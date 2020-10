Fast ganz Südwestfalen ist jetzt Corona-Risikogebiet. Auch der Hochsauerlandkreis und der Kreis Siegen-Wittgenstein haben am Freitag beim 7-Tage-Inzidenz-Wert die kritische Marke von 50 überschritten (HSK: 52,7; Siegen: 57,8). In den anderen Kreisen und großen Städten wurde die 50er-Hürde zum Teil schon vor Tagen gerissen. Allein der Kreis Soest steht mit einem Wert von 35,8 noch relativ gut da.

Die Behörden reagieren mit schärferen Maßnahmen. So gilt im Sauerland und in anderen Regionen die Maskenpflicht jetzt unter anderem auch bei Versammlungen in geschlossenen Räumen und in regelmäßig stark frequentierten Außenbereichen wie Fußgängerzonen, in denen der Mindestabstand kaum einzuhalten ist. Gastronomische Einrichtungen müssen um 23 Uhr schließen.

Besuchsverbote in einigen Krankenhäusern

Der Verkauf alkoholischer Getränke ist von 23 Uhr bis 6 Uhr verboten. Einige Krankenhäuser, etwa in Iserlohn, erlassen wieder Besuchsverbote.

Der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese, gesundheitspolitischer Sprecher der größten Fraktion im Europäischen Parlament, warnte davor, das Infektionsgeschehen zu verharmlosen. Ihm gehen die bisher erlassenen Maßnahmen nicht weit genug.

Bis Weihnachten mehr als 100 Corona-Tote pro Tag?

Wahrscheinlich werde die Zahl der Corona-Toten in Deutschland bis Weihnachten auf durchschnittlich mehr als 100 pro Tag steigen, sagte er. Die Zahl der Intensivpatienten verdoppele sich alle 14 Tage, so dass die Kapazitäten bald erschöpft sein könnten.

Alle Bürger und die politisch Verantwortlichen müssten jetzt stärker auf die Ratschläge der Experten hören, betonte Liese, selbst Mediziner. „Zusammenkünfte von Menschen ohne Maske, Abstand und adäquate Belüftung sind Treiber des Infektionsgeschehens. Wir sollten uns, wann immer möglich, nicht mit mehr als zehn Leuten treffen, jedenfalls dann, wenn Abstand, Maske und Lüftung nicht möglich sind. Und am besten sollten die zehn Leute nicht aus mehr als zwei Haushalten kommen.“ Daher müsse auch die Gastronomie Einschränkungen hinnehmen, „denn beim Essen und Trinken hat man ja definitionsgemäß keine Maske auf“.

Hochsauerland: Virus verbreitet sich innerhalb der Familien

Das Bundesgesundheitsministerium bestätigte seine Einschätzung, dass erste Corona-Impfungen voraussichtlich in den ersten Monaten des nächsten Jahres möglich werden.

Im Hochsauerland wurden von Donnerstag auf Freitag gleich 43 neue Corona-Infizierte registriert. Nach Kreisangaben sind die Zahlen in nahezu allen Städten und Gemeinden gestiegen. Sprecher Martin Reuther zufolge wird das Virus derzeit innerhalb der Familien verbreitet.

Rücksicht und Achtsamkeit gefragt

Der Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein beobachtet den rasanten Anstieg der Covid-19-Fälle mit Sorge: „Gegenseitige Rücksicht und Achtsamkeit sind jetzt mehr denn je von uns allen gefragt“, sagte Andreas Müller.

Nachdem Schwelm Anfang der Woche bereits eine Maskenpflicht in Teilen der Innenstadt eingeführt hatte, will Nachbarstadt Gevelsberg nachziehen. Allerdings voraussichtlich erst ab kommendem Donnerstag. Bürgermeister Claus Jacobi bat die Gevelsberger, bereits jetzt schon einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Die aktuelle Rangliste

Die aktuelle Rangliste der Corona-Dynamik für den Regierungsbezirk Arnsberg ist nur bedingt vergleichbar: Die mit dem Sternchen * gekennzeichneten Werte stammen aktuell von den Städten und Kreisen, Stand Freitag 18 Uhr, die anderen vom Robert-Koch-Institut, Stand Freitagmorgen 0 Uhr:

1. (Vorwoche 1.) Herne: 131 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (12 Tote)

2. (5.) Hagen: 116,1* (16)

3. (4.) Dortmund: 104,4* (21)

4. (3.) Kreis Unna: 99,0 (46)

5. (2.) Hamm: 90,6* (40)

6. (8.) Ennepe-Ruhr-Kr.: 89,5* (18)

7. (6.) Bochum: 72,2 (29)

8. (7.) Olpe: 66,4 (57)

9. (9.) Märkischer Kreis: 60,2 (33)

10. (10.) Siegen-Wittgens.: 57,8 (8)

11. (12.) Hochsauerland.: 52,7 (21)

12. (11.) Kreis Soest: 35,8* (11)