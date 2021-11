Diese Bahnhöfe in der Regionen werden verschönert

Hagen. Rund 19 Millionen Euro aus dem Konjunkturpakt werden derzeit investiert, um Bahnhöfe in NRW zu verschönern. Diese gehören in der Region dazu.

Am Hauptbahnhof in Hagen laufen die Arbeiten noch. Und auch Lennestadt, Schwelm oder Gevelsberg profitieren. Sie gehören zu den 70 Bahnstationen in ganz Nordrhein-Westfalen, die mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket des Bundes noch bis Ende renoviert und verschönert werden. Von einem „Update“ spricht die Deutsche Bahn neudeutsch: Rund 19 Millionen Euro flössen in die Malerarbeiten, neuen Sitzgelegenheiten oder in die energiesparenden Leuchten.

31 Bahnhöfe in NRW seien dieses Jahr schon renoviert worden. Die Arbeiten an weiteren Bahnhöfen liefen auf Hochtouren. Insgesamt mehr als 1,5 Millionen Reisende profitierten von einem besseren Erscheinungsbild der Bahnhöfe. Zu den konkreten Maßnahmen zählen Malerarbeiten an rund 30 Stationen, die Renovierung von rund 200 Metern Treppen, der Aufbau von sechs Wetterhäuschen und rund 50 Abfallbehältern. Um Energie einzusparen, rüstet die DB die Beleuchtung an 20 Stationen auf umweltfreundliche LED-Lampen um. „Rund 50 regionale Handwerksbetriebe packen an, damit sich Reisende am Bahnhof noch wohler fühlen und so einen weiteren Anreiz haben, auf die klimafreundliche Bahn umzusteigen“, so die Bahn

In der Region geht es um diese Stationen:

Dortmund-Hauptbahnhof: Beleuchtung im Bahnhofsgebäude

Beleuchtung im Bahnhofsgebäude Dortmund-Brackel: Erneuerung von drei Treppenanlagen, neue LED-Beleuchtung in Personenunterführung

Erneuerung von drei Treppenanlagen, neue LED-Beleuchtung in Personenunterführung Dortmund-Dorstfeld: Sanierung der abgehängten Decke in Personenüberführung

Sanierung der abgehängten Decke in Personenüberführung Dortmund-Wischlingen: Ersatz von zwei Wetterschutzhäusern

Ersatz von zwei Wetterschutzhäusern Ennepetal: Beschilderung, Bodenbelag, Wandverkleidung und Beleuchtung der Personenunterführung erneuern

Beschilderung, Bodenbelag, Wandverkleidung und Beleuchtung der Personenunterführung erneuern Gevelsberg Hbf: Künstlerische Gestaltung in der Personenunterführung

Künstlerische Gestaltung in der Personenunterführung Hagen Hbf: Sanierung Rundbogen/Deckenflächen im Zugang zur Personenunterführung, Zugang zur Personenunterführung sanieren, Wände in der Personenunterführung streichen, Kellerschächte verschließen,Bahnhofsdach sanieren

Sanierung Rundbogen/Deckenflächen im Zugang zur Personenunterführung, Zugang zur Personenunterführung sanieren, Wände in der Personenunterführung streichen, Kellerschächte verschließen,Bahnhofsdach sanieren Hagen-Rummenohl: Treppeneinhausungen sanieren, Bodenarbeiten

Treppeneinhausungen sanieren, Bodenarbeiten Lennestadt-Altenhundem: Zwei Treppeneinhausungen, Aufzugsschächte und Boden in der Personenunterführung sanieren

Zwei Treppeneinhausungen, Aufzugsschächte und Boden in der Personenunterführung sanieren Lennestadt-Meggen: PlusPunkte streichen /folieren

PlusPunkte streichen /folieren Schwelm: Optische Aufwertung der Personenunterführung

Optische Aufwertung der Personenunterführung Siegen Hbf: Fenster tauschen und Dach sanieren im Bahnhofsgebäude, 20 Abfallbehälter ergänzen, Installation einer Taubenvergrämung in der Personenüberführung, Eingangstüren im Bahnhofsgebäude erneuern bzw. barrierefrei umrüsten

Fenster tauschen und Dach sanieren im Bahnhofsgebäude, 20 Abfallbehälter ergänzen, Installation einer Taubenvergrämung in der Personenüberführung, Eingangstüren im Bahnhofsgebäude erneuern bzw. barrierefrei umrüsten Unna: Beleuchtung in der Personenunterführung, Personenunterführung aufwerten durch Anstrich und Gestaltung

Beleuchtung in der Personenunterführung, Personenunterführung aufwerten durch Anstrich und Gestaltung Unna-West: Erneuerung der Handläufe für die Treppenanlagen, Erneuerung der Treppenanlagen

