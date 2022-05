Drama auf Kirmes in Lüdenscheid: 40-Jähriger erschossen

Ein Konflikt zwischen Sohn und Vater mit einer Gruppe hat am Samstag auf einer Lüdenscheider Kirmes tödliche Auswirkungen – ein 40-Jähriger aus Gummersbach stirbt.

Lüdenscheid. Ein Konflikt zwischen Sohn und Vater mit einer Gruppe hat am Samstag auf einer Lüdenscheider Kirmes tödliche Auswirkungen – ein 40-Jähriger stirbt.

Drama auf dem Kirmesgelände Hohe Steinert: In Lüdenscheid ist am Samstagabend ein 40-Jähriger aus Gummersbach durch einen Schuss getötet worden. Vorausgegangen war eine Auseinandersetzung zwischen Sohn und Vater mit einer sechsköpfigen Personengruppe, wie die Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntagabend mitteilten.

Gegen 20.30 Uhr sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen zwischen den sechs Personen und einem 16-jährigen Lüdenscheider, heißt es am Sonntagabend in einer Mitteilung. Um 20.50 Uhr sei es dann erneut zu einem Aufeinandertreffen im Bereich des Hauptzugangs zur Kirmes gekommen.

Auf Kirmes in Lüdenscheid erschossen: 40-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Als der Lüdenscheider und sein 52-jähriger Vater die Gruppe zur Rede stellen wollten, wären diese über das Gelände einer Aral-Tankstelle geflüchtet, so Staatsanwaltschaft und Polizei. Zwei Personen hätten dabei Schüsse aus einer Schreckschusswaffe sowie einer scharfen Schusswaffe abgegeben – in die Luft sowie in Richtung von Sohn und Vater.

Ein Projektil traf nach Polizeiangaben den 40-Jährigen aus Gummersbach, der sich ebenfalls am Ausgang der Kirmes aufhielt. Er verstarb später im Krankenhaus an seinen Verletzungen. „In welchem Zusammenhang die Personengruppen mit dem Verstorbenen stehen ist unklar und Gegenstand der Ermittlungen“, schreibt die Polizei

Staatsanwaltschaft und Polizei suchen nach den Flüchtenden

Die Hagener Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet, sie sucht gemeinsam mit der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis und der Staatsanwaltschaft Hagen nach den Flüchtenden mit diesen Merkmalen:

südländischer Phänotyp

16 bis 20 Jahre alt

vier Personen dunkel gekleidet

eine Person mit grauem Jogginganzug, eine mit weißen T-Shirt

Zeugen wenden sich an die Polizei in Hagen unter 02331-9862060. (Red)

