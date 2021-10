Diskussion mit Impfgegnern führen, für die Intensivstationen

Wir als Gesellschaft müssen mehr Menschen von der Impfung überzeugen – damit die Krankenhäuser davon profitieren.

Eine Impfpflicht zu fordern, wie es der Klinik-Chef in Bayern tut, führt in die falsche Richtung. Große Grundsatzdiskussionen, rechtliche Bedenken – und am Ende hilft die Debatte dem Pflegepersonal nicht. Viel wichtiger ist, dass die große Mehrheit, die Impfungen sinnvoll findet, weiter für diese wirbt. Nichts auf dieser Welt ist ganz ohne Risiko, auch nicht die Corona-Impfung. Aber alle Parameter sprechen eindeutig dafür, dass die Spritze sinnvoll ist.

Für jeden einzelnen und die Gesellschaft. All die, die das auch so sehen, sollten daher den Diskussionen mit Impfgegnern nicht aus dem Weg gehen, sollten versuchen, sie mit Argumenten zu überzeugen. Und zwar auch, um das Pflegepersonal zu unterstützen. Die Frauen und Männer können auch nicht ausweichen. Sie müssen genau soviel Kraft und Herzblut in die Versorgung der Patienten stecken, die mit einer Impfung die schwere Erkrankung hätten verhindern können, sie aber trotzdem weiter ablehnen. Danke für diesen Dienst!

