Das ist das Programm in den Städten

Einfach das größte Spektakel, das das Ruhrgebiet zu bieten hat

Ansonsten? Ändere nie ein gewinnendes Konzept. Akrobatinnen werden auf Türme klettern, Kleinkünstler über Fußball reden, Musiker in Bahnen spielen, Pantomimen über Gelände schreiten. Chöre singen, Autorinnen lesen, Kumpel führen. Verbotene Orte öffnen sich. Streetdance, Hip-Hop, Körperkunst. Brauhof-Party bei Fiege, Jazz am Dortmunder U, Bergkapelle Auguste Victoria am Erzschacht in Marl, Abba-Cover-Band. Erstmals dabei ist auch die Neue Zeche Westerholt in Gelsenkirchen/Herten oder ein Spaziergang in großer Höhe auf Phoenix West. Insgesamt: schlichtweg das größte Spektakel, das das Ruhrgebiet zu bieten hat.

Das kostet das Extraschicht-Ticket

Vorverkauf bis zum 23. Juni: 20 Euro, ermäßigt 16 Euro

bis zum 23. Juni: 20 Euro, ermäßigt 16 Euro Ruhr-Topcard.Inhaber zahlen im Vorverkauf den halben Preis (10 Euro).

zahlen im Vorverkauf den halben Preis (10 Euro). Seit 19. Juni werden bei Online-Ticketbestellungen keine Kontrollarmbänder mehr verschickt, sondern ein Print@Home-Ticket. Dieses kann dann am ersten Spielort des Abends gegen das Kontrollarmband getauscht werden.

werden bei Online-Ticketbestellungen mehr verschickt, sondern ein Print@Home-Ticket. Dieses kann dann am ersten Spielort des Abends gegen das Kontrollarmband getauscht werden. An der Abendkasse kosten Extraschicht-Tickets 24 Euro .

kosten Extraschicht-Tickets . Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt.

