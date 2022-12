Ein Optimist: „Hören wir doch endlich auf zu jammern!“

Hagen/Hamburg. Lutz Peter Eklöh ist Vorsitzender des Clubs der Optimisten. Wie er in einem „Streitgespräch“ mit einem Pessimisten Zuversicht verbreitet.

Ein Optimist, ­sagte einmal der große Peter ­Ustinov, „ist ein Mensch, der weiß, wie trübe die Welt sein kann. Ein Pessimist ist einer, der das jeden Tag von neuem feststellt.“ Lutz Peter Eklöh, Hamburger Unternehmer mit Hagener Wurzeln, ist Vorsitzender des „Clubs der Optimisten“. Rolf Hansmann ist Redakteur dieser Zeitung und ebenfalls bekennender Optimist. Für ein „Streitgespräch“ schlüpft er in die Rolle eines Pessimisten­. Hoffentlich geht das gut.

Eine Umfrage des Instituts Civey ­ergab, dass nur 25 Prozent der Deutschen zuversichtlich in die Zukunft blicken. Vor anderthalb Jahren waren es noch 46 Prozent. Wie können Sie in einer Zeit überlagernder Krisen pfeifend durch die Gegend laufen, Herr Eklöh?

Lutz Peter Eklöh: Ein Optimist schaut nicht nur durch eine rosa- rote­ Brille. Da haben Sie eine falsche Vorstellung. Ich kann Ihnen erklären, warum es an Zuversicht fehlt. Nehmen Sie uns beide: Wir sind Baby-Boomer und mit dem Wachstumsversprechen groß geworden, auf dem unsere Wirtschaft beruht. Aber es konnte nicht immer so weitergehen. Dass diese Prophezeiung auf einmal nicht mehr da ist und man sich mit der neuen Realität auseinandersetzen muss, führt bei vielen zu Pessimismus, im schlimmsten Fall zu Resignation.

Reden Sie da von sich? Sie sind Unternehmer und hatten es in der Pandemie schwer. Das Motto Ihres „Clubs der Optimisten“ lautet: „Das Leben ist schön.“ Sind Sie ein Träumer?



Warum sollte ich das sein? Corona war in der Tat ein hartes Brot für meine Firma – ich importiere Nahrungs- und Genussmittel. Wir haben die Hälfte des Umsatzes eingebüßt. Dennoch sage ich Ihnen: Ich bin gesund, ich weiß, dass ich morgen noch etwas zu essen habe.

Gleich fange ich aber an zu weinen...

Das ist das Stichwort: Sie gehören bestimmt zu den Menschen, die in Krisen eine Weinerlichkeit an den Tag legen, die mich an das Märchen von der Prinzessin auf der Erbse erinnert. Sind Sie auch besonders empfindlich? Glauben Sie mir: Irgendwann muss man sich sagen: Wenn es so ist, dann ist es eben so. Dann muss ich sehen, dass ich damit zurechtkomme­. Sie tun sich keinen Gefallen, wenn Sie immer nur nach anderen Menschen rufen, die Ihnen helfen sollen. Sie müssen selbst etwas tun.

Was wollen Sie? Ihre Firma konnte doch in der Pandemie nur überleben, weil Sie staatliche Unterstützung bekommen haben, oder?



Ich bin für die Unterstützung von Seiten der Bundesregierung und der Stadt Hamburg sehr dankbar. Auch wenn ein Unternehmer immer Optimist sein muss, ist es nicht so einfach, gute Laune zu behalten, wenn Sie bei einem negativen Geschäftserfolg auch noch satte Abgaben wie beispielsweise Steuervorauszahlungen leisten müssen. Meine größten Kunden sind Fluglinien und Kreuzfahrtschiffe. Wenn die Lufthansa anruft und sagt: von den 648 Fluggeräten stehen 637 am Boden, dann verkaufe ich kein Stück. Da könnte man sich ja fast einen Strick nehmen. Oder ich kann mir sagen: Ich suche mir andere Produkte und Absatzmärkte. Das habe ich getan, um mit meinen Mitarbeitern über die Runden zu kommen.

Jetzt erzählen Sie mir noch, dass man aus Krisen gestärkt hervorgeht. Wie wollen Sie optimistisch in die Zukunft blicken, wenn die Preise in die Höhe schnellen, wenn Ihnen der Versorger mitteilt, dass der Strompreis künftig doppelt so hoch sein wird wie bisher und zunehmend Menschen in ihren Wohnungen frieren müssen?

