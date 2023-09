Dortmunder Innenstadt: Die Modekette C&A will umziehen

Dortmund. Auf Wiedersehen Ostenhellweg: Das Modehaus C&A verlässt seinen angestammten Sitz in Dortmund. Wo C&A in Zukunft zu finden sein wird.

Dass C&A in der Innenstadt Dortmunds umziehen will, darüber wird bereits seit 2022 spekuliert. Nun gibt es konkretere Informationen. C&A will im Frühsommer 2025 dem Ostenhellweg den Rücken kehren und ungefähr 350 Meter weiter in den alten Standort der Mayerschen Buchhandlung am Westenhellweg einziehen, berichten die Ruhrnachrichten.

Damit wird sich C&A verkleinern. Man setzt wie andere Unternehmen zudem stärker auf den Online-Handel. Am Westenhellweg will die niederländischen Modekette das Erd- und das erste Obergeschoss belegen. Die zukünftige Lage verspricht mehr Kundschaft als der Standort am Ostenhellweg.

Dortmunder Innenstadt: C&A und Strike teilen sich eine Verkaufsfläche

Das Gebäude am derzeitige Standort am Ostenhellweg mit rund 20.000 Quadratmetern Verkaufsfläche ist an den Projektentwickler Values Real Estate in Hamburg veräußert. Der neue Eigentümer hat laut Ruhrnachrichten zwar Pläne. Einen unterschriebenen Mietvertrag gebe es aber bisher nicht.

C&A teilt sich am Ostenhellweg seit Ende September 2022 die Verkaufsfläche mit dem Second-Hand-Händler Strike. Der belegt 500 Quadratmeter. Der Durchgang zu C&A ist fließend.

