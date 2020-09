Schon als kleines Kind wollte Holger Schönenberg nur eins: Pilot werden. Dann wurde an seiner Wirbelsäule ein Tumor entdeckt, nach dessen Entfernung er im Rollstuhl sitzt. Doch der Lüdenscheider gab seinen Traum nicht auf und ist heute Pilot. Hier ist er am Flughafen in Düsseldorf zu sehen.