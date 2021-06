Blaulicht Frontalzusammenstoß auf der Hönnetalstraße in Hemer

Deilinghofen. Bei einem Verkehrsunfall wurden drei Personen leicht und eine Person schwer verletzt.

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Mercedes und einem BMW auf der Hönnetalstraße wurden am Sonntag um 18.04 Uhr drei Personen leicht und eine weitere Person schwer verletzt. Laut Polizei scherte der Mercedes aus noch unbekannten Gründen in den Gegenverkehr aus und verursachte so den Frontalzusammenstoß.

Drei Verkehrsteilnehmer wurden leicht verletzt mit einem Rettungswagen in eines der umliegenden Krankenhäuser gebracht. Dabei handelte es sich um ein älteres Ehepaar, das im Mercedes die Hönnetalstraße in Richtung Hemer befuhren sowie um den Beifahrer, der zum Unfallzeitpunkt im BMW saß. Die Fahrerin des BMW wurde schwer verletzt und war im Autowrack eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden.

Da ein Verdacht auf ein Polytrauma bestand, wurde ein Rettungshubschrauber gerufen. Nach mehr als einer Stunde am Unfallort waren die Einsatzkräfte immer noch mit der Rettung beschäftigt. Gegen 20 Uhr konnte die schwer verletzte junge Frau mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus in Bochum gebracht werden.

31 Einsatzkräfte kümmern sich um die Folgen des Unfalls

Die Feuerwehr Hemer war mit dem Löschzug Wache und dem Löschzug Ost mit 24 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst aus Hemer und Menden war mit sieben Einsatzkräften an der Unfallstelle. Drei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug waren neben den Fahrzeugen der Hemeraner Wache im Einsatz. Die Hönnetalstraße wurde für den Zeitraum der Rettung ab Klusensteiner Weg/Riemker Weg voll gesperrt. Gegen 21.20 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben.

