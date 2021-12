Gesperrte A 45-Brücke: Vier Jahre dank Ampel-Koalition?

Lüdenscheid. Eine neue A-45-Brücke in Lüdenscheid schon in vier Jahren? Der SPD-Politiker Dirk Wiese sieht im Koalitionsvertrag der Ampel die Chance dafür.

Wohl noch nie zuvor hat es zu einem Projekt in Südwestfalen so viele Aufrufe, Forderungen und offene Briefe gegeben wie zur gesperrten Sauerlandlinie. Kurz nachdem auf Initiative von Marco Voge, Landrat des Märkischen Kreises, viele Organisationen und Verbände der Region ein Schreiben an Kanzler Olaf Scholz auf den Weg brachten, hat die SPD in Südwestfalen eine Resolution zur A45 verfasst. Es sei „absolut notwendig, den Brückenneubau unverzüglich einzuleiten und durch planungsbeschleunigende Maßnahmen und Beseitigung sämtlicher Hindernisse zu einer schnellstmöglichen Realisierung zu kommen“, heißt es.

Die maximale Planungs- und Bauzeit solle vier Jahre betragen. Ermöglichen könne das eine „Legalplanung“, die für dringende Infrastrukturmaßnahmen im Koalitionsvertrag vorgesehen sei, sagte der Briloner SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese der WESTFALENPOST. Er selbst habe in der zuständigen Verhandlungsgruppe gesessen. Demnach könne der Bundestag verkürzte Fristen zum Erlass des Planfeststellungsbeschlusses veranlassen.

Parallel müsse die Rolle des Schienenverkehrs gestärkt werden. „Daher ist es ebenso geboten, mit der Deutschen Bahn und ihren Tochterunternehmen Lösungen zu suchen“, so die SPD.

