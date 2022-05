Kommentar Festivals mit Stars in der Region: Nun geht auch hin!

Nach der Corona-Zwangspause: Endlich gibt es wieder Festivals in der Region. Jetzt liegt es an uns, ob sie auch erfolgreich werden.

Das soll kein Aufruf zur Leichtfertigkeit sein. Natürlich fällt es manch einem schwer, nach zwei Jahren Corona-Pandemie den Schalter umzulegen. Monatelang war Abstand halten angesagt. Nun soll es bei Festivals wieder dicht an dicht zugehen? Unterm Strich komme ich zu dem Schluss: Ja, das ist wieder möglich. Dass man sich vor dem Besuch eines Konzerts oder Festivals testen lässt, sollte eine Selbstverständlichkeit sein – auch wenn es nicht mehr vorgeschrieben ist. Dass man geimpft und geboostert sein sollte, steht für mich ohnehin außer Frage. Aber dann kann und sollte dem unbeschwerten Feiern nichts mehr im Wege stehen.

Die ganzen Corona-Monate über haben wir über Solidarität mit Veranstaltern geredet, jetzt kann man sie in die Tat umsetzen. Denn für die Organisatoren geht es in diesem Jahr nicht um Gewinne, sondern ums Überleben. Von der Akzeptanz der diesjährigen Saison hängt es auch ab, ob die Festivals in den kommenden Jahren eine Chance haben werden.

Und diese zu besuchen, ist ja alles andere als ein Opfer: Wir haben von Dortmund über den Biggesee und Hilchenbach bis nach Willingen in diesem Jahr ein fantastisches und vielfältiges Angebot – mit Stars, für die man sonst weit fahren muss. Dass sie hier auftreten, ist nicht nur ein schöner Freizeitspaß. Das Ganze ist auch ein Wirtschaftsfaktor und ein Zeichen für die Lebendigkeit der Region. Das gilt es zu unterstützen. Daher ist mein ganz dringender Rat: Nun geht auch hin!

