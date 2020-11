Gerichtsgutachterin: „Frauen sind vollwertige Täter“

„Grausame Frauen“, so heißt ihr neues Buch, das schwere Straftaten von Frauen untersucht: Die bekannte Forensische Psychiaterin Dr. Nahlah Saimeh war unter anderem als Sachverständige im Prozess um das „Horrorhaus von Höxter“ tätig. Bevor sich die 54-Jährige 2018 in Düsseldorf als Gutachterin selbstständig machte, war sie Ärztliche Direktorin des LWL-Zentrums für Forensische Psychiatrie in Lippstadt-Eickelborn.

Sie schreiben, dass Sie von Frauen begangene Gewaltstraftaten nicht für etwas Besonderes halten – nur weil die seltener sind. Warum dann das Buch?

Nahlah Saimeh: Frauen sind in der Kriminalstatistik in Bezug auf Gewaltstraftaten zahlenmäßig unterrepräsentiert, aber sie sind dennoch vollwertige Täter. Bei schweren psychischen Erkrankungen ist das Gewaltrisiko von Frauen gegenüber der Durchschnittsfrau massiver erhöht als vergleichsweise bei Männern. Ich finde, dass der mildtätig-bagatellisierende Blick auf weibliche Täter eine Art von Positiv-Diskriminierung ist, die letztlich auch zu Opfern führt und Täterschaft nicht verhindert. Und mein Anliegen ist, in allen Fallgeschichten zu zeigen, dass wir als Menschen scheitern können. Diese Fälle sind Geschichten von Menschen. Unmenschliches Verhalten bzw. schwere Fehler zu begehen ist eine Facette des Menschseins. Sich auf das hohe Ross zu setzen, halte ich für falsch.

Nach dem Prozess um das „Horrorhaus von Höxter“ sagten Sie, dass zu Beginn der Ermittlungen der Mann für den Haupttäter gehalten wurde. Dies sage viel über gesellschaftliche Reflexe aus. Warum denken wir, dass schwere Straftaten nur von Männern verübt werden? Wird die Gefährlichkeit von Frauen unterschätzt?

Eindeutig ja. Frauen wird a priori weniger zugetraut, sicherlich auch weil wir Frauen per se mit der idealisierten Figur der warmherzig-liebevollen Mutter assoziieren. Das ist kulturell tief verankert.

In Ihrem Buch schreiben Sie über Frauen, die ihren Ehemann umbringen, die ihr Neugeborenes töten oder zulassen, dass der gewalttätige Partner sich an ihrem Kind vergreift. Was ist typisch weiblich bei einer Gewaltstraftat?

Die Opfer von Frauen kommen meist aus dem sozialen Nahfeld: Kinder, Eltern, Ehepartner. Frauen töten eher – oder lassen töten --, um jemanden loszuwerden, den Partner zum Beispiel, weil er dem neuen Lebensglück im Wege steht. Männer dagegen bringen die Partnerin eher um, damit diese kein eigenständiges Leben unabhängig von ihm führen kann. Der Mann will die Frau behalten.

Frauen müssen doch alleine schon wegen der körperlichen Unterlegenheit gegenüber Männern ganz anders vorgehen, oder?

Natürlich. Bei Kneipenschlägereien mit tödlichem Ausgang sind Frauen selten. Frauen müssen Taten strategischer planen, mit mehr Raffinesse vorgehen: indem sie das Opfer im Schlaf angreifen, den Intimpartner vergiften oder einen natürlichen Tod vortäuschen. Frauen werden daher häufiger wegen Mordes angeklagt als wegen Totschlags.

Könnte man stark vereinfacht sagen: Männer töten brutaler, Frauen sanfter?

Sehen Sie, schon wieder die Kombination von Weiblichkeit und Sanftheit. Für den, der erstochen oder erschossen wird, ist es wahrscheinlich wurscht, ob der Täter männlich oder weiblich ist. Frauen töten allerdings ihren pflegebedürftigen Angehörigen oder ihr Kind oft durch weiches Ersticken.

Was spielt sich bei einer Mutter ab, die ihr Kind tötet?

Häufig ist es soziale Überforderung. Das gilt auch für Frauen, die ihr Neugeborenes innerhalb der ersten 24 Stunden töten. Hinzu kommt eine fehlende Identifikation mit der Mutterrolle.

Zum Missbrauchskomplex Münster wurde berichtet, dass die mutmaßlichen Täter von weiblichen Angehörigen geschützt wurden, diese ihnen nach einem Missbrauch das Frühstück gemacht haben. Wie ist das zu erklären?

Bei Frauen, die aktiv zulassen, dass der Lebenspartner ein Kind bzw. Kinder sexuell missbraucht oder misshandelt, ist häufig das Bedürfnis nach einer Beziehung so dominant, dass alles andere ausgeklammert wird. Die Frau will nicht allein sein, auch wenn die Beziehung nur rein formal existiert – zwei Menschen leben zwar unter einem Dach, aber wissen nichts voneinander. Manchmal haben die Frauen auch selbst in der Kindheit schwerste Übergriffe auf die eigene Integrität erlebt. Der Schutz der eigenen Grenze ist daher überhaupt nicht bei ihnen verankert.

