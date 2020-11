Festhalten am Präsenzunterricht - ist das der richtige Weg?

Hagen. Trotz steigender Corona-Zahlen will NRW-Ministerpräsident Laschet die Schulen auf jeden Fall offenhalten. Was halten Sie davon?

Der Präsenzunterricht in der Corona-Krise ist umstritten. NRW-Ministerpräsident Laschet hält ihn für einen unverzichtbaren Bildungszugang für Kinder und Jugendliche: „Wir wollen alles tun, um den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten.“ Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft nennt die Lage an den Schulen „riskant“ und fordert kleinere Gruppen in den Schulen, damit die Schüler mehr Abstand untereinander halten können. Was meinen Sie dazu?

