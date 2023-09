Diese Dortmunder Freibäder haben derzeit noch geöffnet

Das Freibad Volkspark am BVB-Stadion in Dortmund ist noch bis zum 17. September geöffnet.

Dortmund. Am Freibad Froschloch in Dortmund stehen die Menschen schon vor verschlossenen Türen. Anders sieht es bei anderen Freibädern in der Stadt aus.

"Die Freibadsaison neigt sich dem Ende" verkündet die Sportwelt Dortmund, die städtische Frei- und Hallenbäder betreibt. Doch zum Glück sind bei den derzeit hochsommerlichen Temperaturen noch drei städtische Freibäder geöffnet.

Im Freibad Hardenberg, Badweg 30, kann man nur noch bis Freitag, 8. September, schwimmen. Am Samstag, 9. September, gibt es noch das Hundeschwimmen von 10 bis 16 Uhr. Der Eintritt pro Hund liegt bei fünf Euro. Erlaubt sind nur Hunde mit einem gültigen Impfausweis, Hundemarke und Haftpflichtversicherung. Zudem wird gebeten, keine läufigen Hunde mitzubringen.

Das Freibad Wellinghofen am Hopmanns Mühlenweg schließt am Sonntag, 10. September.

Das Freibad Volkspark am BVB-Stadion - Schwimmweg 2 - hat am längsten geöffnet. Es schließt am Sonntag, 17. September.

Das Freibad Froschloch an der Löttringhauser Straße 103 ist bereits seit Sonntag, 3. September, geschlossen.

Öffnungszeiten:

Volkspark: Montag bis Sonntag von 11 - 19 Uhr

Hardenberg: Montag bis Sonntag von 11 - 19 Uhr

Wellinghofen: Montag bis Sonntag von 11 - 19 Uhr

Preise (in allen drei Bädern gleich):

Kinder und Jugendliche: 2,50 Euro

Erwachsene: vier Euro

Der Revierpark Wischlingen an der Höfkerstraße 12 teilt auf seiner Internetseite mit: Der Freibadbereich mit Wellen- und Springerbecken ist geschlossen für diese Saison. Das Nichtschwimmerbecken mit Breitwasserrutsche und das Außenbecken seien derzeit noch geöffnet.

Das nicht-städtische Freibad des Schwimmvereins Derne, Gleiwitzstraße 279a, verabschiedete sich am 27. August mit dem Hundeschwimmen von der Freibadsaison.

