Fortschritte beim Projekt Smart Cities Südwestfalen

Südwestfalen. Südwestfalen zur smartesten Region Deutschlands machen, ist das Ziel beim Projekt „Smart Cities Südwestfalen“, das in diesem Jahr startete.

Was bringt die Zukunft und wie können die Menschen in Südwestfalen sie mitgestalten? Zu Beginn des Jahres startete „Smart Cities Südwestfalen“. Bei einer Digitalkonferenz wurde am Mittwoch eine erste öffentliche Bilanz des mit 13 Millionen Euro vom Bundesinnenministerium geförderten Projektes gezogen.

Rund 80 Teilnehmer informierten sich über Idee und Umsetzung des Projekts, das in den fünf Städten Arnsberg , Bad Berleburg, Menden , Olpe und Soest vor knapp einem Jahr begonnen hat. Seit Oktober gehört mit Iserlohn eine weitere Kommune dazu. „Unser Ziel ist es, dass möglichst alle 59 Städte und Gemeinden in Südwestfalen mitmachen, voneinander lernen und gute Ideen für die Zukunft voneinander abgucken“, sagt Projektmanager Matthias Barutowicz. Mit den bislang teilnehmenden Städten sind immerhin bereits alle fünf Kreise in Südwestfalen vertreten.

Iserlohn steigt schon in die Umsetzung ein

Konkret geht es darum, die Lebensqualität in der Region zu verbessern und auf dem Weg moderne Techniken zu nutzen. Smart Cities meint dabei aber nicht nur Veränderung durch Digitalisierung. Die Südwestfalen DNA soll im Gleichklang von Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Authentizität entstehen.

Schnell, bereits im kommenden Jahr, sollen auch Investitionen für konkrete Projekte festgezurrt werden. Vorne weg ist da offenbar die Stadt Iserlohn, als sechster Teilnehmer in diesen Tagen erst zum Projekt gekommen, „bewegen wir uns nicht mehr auf der Metaebene, sonder steigen direkt in die Umsetzung ein“, sagt Stefan Baumann, Bereichsleiter Umwelt und Stadtentwicklung. Dort nimmt die Gestaltung eines „Digitalen Wissenscampus“ im Herzen der Waldstadt zwischen Bahnhof und Parktheater erste Formen an.

Einblicke in die Strategie und Rahmenplanung des bei der Südwestfalenagentur angesiedelten Gesamtprojektes „Smart Cities Südwestfalen“ gibt es unter www.smartcities-suedwestfalen.de