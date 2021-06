Touristen sollen in Südwestfalen sesshaft werden

Olpe. Die Südwestfalen-Agentur startet eine Image-Kampagne. Warum Urlauber in der Region auch neue berufliche Perspektiven suchen sollen.

Die Südwestfalen-Agentur startet eine weitere Initiative gegen den Fachkräftemangel und den demografischen Wandel. Mit der Kampagne „Komm & Bleib – Vom Tourismus zum Neubürger in Südwestfalen“ sollen Urlauber dazu animiert werden, sich mit ihren Familien auf Dauer an die Region zu binden und dort neue berufliche Perspektivezu suchen. Gute Jobs gibt es im Land der mehr als 150 Weltmarktführer genug. Entwickelt wurde die Kampagne mit den beiden Tourismusverbänden Sauerland und Siegen-Wittgenstein.

In Anzeigen und auf Plakaten spielt das Projekt gezielt positiv mit Klischees vom ländlichen Raum. So zeigt eine Szene den Blick in die fast menschenleere Natur. Die Überschrift lautet: „So würde Deine Rush Hour in Südwestfalen aussehen“. Und im Text heißt es dann: „Berufliche Sicherheit, bezahlbarer Wohnraum, grüne Work-Life-Balance – das klingt doch alles zu schön, um nicht da zu sein.“

Für das Leben in der Region begeistern

„Wir wollen die Besucher für das Leben in unserer Region begeistern“, sagt Marie Ting, Leiterin Regionalmarketing Südwestfalen. „Wer aus einer Großstadt kommt, wird hier bei uns in der Region eher bezahlbaren Wohnraum finden, kann die Mittagspause an einem See verbringen und statt zwei Stunden im Stau zu stehen, abends ruckzuck mit dem Bike in den Wald.“

Zum Start der Kampagne sollen zunächst vor allem junge Familien mit Kindern angesprochen werden. Platziert werden die Botschaften in den sogenannten Sozialen Medien, in Anzeigen, auf Plakaten und Postkarten. Für Konzeption und die Umsetzung der Maßnahmen stehen 120.000 Euro zur Verfügung. Die Kampagne ist Teil des Projekts „Perspektive Südwestfalen 2.0“, das bis 2022 aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert wird.

Kostenfreies Werbematerial

Kommunen und Unternehmen können aber auch ihre eigenen Vorstellungen unterbringen: Die Südwestfalen-Agentur sucht die Zusammenarbeit. So soll den 59 Städten der Region auf Wunsch kostenfreies Werbematerial zur Verfügung gestellt werden. Sie können dann an Tourismus-Schwerpunkten auf die Aktion aufmerksam machen und die Kampagne individualisieren. Zudem bietet ein Popup-Stand die Möglichkeit, mit den Touristen persönlich ins Gespräch zu kommen.

Die Zahl der potenziellen Interessenten ist riesig: Das Sauerland verzeichnet an die acht Millionen Übernachtungen im Jahr – wenn nicht gerade Corona den Menschen den Urlaub vermiest.

