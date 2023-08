Die Walentowskis: Die schrille Galeristenfamilie der Promis

Werl. Ob Udo Lindenberg, Otto Waalkes oder Helge Schneider: Ihre Kunstwerke werden von einem Werler Unternehmen vertrieben. Eine Erfolgsgeschichte.

Es ist ein typischer „Otto“, der an einer Wand am Stammsitz der Walentowski Galerien in Werl hängt: Ein Ottifant blickt nach oben und entdeckt einen Artgenossen in einer Glühbirne. Der Universalkünstler Otto Waalkes hat sein Werk „Erleuchtung“ genannt. Der Pigmentdruck in einer limitierten Auflage von 199 Stück wird Otto-like damit beworben, dass er etwas „für die hellsten Birnen im Kronleuchter“ sei.

Firmengründer Heinrich Walentowski in seiner „Galerie am Hellweg“ in Werl. Das Unternehmen feiert 2023 sein 55-jähriges Bestehen. Foto: Thomas Nitsche / WP

Wenn er auf die Galeristen-Familie Walentowski zu sprechen kommt, ist der Ostfriesenwitzige ungewohnt ernst. Nichts mehr mit seinem alten Kalauer: „Aus Spaß wurde ernst. Ernst ist jetzt drei Jahre alt.“ Die Werler hätten ihn in ihre Familie aufgenommen, sagt Waalkes voller Bewunderung zu dieser Zeitung, „das Familiäre ist der Grund, warum ich mich hier so gut aufgehoben fühle“.

Mit Jack Nicholson verwechselt

Die Walentowski sind die Galeristen der Prominenten. „Deutschlands schrillste Galeristenfamilie“ (Eigenbeschreibung) hat Udo Lindenberg, Frank Zander, Helge Schneider, Armin Mueller-Stahl, Otto Waalkes und viele andere mehr unter Vertrag.

Zum 55. Jubiläum des Drei-Generationen-Familienbetriebs empfangen Heinrich (74), Sohn Christoph (55) und die Enkel Niklas (28), Alexander (26) und Celina (23) die Reporter im Konferenzraum in der mehr als 2000 Quadratmeter großen „Galerie am Hellweg“ in Werl. Das Familienoberhaupt, das durchaus nachvollziehbar schon einmal mit Hollywood-Star Jack Nicholson verwechselt wurde, sitzt am Kopf des Tisches.

2015 wurde er auf der firmeneigenen Homepage sehr treffend beschrieben: „Gut gebräunte, mit Babyöl gepflegte Haut, die geheimnisvolle dunkle Sonnenbrille. Stilsichere, extrovertierte Designermode und sein loses und lustiges Mundwerk machen Heinrich zu einer Marke.“ Er sei ein Unikat, so der Seniorchef selbst über sich.

Ein Familienbetrieb: (von links) Niklas, Alexander, Heinrich,Celina und Christoph Walentowski. Foto: Thomas Nitsche / WP

Heinrich Walentowski plaudert charmant weiter. Er sei 74, sagt er und schaut in die muntere Runde: „Zehn Jahre mache ich noch.“ Er meint sein Wirken als Galerist. Die Reaktion aus dem Kreise seiner Angehörigen kommt prompt: „Oh je!“, heißt es hart, aber herzlich in Richtung „Oppa“, wie sie ihren Großvater herrlich westfälisch nennen. Dann wird laut losgeprustet. Eine schrecklich nette Familie - aber eine sehr sympathische.

Eine Geschichte wie die vom Tellerwäscher zum Millionär

Heinrich Walentowski dementiert nicht, dass er eine Vom-Tellerwäscher-zum-Millionär-Karriere hingelegt hat. „So ungefähr“, sagt der gebürtige Werler, „was ich mache, kann man nicht studieren.“ Nach der Schule begann er eine Bäckerlehre („meine Eltern sagten: ,Brötchen werden immer gebraucht’“), während des Urlaubs jobbte er in der Galerie eines Verwandten: „Da habe ich gemerkt, dass man mit dem Verkauf von Bildern ganz gute Provisionen erzielen kann.“

