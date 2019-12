Essen/Winterberg. Mit Temperaturen bis zu 16 Grad rechnet der Wetterdienst für diese Woche. Die ersten Wintersportler stehen im Sauerland trotzdem auf der Piste

Fast frühlingshafte Temperaturen, aber erste Skilifte laufen

Die Temperaturen in Nordrhein-Westfalen werden in dieser Woche ungewöhnlich mild und fast schon frühlingshaft. Am Dienstag können es bis zu 16 Grad werden, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Mit winterlichen Erscheinungen wie Frost oder Glätte sei erst einmal nicht zu rechnen.

Der Dienstag werde bei wenigen Sonnenstrahlen der mildeste Tag der Woche. Ab Mittwoch rutschen die Temperaturen allerdings wieder abwärts auf bis zu acht Grad. „Die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten geht gegen null“, sagte die Meteorologin. Das wäre für die Menschen in NRW nichts Neues: So gibt es nach DWD-Angaben etwa im Rheinland durchschnittlich alle zehn Jahre weiße Weihnachten.

Skigebiete im Sauerland haben Testbetrieb aufgenommen

Die Skigebiete im Sauerland haben ihren Testbetrieb aber bereits aufgenommen. „Die ersten beiden Skilifte laufen, und es sind auch schon Skifahrer da“, so die Sprecherin der Wintersport Arena Sauerland, Susanne Schulten. Einige Zentimeter Neuschnee seien gefallen, auf dem Kahlen Asten sogar rund 25 Zentimeter. „Aber das gilt natürlich nur für die Spitze, nicht für den weiteren Verlauf der Pisten bis ins Tal.“ Der Naturschnee werde deshalb durch technisch erzeugten Schnee ergänzt. Entgegen der Prognosen konnten auch die ersten Langläufer bereits trainieren.

In Neuastenberg sei am Samstag auch ein Rodellift in Betrieb genommen worden. Mit einem offiziellen Saisonstart sei im Sauerland aber erst zu rechnen, wenn bis ins Tal hinunter mindestens 20 Zentimeter Neuschnee fallen oder wenn es kalt genug für den Einsatz von Kunstschnee-Anlagen werde. (dpa)