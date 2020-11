Als Sandra Genster (39) es in den Nachrichten hörte, schossen ihr Hunderte Gedanken durch den Kopf. Der erste: „Wie soll das gehen mit zwei Kindern?“ Die Bundesregierung sähe es gern, wenn in der angespannten Corona-Lage ein Hausstand nur noch Kontakt zu einem anderen Hausstand hat . Nur ein fester Corona-Freund für jeden sozusagen. Levin ist neun und spielt Fußball, Finja ist sieben und geht reiten. „Sich auf eine andere Familie festlegen zu müssen, fände ich sehr, sehr schwierig“, sagt Sandra Genster: „Wer trifft die Entscheidung? Mein Mann und ich? Die Kinder? Und was, wenn sich die Kinder einen Freund aussuchen, der nicht ihr Freund sein will? Da möchte man nicht in so eine Kinderseele reinschauen. Ich finde, das alles ist nicht der richtige Ansatz“, sagt die Hagenerin .

Diskussionen über strengere Regeln

Genau darum geht es: um den richtigen Ansatz. Seit mehr als zwei Wochen ist das gesellschaftliche Leben nun schon wieder heruntergefahren, weil die Restaurants, Kinos und Sportplätze geschlossen sind. Doch noch immer sind die Infektionszahlen auf einem Besorgnis erregend hohen Niveau. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder diskutierten daher in dieser Woche Verschärfungen. Braucht es die wirklich? Oder sollte auf die Vernunft der Menschen gesetzt werden?

„Ich möchte nicht in der Haut der Kanzlerin stecken“, sagt Sandra Genster. Die Familie schränkt sich seit Monaten ein. Mit Augenmaß. Sie würde dieses Recht gern behalten. „Wir beschränken uns bei Treffen in der Freizeit auf die, zu denen die Kinder auch in der Schule engeren Kontakt haben.“ Eine Handvoll Kinder vielleicht. „Ich mache gerne Abstriche. Dass Partys verboten sind, dass der Weihnachtsmarkt nicht stattfindet, dass Weihnachten und Silvester anders werden – das kann jeder nachvollziehen“, sagt sie. Aber das? Als sie mit ihrer Tochter über das Thema sprach, fragte diese, wieso sie sich denn dann mit ihren Freundinnen in der Schule treffen dürfe – in der zweiten Klasse ohne Maske – in der Freizeit aber nicht. „Mit der Antwort war ich im ersten Moment auch überfordert.“

Angst habe sie, sagt die Praxismanagerin. Weniger vor dem Virus als davor, dass die Schulen irgendwann in diesem Jahr wieder schließen müssen . „Mein Mann und ich haben keinen Urlaub mehr – und Homeoffice geht bei uns auch nicht.“

Hoffen auf Menschenverstand

Der erste Lockdown sei schlimm genug gewesen: Das Zuhauselernen, die Kontaktbeschränkungen, die den Kindern damals schon zu schaffen machten. Sie hofft auf den gesunden Menschenverstand aller, darauf, dass die getroffenen Maßnahmen ausreichen, um die Kehrtwende zu schaffen. Darauf, dass sich alle freiwillig einschränken. „Vieles, was man nicht tun sollte, ist logisch und ergibt sich eigentlich von selbst. Warum sollte es dafür unbedingt ein Gesetz geben?“

Tja, warum? Weil die Menschen es sonst nicht verstehen wollen oder können? Weil es in ihrer Natur liegt, die Freiheiten auszureizen bis zu den Grenzen und manchmal vielleicht sogar darüber hinaus? „Das kann man pauschal nicht sagen“, so der Psychologe und Psychotherapeut Arnd Stein aus Iserlohn , „es kommt immer auf die jeweilige Persönlichkeitsstruktur an.“

Wer ohnehin gewissenhaft und verantwortungsvoll handele, brauche kein Verbot , sagt der Experte. „Aber bei denjenigen, die zur Selbstgerechtigkeit neigen und das Coronavirus verharmlosen oder gar leugnen, nützt ein Gebot nichts.“ Bei diesem Personenkreis wirke ein Verbot aber auch nur dann, „wenn sie wissen, dass sie erwischt werden können und ihnen eine empfindliche Sanktionierung droht“.

Freunde als potenzielles Risiko

Arnd Stein pflichtet Bundeskanzlerin Merkel bei, die nach den Gesprächen von Bund und Ländern die Faustformel „je weniger Kontakte, desto besser“ ins Spiel gebracht hatte: „Natürlich fällt es uns schwer, Menschen, die uns vertraut sind als potenzielles Risiko zu sehen. Aber diese verständliche Einstellung kann durchaus dazu beigetragen haben, dass die Infektionszahlen stark angestiegen sind.“

Und natürlich sei es für Kinder nicht schön, so der Psychologe aus dem Sauerland weiter, wenn sie eine Zeit lang nur einen Freund oder eine Freundin treffen können. „Aber dieser Verzicht ist zumutbar“, findet Stein: „Kinder finden das zwar ,doof’, aber sie werden keinen psychischen Schaden erleiden. Denn sie können sich an veränderte Situationen meist gut anpassen.“ Bei solchen Überlegungen müsse das Risiko einer Ansteckung immer Vorrang haben.