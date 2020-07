Ein halbes Jahr Bonpflicht - Wie sind die Erfahrungen?

Protest gegen die Bonpflicht: In einem Karlsruher Restaurant hingen im Januar weit über tausend Kassenquittungen.

Hagen Im Januar wurde die Bonpflicht eingeführt. Was ist aus dem Aufreger geworden? Was sind Ihre Erfahrungen? Hier geht es zur Abstimmung.

Seit einem halben Jahr gibt es nun die Bonpflicht. Von den Händlern und den Kunden hagelte es am Anfang Kritik. Andere fanden die Maßnahme sinnvoll und wichtig.

Wir wollen eine erste Bilanz ziehen: Verursacht die Bonpflicht wirklich nur unnötigen Papiermüll? Oder ist sie sinnvoll und gut umgesetzt? Was ist aus dem Aufreger geworden? Ist das alles doch nicht so schlimm oder hat Corona das Thema nur in den Hintergrund gerückt?