Die alleinerziehende Mutter am Steuer des Mercedes Sprinter muss einen Schutzengel gehabt haben, als die 15 Kilo schwere Betonplatte die Frontscheibe des Kleintransporters durchschlug und im Fußraum vor dem Beifahrersitz landete. Die 26-Jährige aus Hildesheim wurde Ende April wie durch ein Wunder bei dem Angriff auf der Autobahn 44 bei Erwitte (Kreis Soest) nur durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt.

„Drohkulisse aufgebaut“, um Erpressungsgeld zu kassieren

Den Schock ihres Lebens soll ihr nach Auffassung der Staatsanwaltschaft Paderborn ein 21 Jahre alter Mann aus Geseke beigebracht haben. Er muss sich seit Donnerstag wegen versuchten Mordes und besonders schwerer räuberischer Erpressung vor dem Landgericht Paderborn verantworten. Denn mit dem Wurf der Betonplatte von einer Autobahnbrücke soll der Mann der Anklage zufolge eine „Drohkulisse“ beabsichtigt haben – um die Daimler AG um 250.000 Euro zu erpressen.

Die 26-Jährige aus Niedersachsen tritt in dem Strafprozess als Nebenklägerin auf. Als sie im Gerichtssaal 205 gegenüber der Anklagebank Platz nimmt, sieht man ihr an, dass die unheilvolle Fahrt mit dem Firmenwagen eines Umzugs- und Transportservices im vergangenen April tiefe Spuren hinterlassen hat.

Opfer ist nach wie vor traumatisiert

Sie hat lange gebraucht, um sich wieder an das Steuer eines Fahrzeugs zu setzen. „Sie ist nach wie vor traumatisiert und hat ein mulmiges Gefühl, wenn sie unter einer Brücke herfährt“, sagt ihre Anwältin Antje Heister aus Hannover.

Vergeblich hat die junge Frau seitdem versucht, eine Psychotherapie zu machen. „Finden Sie mal einen Therapieplatz in Corona-Zeiten, wo es sonst schon schwer genug ist“, klagt Juristin Heister, „lange Wartezeiten bei einem Verbrechensopfer gehen gar nicht.“

Oberstaatsanwalt spricht von „Heimtücke und Habgier“

Regungslos verfolgt der Angeklagte, der seit seiner Festnahme durch ein Sondereinsatzkommando Mitte Mai in Untersuchungshaft sitzt, die Verlesung der Anklageschrift. Oberstaatsanwalt Ralf Meyer spricht von „Heimtücke und Habgier“, die den deutschen Staatsbürger dazu bewogen habe, die 30x30x8 Zentimeter große Betonplatte von der Autobahnbrücke bei Erwitte zu werfen.

In mehreren E-Mails an die Daimler AG und das Polizeipräsidium Dortmund drohte er damit, dass der „nächste Stein, der vom Himmel fällt, tödlich“ sei und forderte Erpressungsgeld. Erst 250.000 Euro auf ein Bitcoin-Konto, dann eine „Anzahlung“ in Höhe von 50.000 und später 30.000 Euro.

Weitere Betonteile auf Fahrbahnen geworfen

Um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen, warf er auch Betonteile von Brücken auf den Zubringer zum Flughafen Paderborn-Lippstadt und auf die Autobahn 33 zwischen Paderborn und Bielefeld. In beiden Fällen soll er sich aber der Anklage zufolge zuvor vergewissert haben, dass sich in dem Moment kein Fahrzeug unter der Brücke befand.

Der Prozessauftakt am Donnerstag endete bereits nach der Verlesung der Anklageschrift. Ihr Mandant wolle sich geständig äußern, sagte die Verteidigerin des Gesekers, Henriette Lyndian (Dortmund), hinterher. Von einem versuchten Mord will die Juristin nichts wissen: „Er hat zu keinem Zeitpunkt jemanden verletzen oder gar töten wollen.“ Was trieb ihn bloß zu dieser Tat? „Er brauchte Geld. Seine Firma lief nicht“, sagt Henriette Lyndian, „das Finanzamt war hinter ihm her.“

Nebenklage will Urteil mit abschreckender Wirkung

Nebenklage-Vertreterin Antje Heister will sich damit nicht zufriedengeben. „Das Urteil am Ende des Prozesses muss eine abschreckende Wirkung haben“, sagt sie, „ein solch hinterhältiger Angriff, bei dem sich ein Opfer nicht wehren kann, darf einfach nicht sein.“

Der Prozess geht am 3. Dezember weiter.