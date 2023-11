Fall Siegen: Kommt heute der Rücktritt der Kirchen-Chefin?

Heute will sich Annette Kurschus, Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, äußern. Es geht um mögliche sexuelle Übergriffe in Siegen.

Spekulationen gab es am Wochenende zuhauf: Was wird Annette Kurschus, die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, am Montagvormittag um 11 Uhr in Bielefeld sagen? Wird sie Ihren Rücktritt erklären als Ratsvorsitzende und Präses der Evangelischen Kirche in Westfalen? Oder nur als Ratsvorsitzende? Oder kommt es ganz anders und wird sie doch in beiden Ämtern bleiben?

Fest steht: Binnen weniger Tage ist die 60-Jährige enorm unter Druck geraten in einem Fall, der schon Jahre zurückliegt. In Siegen steht ein Kirchenmitarbeiter unter Verdacht, deutlich jüngeren Männern ungewollte sexuelle Avancen gemacht zu haben. Die Staatsanwaltschaft Siegen ermittelt derzeit noch, ob auch ein heute noch strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt - die Tendenz geht eher nicht dahin. Die für Annette Kurschus, die in Siegen lange Jahre als Pfarrerin und Superintendentin tätig war, entscheidende Frage ist: Seit wann hat sie von den Vorwürfen gewusst? Tatsächlich erst, wie sie seit Bekanntwerden der Vorwürfe sagt, seit Anfang dieses Jahres? Oder wurde sie schon, wie zwei Zeugen gegenüber der Siegener Zeitung berichten, Ende der 90er-Jahre über die Vorwürfe gegen den ihr auch privat gut bekannten Mitarbeiter unterrichtet? Und wieviel Kredit hat sie noch innerhalb der Kirche nach ihrem bisherigen Kommunikationsverhalten in dem Fall?

Es gibt unterschiedliche Zeichen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung geht davon aus, dass der Rücktritt von Kurschus unausweichlich sein wird, weil ihr der Rückhalt innerhalb der EKD, dem Zusammenschluss der 20 „Gliedkirchen“ in Deutschland, fehle. Auch der in Kirchenfragen oft gut informierte Kölner Standtanzeiger will dies erfahren haben. Andererseits ist in der Zeitung am Wochenende auch ein Meinungsbeitrag von Dr. Michael Bertrams, ehemaliger Präsident des NRW-Verfassungsgerichtshofs und seit gut zehn Jahren Mitglied der Kirchenleitung der Ev. Landeskirche in Westfalen, erschienen. Darin ist von großem Verständnis von Kurschus die Rede – und dass sich die Kirchenleitung mit Kurschus solidarisiere.

Deutliche Kritik kam schon am Donnerstag vom Betroffenenrat im Beteiligungsforum Sexuelle Gewalt der Evangelischen Kirche in Deutschland. Betroffenen müsse geglaubt werden. Daher sei man besorgt, dass die Darstellung Kurschus in einer entscheidenden Frage von der anderer Personen abweiche. Man sehe Kurschus in der Pflicht, dies aufzuklären und wenn nötig „auch schmerzende Entscheidungen“ zu treffen. Dass mit Detlev Zander einer der Sprecher des Betroffenenrats öffentlich den Rücktritt von Kurschus fordert, sei aber eine „Einzelmeinung“, so Nancy Janz, ebenfalls Sprecherin des Betroffenenrats. Die Äußerung von Zander zeigt aber, wie groß der Druck auf Annette Kurschus ist.

