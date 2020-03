Die Übersicht: So sehr sind Corona-Fälle bei uns gestiegen

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist im Hochsauerlandkreis in den vergangenen Tagen deutlich stärker in die Höhe geschnellt als in anderen Regionen des Regierungsbezirks Arnsberg.

Mittwochnachmittag meldete der HSK insgesamt 82 Erkrankte und zwölf begründete Verdachtsfälle. Im gesamten Regierungsbezirk waren es 346. Von den Erkrankten im HSK befinden sich vier in stationärer Behandlung, drei im Marienhospital des Klinikums Hochsauerland und eine im Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft.

Die Zahl der Infizierten sei im Sauerland so hoch, weil die Region relativ viele Heimkehrer aus dem Skiurlaub in Italien zu verzeichnen habe, sagte Kreis-Pressesprecher Martin Reuther. Bekanntermaßen befinden sich auch mehrere Mitarbeiter der Kreisverwaltung derzeit in Quarantäne - darunter auch Landrat Karl Schneider.