Wenn einer in seiner Wohnung friert, ist das ganz furchtbar. Da hilft auch kein Optimismus. Da kann er nur um Hilfe rufen, das verstehe ich. Ich schildere Ihnen dennoch ein Beispiel: Ich habe bei einem Unternehmer, der mehrere Supermärkte betreibt, um Geld für eine Veranstaltung unseres „Clubs der Optimisten“ gebettelt. Er sagte zu mir: ,Bis jetzt habe ich 4,9 Cent pro Kilowattstunde bezahlt, und mein Versorger hat mir jetzt die Abrechnung geschickt: 49 Cent pro Kilowattstunde.’ Weiter sagte er: ,Ich habe die Taschen nicht nur zugenäht, ich habe sie verschweißt. Jeder, der bei mir einen Tiefkühlartikel kauft, müsste 25 Cent mehr zahlen, weil ich das aufwenden muss, um ihn überhaupt tiefgekühlt zu halten. Was soll ich denn machen? Wenn ich das tue, bin ich weg vom Fenster.’ Dann macht er derzeit mal nicht den großen Reibach – was ihm immer unterstellt wird – und ist weiter für die Grundversorgung der Menschen da. Es hilft nicht, den Kopf in den Sand zu stecken. Man muss immer wieder aufstehen.

Ja, ja. Ihr „Club der Optimisten“ versteht sich als „Tankstelle für positive Energie“. Das hat was angesichts massiv steigender Energiepreise...

Vielleicht sollten wir von „Tankstelle für positives Denken“ sprechen. Aber lassen Sie mich noch etwas zum Thema Energiekrise sagen: Ich komme mir schon vor wie Aldi-Gründer Theo Albrecht. Ich gehe jetzt abends noch durchs Büro und schalte das Licht aus oder drehe die Heizung zurück. Nicht weil ich geizig bin, sondern weil diese Krise das Bewusstsein fürs Energiesparen geschärft hat. So hat auch diese Krise etwas Positives.

Bitte? Wir haben alle gedacht, dass sich die Menschen durch Corona ändern. Was erleben wir? In Läden husten uns andere munter an, in Supermärkten kommt einem der Hintermann so nahe, als gehöre er zur Familie. Wo ist da die neue Achtsamkeit?

Sie können doch nicht alle über einen Kamm scheren. Nehmen Sie mich: Überall, wo Menschenmassen sind, setze ich eine Maske auf. Als Optimist könnte ich ja sagen: mir passiert eh nichts. Es ist nicht verkehrt, auch Realist zu sein.

Heute ist Silvester. Die Realität ist: Krieg in der Ukraine, Energie-Krise, Klima-Krise und Inflation. Viele Gründe, sich sinnlos zu betrinken. Wie bleiben Sie da zuversichtlich?

Wissen Sie, man muss aufpassen, dass man nicht fatalistisch wird und sich sagt: ,Ich bin sowieso ein armes Schwein und krieg’ immer nur ins Gesicht’. Wenn man sich aber sagt ,Das ist eben so’, erkennt man häufig, dass das einen auf eine völlig andere Art weiterbringt. Alles, was passiert, kann etwas Gutes haben.

Eine Binsenweisheit. Wie wollen Sie einem Pessimisten wie mir zu Zuversicht verhelfen?



Indem ich Sie daran erinnere, dass wir Deutschen zu den 5 Prozent der Weltbevölkerung gehören, denen es gut geht. Offenbar so gut, dass wir die kleinsten Erschütterungen für eine Katastrophe halten. Hören wir doch endlich auf zu jammern!

Zur Person

Lutz Peter Eklöh ist in Hagen aufgewachsen und entstammt einer Familie, die mit Süßwaren, Schmuck und Büchern gehandelt hat. Heute besitzt er eine Handelsfirma in der Nahrungs- und Genussmittelbranche.

Der 61-Jährige, der in einem Chor im Bass singt, ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Söhnen und einer Tochter. „Ich bin mit der Geburt unserer Drillinge zum Optimisten geworden“, sagt er, „das größte Glück, was mir je widerfahren ist.“

Der Club der Optimisten wurde im Jahr 2005 gegründet. Ihm gehören 200 Hamburgerinnen und Hamburger aus verschiedenen Berufsgruppen an.

