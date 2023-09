Herbstferien Ferienstart in NRW und 1500 Baustellen: So kommen Sie durch

Ruhrgebiet. Die Herbstferien in NRW starten am Freitag - nachmittags droht auf den Autobahnen Stau. Hier sind unsere Tipps, wie Sie dennoch ans Ziel kommen.

Am Freitagnachmittag wird es auf den Autobahnen noch voller als sonst schon zu Ferienbeginn: Denn es treffen nicht nur, wie immer, Urlauber auf Berufspendler. Sondern Ausflügler sind auch noch unterwegs. „Das erste Ferienwochenende bietet sich wegen des Feiertages am 3. Oktober auch für einen Kurzurlaub ab. Viele werden daher zumindest den Brückentag am Montag frei nehmen“, sagt ADAC-Verkehrsexperte Roman Sudhold.

Kurz vor Ferienbeginn geben der Automobil-Club und die Autobahn-Gesellschaften des Bundes Autofahrern und Autofahrerinnen nochmals Tipps, wie sie gut in den Urlaub kommen. Zum Freitagnachmittag sind sie einer Meinung: Die Verkehrslage wird angespannt sein. Ihr Rat: Stoßzeiten meiden. „Wer unbedingt schon am Freitag starten muss, sollte spätestens am frühen Vormittag losfahren oder erst am Abend“, sagt Sudhold.

„Reisebeginn oder Tagesausflüge für Sonntag bis Donnerstag planen“

Elfriede Sauerwein-Braksiek, Niederlassungsleiterin der Autobahn Westfalen GmbH, verspricht den Verzicht auf Tagesbaustellen zum Urlaubsstart. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Auch Samstag werde es demnach voller - aber nicht mehr so. Elfriede Sauerwein-Braksiek, die Leiterin der Autobahn Westfalen GmbH, empfiehlt für die gesamten Herbstferien, „den Beginn der Urlaubsreise oder Tagesausflüge nach Möglichkeit zwischen Sonntag und Donnerstag zu planen“. Trotz des Verzichts auf Eintags-Baustellen in der Ferienzeit werden Reisende in Deutschland auf rund 1500 Autobahnbaustellen treffen.

Besonders voll werde es auf „den klassischen Reisestrecken in Richtung der Küstengebiete“, so die Autobahn-Rheinland GmbH. Sie nennt die Autobahnen 1, 3, 31, 57 und 61 sowie die A40 im Ruhrgebiet - wie immer. Schwierig werde es voraussichtlich auch auf dem Kölner Ring und der A3 zwischen Köln und Oberhausen.

A59 in Duisburg wird am letzten Ferien-Wochenende gesperrt

„Im Raum Duisburg wird die Ausweichroute A59 (zur vielbefahrenen und stauträchtigen A3) ebenfalls belastet“, heißt es. Am letzten Ferienwochenende wird die 59 (von Freitagabend 20 Uhr an) in Duisburg in beiden Fahrtrichtungen wegen Bauarbeitern gesperrt.

Die Autobahn Westfalen weist außerdem darauf hin, dass die Nordseestrecke A1 zwischen Ascheberg und Münster sowie ab Osnabrück auf 30 Kilometern eine Baustelle ist. Statt dreier normaler Spuren je Richtung gibt es zwei enge. Auch die Sauerlandlinie ist eine einzige Baustelle mit eingebauter Sperrung in Lüdenscheid, und auf der A43 thront die Dauerbaustelle in Höhe Herne. Schwergewichte von 3,5 Tonnen und mehr kommen hier nicht durch, und das gilt auch für Gespanne.

Wie Rettungsgasse in den schmalen Fahrspuren einer Baustelle geht

In Autobahn-Baustellen ist die Unfallgefahr höher wegen der engen Fahrstreifen und der wechselnden Spurführung. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Generell erhöht sich in Baustellen die Unfallgefahr wegen der schmalen Fahrstreifen und der veränderten Spurführung. In engen Baustellenbereichen sei es häufig nicht möglich, die Rettungsgasse korrekt zu bilden, also: linke Spur nach links, alle anderen nach rechts. Hier heißt die Empfehlung, möglichst mit Abstand und versetzt zu fahren, damit im Ernstfall sich alle rechts einfädeln können - und die linke Spur frei wird für Retter und Polizei.

Um die Urlaubskasse zu schonen, empfiehlt der ADAC, nicht nur Staus auszuweichen, sondern auch spätestens am Abend vor der großen Fahrt zu tanken. Die günstigsten Zeiten seien zwischen 18 und 19 Uhr und zwischen 20 und 22 Uhr. Tankstellen-Apps seien hilfreich bei Preisvergleichen. Wer unterwegs nachtanken müsse, solle die Autobahn verlassen und einen Autohof oder eine nahe gelegene Tankstelle ansteuern. Stichproben hätten Preisunterschiede bis zu 40 Cent ergeben - pro Liter natürlich.

Und im Übrigen hat der Verein vergleichsweise die Staudaten aus den Herbstferien des letzten Jahres erhoben. Daraus zeigt sich, dass die Prognosen wohl sinnvoll sind: Damals summierten sich an dem Anreise-Freitag 656 Staus auf Autobahnen in NRW auf eine Länge von 1195 Kilometern und eine Wartezeit von 563 Stunden. Am Samstag war es dann schon deutlich besser.

Flughafen Düsseldorf rechnet mit 8400 Flügen in den Ferien

Auch am Flughafen Düsseldorf dürfte es zum Start der Ferien deutlich voller werden. Schon ab kommendem Freitag steigen die Passagierzahlen deutlich an, teilte das Airport-Management mit. Bis zum 15. Oktober rechnet Düsseldorf mit rund 8400 Flügen mit über 1,1 Millionen Passagieren an Bord. Das seien rund zehn Prozent mehr Fluggäste als in den Herbstferien des Vorjahres.

Besonders verkehrsstark wird nach Aussagen des Flughafens das erste Ferienwochenende mit rund 230.000 Reisenden. Rekordtag in diesem Jahr dürfte demnach der 29. September sein, mit erwarteten 80.000 Passagieren.

