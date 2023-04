Ein Loblied aufs Raufen: Warum Kinder Streit lernen müssen

Hagen. Kinder raufen gerne, doch Erwachsene lassen sie nicht. Im Schul- und Vereinssport lernen die Kleinen zu streiten. Zu Besuch beim Judo-Training.

Auf dem Weg zur Selbstbehauptung muss er sich jetzt erst mal gegen seinen Kinder-Kampfanzug behaupten. Der Gürtel, der sein weißes Judo-Outfit zusammenhält, hat sich verheddert, ist irgendwo auf der Rückseite und in der Hose verschwunden. „Wo ist mein Gürtel?“, fragt der Pimpf ratlos seinen Trainer. „Den“, antwortet Filip Halverscheid, ein Lachen unterdrückend, „hast du da hinten hängen.“

25 Kinder sind heute im Trainingsraum des Judo-Klubs Hagen dabei, zwischen vier und zehn Jahre alt. Sie wollen vor allem Spaß haben. Mehr und mehr Kinder, berichtet Filip Halverscheid, würden aber auch von ihren Eltern angemeldet, um zu lernen, sich zu behaupten, etwa in der Schule, bei Raufereien mit älteren, größeren Kindern, um ihr Selbstbewusstsein zu stärken. „Das ist ein Hauptaspekt“, meint der 39 Jahre alte Judo-Trainer.

Die einstündige Einheit im Fitnessstudio der Familie Halverscheid wirkt mitunter jedoch auch, als finde hier ein Teil der Entwicklung der Kinder statt – jener Teil, der früher vielleicht noch nicht im Rahmen eines Trainings oder des Sportunterrichts gezielt gelehrt werden musste, sondern im kindlichen Miteinander erlernt wurde. Auch wenn’s mal wehtat. Heute aber wird vieles davon unterdrückt. Das kann man als zivilisatorischen Fortschritt werten. Es hat aber auch Nachteile.

Kinder raufen gerne, dürfen es aber oft nicht

Während sich im Hintergrund die Kinder im Eins-gegen-eins an einer Judo-Technik versuchen, steht Manfred Halverscheid im Übungsraum in Hagen mit Kennerblick an der Seite. Er ist 78 Jahre alt, macht seit 65 Jahren Judo, war Bundesliga-Kämpfer. Mit seinem Sohn Filip und zwei weiteren Trainern kümmert er sich um die Knirpse, die bei ihrem noch etwas unkoordinierten Ziehen, Zerren, Drücken auf dem mit Matten gepolsterten Boden wie ineinander verhakte Wollknäuel wirken. „Sieht wild aus“, sagt Halverscheid senior, „aber Kinder raufen gerne.“ Häufig aber dürfen sie nicht mehr, was sie gerne tun.

Dabei sei Selbstbehauptung wichtig für Kinder, sie könne auch über Körperlichkeit erfahren werden. Nur, sagt Jennifer Kahl (38): „Kinder wachsen heute oft behüteter auf. Sie haben oft nicht die Möglichkeit, ihre Streitigkeiten selbst austragen, weil das Umfeld – Eltern, Erzieher*innen, Lehrer*innen – schneller in den Streit eingreift. Dadurch haben Kinder weniger die Möglichkeit, in der Auseinandersetzung mit anderen zu erlernen, die eigenen Emotionen zu regulieren und sich zu kontrollieren.“

Die Sozialpädagogin aus der Abteilung für Kinderschutz der Vestischen Kinder- und Jugendklinik Datteln erklärt: „Wir sagen nicht, dass man bei Konflikten nicht eingreifen soll, aber die Frage ist, wie greife ich ein? Man sollte Kinder bei der Austragung von Konflikten begleiten, mit ihnen sprechen und bei der Lösung des Konflikts unterstützen. Dieses bedeutet jedoch nicht, dass man die Lösung vorgibt oder sie vor allen Folgen schützt.“

Expertinnen empfehlen Selbstbehauptungskurse

Kahl und ihre Kollegin Petra Spielberg (37, Heilpädagogin) empfehlen Erwachsenen, dass Kinder auch mal traurig, wütend, frustriert oder gelangweilt sein dürfen. Alles normale Emotionen. Dazu gehört auch: verlieren lernen. „Es ist das Beste, wenn Kinder in einem geschützten Rahmen den Umgang mit Frustration lernen können, zum Beispiel beim Sport, beim Spielen oder im Wettkampf. Kinder können in solchen Situationen auch lernen, unterlegene Kinder nicht zu ärgern“, sagt Petra Spielberg.