Bleiben womöglich Taten von Frauen unentdeckt, weil sie gemeinhin als fürsorglich und weniger gewalttätig als Männer gelten?

Beim plötzlichen Kindstod ist das auf jeden Fall so. Ebenso unterbeleuchtet ist die sexualisierte Gewalt von Frauen im sozialen Nahfeld. Frauen fallen hier wegen ihrer sozialen Rolle weniger auf. Das öffentliche Bild sexualisierter Gewalt bezieht sich immer auf Männer.

Die Zahl männlicher Opfer häuslicher Gewalt steigt kontinuierlich. Haben Männer zuvor geschwiegen, um nicht als Weichei zu gelten?

Frauen haben die gesellschaftliche Akzeptanz, dass sie Opfer sein dürfen, Männer nicht. Werden Fälle von Frauen misshandelter Männer bekannt, gehen die Augenbrauen hoch: „Was ist das für eine Memme? Das hat er sich bestimmt selbst zuzuschreiben!“, heißt es dann. Mir fällt auf, dass die Gesellschaft zunehmend wieder klassischen Mann-Frau-Rollenstereotypen hinterher hängt. Diese Sichtweise wird dem individuellen Menschen nicht gerecht.

Bei terroristischen Anschlägen ist selten von weiblichen Tätern die Rede. Woran liegt das?

Hinter Terroranschlägen stehen Ideologien – und die offenbaren eine sehr große Nähe zum patriarchalischen Gesellschaftsmuster. Darin ist die weibliche Rolle primär nicht vorgesehen.

Und wie ist zu erklären, dass so gut wie nie weibliche Amokläufer in Schulen unterwegs sind?

Einen Amoklauf in einer Schule begehen Sie nur, wenn die Schule als Institution immerhin für so wichtig gehalten wird, dass sie einen narzisstisch kränken kann. Jungen stehen unter viel höherem Erfolgsdruck, daher sind sie mehr davon bedroht, als Loser wahrgenommen zu werden. Und Mädchen bzw. Frauen reden viel mehr über Emotionales, Männer dagegen kommunizieren faktenorientiert und drohen so emotional zu vereinsamen.

2017 haben Sie in Ihrem Buch „Ich bring Dich um“ beschrieben, dass Hass und Gewalt in unserer Gesellschaft immer mehr zunehmen. Was denken Sie, wenn Sie Bilder von den derzeitigen Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen sehen?

Ich beobachte eine gefährliche Radikalisierung, für die es ein ganzes Bündel an Ursachen gibt. Eine demokratische Gesellschaft ist naturgemäß auch eine kritisierende Gesellschaft. Aber es ist bedenklich, wenn wir den politisch Regierenden, die wir nebenbei bemerkt selbst gewählt haben, systematisch Autorität absprechen. Wir verunglimpfen sie, schwingen uns moralisch auf und sägen gleichzeitig an dem Ast, auf dem wir politisch sitzen.

Welche Rolle spielen moderne Kommunikationsmittel?

In sozialen Medien werden Hass und Aggressionen verbreitet. Es findet eine Verrohung der Sitten statt. Gleichzeitig überfordert die immer komplexer werdende Informationsgesellschaft viele Menschen. In dieser Überflutung und Überforderung flüchten sie zum Teil in Verschwörungstheorien. Auf diesem Weg stoßen sie auf Psychopathen und Demagogen, die sie mit Fake News einfangen – auch indem sie seriöse Medien diskreditieren.

Können Sie verstehen, dass bei der Verteidigung von Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen auf die Meinungs- und Versammlungsfreiheit hingewiesen wird?

Natürlich darf man demonstrieren. Das Gefährliche ist doch, dass die Leute keine Trennschärfe haben und nicht verstehen wollen, dass es hier um ein echtes medizinisches Problem geht und nicht um die Abschaffung des Rechtsstaats. Es ist doch ein unglaubliches Glück, dass wir im Grunde richtige Seuchen hier gar nicht mehr kennen. Jetzt passiert etwas Ungewohntes, das ungewohnte Maßnahmen erfordert. Unerträglich ist die Verwendung von Begriffen, die aus der NS-Zeit stammen. Lassen Sie es mich so sagen: Wenn man erst mal in Bauchlage beatmet werden muss, wird es schwierig, aktiv seine demokratischen Rechte wahrzunehmen.

Hintergrund:

Anonymisierte Fälle aus der Praxis

Nahlah Saimehs neues Buch „Grausame Frauen. Schockierende Fälle einer forensischen Psychiaterin“ ist im Münchner Piper Verlag erschienen und kostet 16 Euro.

Dem Verlag zufolge schildert Nahlah Saimeh „anhand von acht eindringlichen Fällen aus ihrer Praxis, unter welchen Umständen Frauen zu Täterinnen werden“.