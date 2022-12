Das WP-Adventskonzert: Hören Sie Musik, die ans Herz geht

Hagen. Das WP-Adventskonzert mit den Hagener Salonlöwen hat schon viele Menschen erfreut. Hier können Sie es noch einmal sehen - und davon lesen.

Ein letzter Blick. Die Stille im Raum wird greifbar. Dann spielen die Salonlöwen. Abba, „Happy New Year“. Ohne Netz und doppelten Boden, dafür aber mit voller Leidenschaft stürzen sich die sechs Musiker in das Adventskonzert 2022. „Happy New Year“: Sehnlicher könnte ein Wunsch nicht sein. Es muss doch endlich einmal besser werden. „Wir hören schon das dritte Weihnachtskonzert der Westfalenpost“, begrüßt Chefredakteur Dr. Jost Lübben die Zuhörerinnen und Zuhörer der digitalen Veranstaltung. „Im ersten Jahr hatten wir die Corona-Pandemie, im zweiten Jahr waren wir von der Jahrhundertflut betroffen, und am Ende dieses Jahres erleben wir den Krieg in der Ukraine, und wir finden, es gibt nichts Wichtigeres, als Ruhe auszustrahlen, ein Zeichen zu setzen.“

Musik kann Mut machen

Dieses Zeichen soll musikalisch sein, denn Musik kann trösten und Mut machen wie keine andere Kunst. Daher haben die sechs Salonlöwen, allesamt Profis aus dem Philharmonischen Orchester Hagen, ihr Programm in einer Mischung aus beschwingt und besinnlich gestaltet. Die Arena im Pressehaus Hagen wird zum Konzertsaal. Der ist ein bisschen improvisiert, der Feuerlöscher guckt durch die Zweige des Christbaums, Zeitungsatmosphäre und Musikleidenschaft treffen hier aufeinander. Die Musiker sind zufrieden, denn die Akustik ist gut.

Im Mittelpunkt steht eine große Suite aus Franz Lehárs Operette „Der Graf von Luxemburg“, mit Walzer, Foxtrott, Polka. „Bist Du’s lachendes Glück“, jauchzen die Geigen, „Mädel klein, Mädel fein“, „Sie geht links, er geht rechts“. Große Gefühle auf kleinem Raum und elegante Wechsel der musikalischen Stimmungen. Das ist Salonmusik vom Feinsten, denn die ist ja entstanden, um die Hits aus Oper und Operette aus den Theatern sozusagen auf die Straße zu bringen.

Man sieht, wie die Musiker in einen Atem finden

Ein digitales Konzert hat den Vorteil, dass der Zuhörer gleichsam an der Entstehung des Klangs mitbeteiligt wird. Man sieht, wie die Musiker in einen Atem finden, wie sie mit den Augen immer wieder im Kontakt miteinander stehen, wie gut sie harmonieren und vor allem, wie selbstvergessen und konzentriert sie jedes Werk angehen, ja die Noten regelrecht zum Blühen bringen.

Das zweite Stück, der „Faust“-Walzer, holt in raffinierten Läufen Anlauf zum Dreivierteltakt. Alexander Schwalb brilliert mit virtuosen Klarinetten-Arabesken, die Achtelketten schnurren wie eine perfekt geölte Nähmaschine, und dann legen die Bässe los, Rüdiger Brandt am Cello und Dietmar Wehr am Kontrabass führen das Stück in ein rauschendes Finale.

Theo Mackebens „Nur nicht aus Liebe weinen“ ist ein Klassiker der Salonmusik. Pianist Steffen Müller-Gabriel serviert zur Einleitung aufregende Glockenakkorde am Klavier. Dann kommt der schnelle Teil, und Primgeiger Werner Köhn startet den Czardas mit feurigen Klagen und Jauchzern, während Lucjan Mikolajczyk ganz versunken ist in sein Spiel an der zweiten Geige.

Höchste Ausrutschgefahr beim Tango

Beim Tango „Ole Guapa“ besteht höchste Ausrutschgefahr, denn bei rasend schnellem Tempo bewegen sich Klavier und Klarinette einerseits und die Streichbässe andererseits gegenläufig zueinander. Doch die blitzenden Läufe schnurren ab wie Perlen auf einer Schnur. Dietmar Wehr lächelt seinem Kontrabass zu. Läuft.

Dmitri Schostakowitschs Walzer Nr. 2 ist das Wunschstück des Publikums. Die Salonlöwen rühren mit dieser Komposition tief ans Herz; das weiche, bittersüße Saxophon-Lied von Alexander Schwalb und die raffinierte Melodieführung, dazu der fließende rhythmische Puls machen das Werk zu einem Höhepunkt des Konzertes.

Nun ist Zeit für Weihnachten. Bei den Salonlöwen gibt es aus diesem Anlass keinen Zuckerguss, sondern ein Potpourri aus schönen traditionellen Liedern in sehr guten Arrangements, die alle sechs Stimmen solistisch gleichermaßen fordern. Da klingen die Glocken und glitzern die Eiskristalle, man hört die Engelein singen, denn die Botschaft lautet: O du fröhliche!

Mit und ohne Glühwein

WP-Redakteur Thomas Winterberg aus Medebach-Referinghausen ist selbst Musiker und als Zuhörer ganz begeistert: „Mir haben Konzertdramaturgie, Programm-Mix und Arrangements besonders gut gefallen. Zum Einstieg und zum Ende ABBA. Dann etwas Walzeriges zum Schlittschuhlaufen, Csárdás-Klänge im Stil von Zarah Leander oder Tango zum Warmtanzen. Mein Favorit: der Schostakowitsch-Walzer. Der geht zu jeder Jahreszeit – mit und ohne Glühwein. Ein schönes Konzert, im zweiten Teil auch sehr weihnachtlich, aber fernab von Jingle-Bells und Last-Christmas-Einheitsbrei.“

Zum Finale gibt es noch ein besonderes Bonbon: Wieder ABBA. Ein großer musikalischer Aufschwung, den Cellist Rüdiger Brandt mit seinem Tremolo noch steigert. Das ist Musik wie im Flow, völlige Vertiefung, selbstvergessenes Schweben und ein kostbarer Moment, bei dem die Kamera Publikum und Musiker nicht trennt, sondern verbindet. „Thank You for the Music“. Das sagen wir auch. Danke für die Musik, liebe Salonlöwen.