Die beiden Expertinnen halten Selbstbehauptungskurse für Kinder für sinnvoll, weil die umfassend ansetzten, beispielsweise Kinder durch Rollenspiele darauf vorbereiteten, nein zu sagen, auf die Stimmlage oder die Körperhaltung zu achten, Streit aus dem Weg zu gehen, eigene Grenzen zu entdecken. Sportarten wie Judo, sagen Kahl und Spielberg, könnten sich mit Abstrichen ebenfalls dafür eignen, man dürfe Kindern aber nicht vermitteln, dass sie sich durch Judo-Training immer selber helfen könnten.

„Ein Kind, das glaubt, sich mit Judo-Techniken selbst verteidigen zu können, dies dann aber bei einem Übergriff durch einen Erwachsenen aufgrund der körperlichen Unterlegenheit nicht schafft, kann Schuldgefühle entwickeln. Es könnte glauben, versagt zu haben. Möglicherweise schämt sich das Kind, den Eltern von dem Übergriff zu erzählen. Es ist aber wichtig, Kinder darin zu bestärken, sich bei Übergriffen Hilfe zu holen, sich Erwachsenen anzuvertrauen“, erläutert Petra Spielberg.

Auf Raufereien unter Kindern könne sich die Teilnahme an Judo-Trainings hingegen sehr positiv auswirken, weil unter Aufsicht Rituale und Regeln erlernt würden, auch Grenzen. „Das“, sagt Jennifer Kahl, „trägt dazu bei, dass Rangeleien und Raufereien später nicht eskalieren.“

Judo als Vorbereitung auf Schwitzkasten-Situationen

Wie das mit der Disziplin in der Praxis aussieht, lässt sich in Hagen beobachten. Kurz vor dem Start der einstündigen Judo-Einheit herrscht noch Durcheinander auf den Matten. Geschrei, Gebrüll, Gerenne. Dann, auf Kommando, kehrt schlagartig Ruhe ein. Die Kinder, darunter neun Mädchen, treten in Zweier-Reihen vor ihren Trainern an, verneigen sich vor den vier Erwachsenen. Judo, „der sanfte Weg“, wirbt mit dem Prinzip: Siegen durch Nachgeben. Die Sportart, die sich weniger als Kampf- denn als Selbstverteidigungssportart versteht, will auch die Persönlichkeit entwickeln.

Das Judo-Training, bei dem Haltegriffe, Wurf- und Hebetechniken gelehrt werden, unterliegt klaren Regeln. Es kann aber auch auf den regelfreien Raum vorbereiten. Beispielsweise auf Schwitzkasten-Situationen, die viele Kinder, gerade Einzelkinder, nicht kennen, sagt Trainer Filip Halverscheid: „Kinder lernen hier, damit umzugehen, ohne in Panik zu geraten.“

Sportverein als Erziehungsanstalt

Auf dem Schul-Lehrplan steht bereits seit Jahren im Sportunterricht der Inhalt: Ringen und Kämpfen, auch als Ringen und Raufen bekannt. Die Kinder sollen Selbstbehauptung, Körperwahrnehmung, kontrollierte Auseinandersetzungen lernen. „Dass es regelgeleitet stattfindet, ist das Wichtigste“, sagt Martha Buschjäger.

Sie ist Sportlehrerin an der Josefschule in Menden und bestätigt: „Was nicht im Lehrplan steht, was aber auch wir in der Schule wahrnehmen, ist, dass Ringen und Raufen einer Körperlichkeit Raum gibt, die sonst keinen Raum hat.“ Weil Eltern und auch Lehrer oft schnell eingreifen.

An der Josefschule wurde vier Wochen lang der Sportunterricht einzelner Klassen im zweiten und vierten Schuljahr durch Judoeinheiten ersetzt. Möglich war das nur, weil sich Florian Sieber zur Verfügung stellte. Der 37-Jährige ist selbstständiger Tischler, Trainer im Judo-Klub Hagen, seine Tochter Hannah (8) geht zur Josefschule (und macht beim Judo mit).

Was an anderer Stelle nicht mehr zugelassen wird, soll oder muss im Sportunterricht wie im Judo-Klub vermittelt werden. Dabei sagt Filip Halverscheid, der Judo-Trainer: „Wir sind keine Erziehungsanstalt.“

In gewisser Weise sind sie das aber doch.

