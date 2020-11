Gewinnspiel: Wir verlosen zehn Sauerland-Bildkalender

Hagen. Entdecken Sie innerhalb eines Jahres und durch alle Jahreszeiten hindurch das wunderschöne Sauerland! Hier geht es zur Verlosung.

Das Sauerland durch alle Jahreszeiten: Im Bildkalender verbirgt sich von Januar bis Dezember jeden Monat ein neues Motiv aus dem Sauerland. Und die Mittelgebirgsregion hat viel zu bieten: Erfreuen Sie sich an Bildern des Rothaargebirges oder der zahllosen Stauseen – das Sauerland zeigt seine Schönheit durch weite Felder, tiefe Wälder und traditionelle Architektur. Gewinnen Sie einen von zehn Bildkalendern mit den schönsten Motiven aus dem Sauerland.

Datenschutzhinweise nach DSGVO erhalten Sie unter www.funkemedien.de/datenschutzinformation oder der kostenfreien Rufnummer 0800 8043333. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich einverstanden, dass im Falle eines Gewinnes Ihr Name und Wohnort in der WP veröffentlicht werden.