Wie er den Schritt in die Selbstständigkeit 1968 gestartet hat, sagt viel über die bodenständige und durchaus geschäftstüchtige Art des heute 74-Jährigen aus: „Ich bin zu einem Geldinstitut gegangen und wollte einen Kredit. Die haben mich nach Sicherheiten gefragt, und ich habe ihnen meine Hände gezeigt. Das hat denen wohl imponiert.“

Christoph Walentowski vor einem echten Lindenberg: „Komet“. Foto: Thomas Nitsche / WP

Die Gelder flossen, die ersten Rahmen wurde in der Garage gelagert, die Bilder im Wohnzimmer im heimischen Ense-Bremen. Weil die Räume irgendwann aus allen Nähten platzten, erwarben er und Ehefrau Maggy das heutige Grundstück in Werl. „Ich wurde belächelt“, sagt der Firmenchef, der Erfolg spricht für eine gute Wahl. Sohn Christoph: „Unser Stammhaus befindet sich nahezu in der Mitte Deutschlands. 18 Millionen Menschen können uns innerhalb einer Stunde erreichen.“

16 Standorte mittlerweile

Mittlerweile haben die Walentowskis 16 Standorte - unter anderem auf Sylt, in Salzburg, Berlin und Hamburg -, 70 Angestellte und nahezu 80 Künstler in ihrem Portfolio, darunter Meister wie Chagall und Dali. Zudem beliefern sie den Fachhandel, was ebenfalls zur Folge hat, dass die Galeristen viel unterwegs sind: „Unser Geschäft lebt vom persönlichen Kontakt.“

Die Erfolgsgeschichte hat viel mit der zupackenden, aber sehr menschlichen Art des Gründers und dessen Willen zu tun. Vor zwölf Jahren habe er mit dem Kettenrauchen aufgehört, erzählt Heinrich Walentowski: „Von einer Minute auf die andere. Zack-bum, so einfach war das. Alles Kopfsache.“

Tiefe Freundschaft zu Udo Lindenberg

Zack-bum - so war das vielleicht auch mit Udo Lindenberg, zu dem sich eine tiefe Freundschaft entwickelt hat. Der Musiker habe 2005 in der Dresdener Galerie der Walentowskis eine Skulptur für ein Hochzeitsgeschenk gekauft, erzählen die Werler: „Unsere Filialleiterin hat ihn angesprochen, er möge mal Bilder schicken.“

Lindenberg habe seine Handy-Nummer hinterlassen. Die Galeristen nahmen Kontakt auf, dann wurde ein Vertrag unterschrieben. Die Chemie stimmte von Anfang an.

Menschen wie du und ich

„Das ist das Wichtigste“, sagt Christoph Walentowski, „wir sind niemals hochnäsig zu Künstlern und Kunden. Wir verstellen uns nicht“, ergänzt er und zeigt auf die neuesten Werke von Udo Lindenberg. Titel: „Cool im Pool“ und „König von Scheißegalien“. Nicht zu vergessen: „Du bist mein Komet, der zweimal einschlägt“ – analog zum gleichnamigen, jüngsten Nummer-1-Hit. Dessen Entstehung hat die Galeristenfamilie hautnah miterlebt.

Im Juli 2018 wurde das 50-Jährige von Walentowski Galerien in Werl mit viel Prominenz gefeiert. Foto: Thomas Nitsche / WP

Christoph Walentowskis erster Kontakt zu Otto Waalkes spielte sich übrigens bei einer Charity-Veranstaltung ab. Auf der Herrentoilette: „Wir standen nebeneinander, kamen ins Gespräch und tauschten anschließend die Handy-Nummer aus.“ Die Geschäfts- und Familienbeziehung nahm ihren Lauf. Und dank „Otto und Udo“ auch das Promi-Netzwerk: „Es spricht sich herum. Prominente und ,normale’ Künstler kommen auf uns zu.“

Lob für die Enkelkinder

Welche Eigenschaften muss eigentlich ein guter Galerist haben? Heinrich Walentowski muss nicht lange überlegen: „Fleiß, Ausdauer, Verschwiegenheit, Kommunikationsfähigkeit, Mut, ein gutes Näschen für Künstler und Teamfähigkeit.“

Womit der 74-Jährige auch bei seinen Enkeln in dem Familienbetrieb ist: „Die machen das super. Solch ein Geschäft braucht immer frischen Wind. Aber ich passe schon auf, dass es nicht zu stürmisch wird.“

