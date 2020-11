Gans to go: Die Martinsgans geht immer

Als Bund und Länder die Schließung der Restaurants für den gesamten November verkündeten, war Martin Voss der Verzweiflung nahe. Der Gänsezüchter aus Schmallenberg-Westfeld hat treue Abnehmer unter den Gastronomen des Sauerlandes, die in ihren kulinarischen Jahreskalendern mit den „Westfelder Gänsen von Bauer Voss“ werben. „Wie soll das bloß werden?“ fragte sich der Landwirt Ende Oktober und las von einem möglichen Gänse-Stau auf Wiesen und in Ställen.

Verschafft Corona dem Federvieh eine Galgenfrist? Gans im Glück? Die Mutmaßungen entpuppen sich offenbar bundesweit als Ente: „Ab 2., 3. November entspannte sich die Lage schon für uns“, so Voss.

Absatz an Privatkunden boomt

Während Restaurants die bestellten Geflügel-Mengen für den Außer-Haus-Verkauf nutzen, boomt der Absatz an Privatkunden ­geradezu: „Auch wenn die Leute nicht ins Restaurant gehen können, wollen sie nicht auf die traditionelle Martinsgans verzichten“, so Voss. Der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier. Er braucht insbesondere in Krisen-Zeiten Konstanten in seinem Leben.

„Die Nachfrage ist super“, bestätigt auch Maria Geueke, Senior-Chefin des gleichnamigen Geflügelhofs in Schmallenberg-Wormbach. Der Gänseverkauf auf den Wochenmärkten in Schmallenberg, Lennestadt und Attendorn laufe richtig gut: „Man merkt, dass die Menschen mehr kochen.“

Vorbestellungen so früh wie nie

Das gelte auch mit Blick auf die Weihnachtsgänse: „Die Vorbestellungen haben so früh wie noch nie eingesetzt. Als wenn die Menschen Sorgen hätten, nichts mehr abzubekommen.“ Soziologen würden sagen, dass die Toilettenpapierisierung der Gesellschaft unaufhörlich voranschreitet.

Maria Geueke achtet darauf, dass nur 1A-Ware in ihrem Verkaufswagen landet. „Es ist schon ein Unterschied“, sagt sie, „ob die Gänse beim Bauern auf einer Wiese mit Wasserlauf aufgewachsen und vor allem langsam größer geworden sind.“ Sie spricht den Vergleich zur industriellen Massentierhaltung nicht direkt an. Aber: Erzeugnisse aus einem Gänsehof erkenne man schon an der frischen gelben Farbe: „Dann wurde ordentlich gefüttert.“

Eine eiskalte Wundertüte in den Tiefkühl-Truhen

Heinrich Bußmann ist schon von Berufs wegen ein Verfechter heimischer Landwirtschaft. Der Geschäftsführer des Geflügelwirtschaftsverbandes NRW spricht von einem sehr gut laufenden Direktverkauf beim heimischen Bauern („ein regelrechter Run“) und erzählt von der Tiefkühl-Importware in den Truhen der Einzel- und Großhändler.

Eine eiskalte Wundertüte sozusagen: „Man weiß nie genau, was man bekommt und was mit den Tieren so angestellt wurde.“ Die Beispiele, die er dankenswerterweise nur kurz am Telefon anführt, möchte man eigentlich gar nicht wissen.

Überschaubare Auswirkungen des Gastronomie-Verbots

In Restaurants, so sagt er, würde aus Kostengründen „nicht immer zu 100 Prozent auf Ware aus Deutschland zurückgegriffen“. Daher wirke sich das Gastronomie-Verbot auf die heimische Geflügelwirtschaft nicht so sehr aus.

Im Gegenzug profitierten die Wirte zumindest ein wenig vom Außer-Haus-Verkauf („Gans to go“) – „aber es bleibt eine Notlösung, denn sie kann die fehlenden Umsätze aus den Getränkeverkäufen in den Restaurants nicht komplett ­aufwiegen.“

Brust und Keule statt einer ganzen Gans

Der laut Bußmann große Trend beim diesjährigen Martinsessen – der Verkauf von Gänse-Teilstücken wie Brust und Keule statt einer ganzen Gans für vier Personen – ist sozusagen behördlich auferlegt worden. Man solle sich „unbedingt, soweit irgend möglich“, so heißt es in der Corona-Schutzverordnung für NRW, auch im privaten Umfeld an die vorgeschriebenen Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum halten.

Die besagen: Es dürfen sich nur Personen aus maximal zwei Hausständen treffen, die Höchstzahl von zehn Personen darf dabei nicht überschritten werden. „Die Situation ist natürlich eine andere in diesem Jahr“, sagt Heinrich Bußmann, „das Gänseessen wird sonst immer als Event mit möglichst vielen Personen an einer Tafel zelebriert.“

Vorgegarte Gans für daheim

Auch das Hotel und Restaurant Menge an der Schlacht in Arnsberg bietet jetzt sein bekanntes Gänseessen zum Abholen oder Liefern über seinen Onlineshop mengekocht.de an. Die vorgegarte geschmorte Oldenburger Bauerngans mit Rotkohl & Kartoffel-Klößen muss zu Hause nur noch aufgewärmt bzw. angebraten werden.

Die Nachfrage ist da, die Menschen wollten zwischen Martinstag und Weihnachten nicht auf das traditionelle Gänseessen verzichten, weiß Friederike Menge. „Auch wir können den Trend zum Verkauf von Portionen im Vergleich zur ganzen Gans bestätigen.“

Leicht gestiegene Preise

Und die Preise in diesem Herbst/Winter? Verbandsgeschäftsführer Bußmann zufolge müssten die zusätzlichen Kosten beim Schlachtprozess für Masken und Desinfektionsmittel an die Kunden weitergegeben werden. „Aber nur leicht“, wie Bußmann sagt, „zwischen 40 Cent und 1 Euro.“ Der Landwirtschaftskammer NRW zufolge lag der Preis für die frisch geschlachtete Gans (4,5 bis 5,5 Kilogramm) im Jahr 2018 bei 12,90 bis 15,90 Euro pro Kilogramm.

Zubereitung „ohne Firlefanz“

Bleibt nur noch die Frage nach der richtigen Zubereitung. „Ohne Firlefanz“, betont Markthändlerin Maria Geueke. Das heißt? Äpfel, Dörrpflaumen und Zwiebeln als Füllung, etwas Paniermehl zum Binden, Salz und Pfeffer und selbst gemachtes Gänsegewürz (unter anderem mit Majoran und Beifuß) in den Gänsebräter. Bis die Haut schön knusprig ist. Und als Beilagen Klöße und Rotkohl. Dann ist den Schlussworten nichts mehr hinzuzufügen: Gans gut, alles gut.

Hintergrund

Brauch geht auf Bischof Martin von Tours zurück

Um den Ursprung der Martinsgans ranken sich verschiedene Legenden, die im 16. Jahrhundert aufkamen. Eine besagt, dass Martin von Tours, 372 zum Bischof geweiht, in einer Messe seine Predigt halten wollte, als eine schnatternde Gans in die Kirche kam. Der Lärm störte den Gottesdienst. Die Gans wurde eingefangen. Später wurde sie bei einem großen Festessen gemeinschaftlich verspeist. Martin von Tours gilt als Schutzpatron der Gänsezucht, sein Ehrentag ist der 11. November.