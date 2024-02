Gipfeltreffen nimmt marode Straßen im Sauerland ins Visier

Lüdenscheid Marode Brücken, kaputte Straßen: Der Ruf nach einem Infrastrukturgipfel im Sauerland wurde immer lauter. Jetzt gibt es einen Termin.

Der Landrat des Märkischen Kreises macht jetzt Nägel mit Köpfen: Angesicht des maroden Straßen- und Schienennetzes in der Region bittet Marco Voge (CDU) die heimischen Abgeordneten in Landtag und Bundestag sowie Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft am 16. Februar zu einem In­frastrukturgipfel in den Kiersper Ratssaal. Eingeladen sind unter anderem auch Straßen NRW, das Verkehrsministerium, die Deutsche Bahn und Naturschutzgruppen.

„Keine Schuldzuweisungen“

Die Sperrung der Lennebrücke in Nachrodt-Wiblingwerde sei ein weiterer Beleg für den schlechten Zustand der Verkehrswege, schreibt Voge in der Einladung, die er gemeinsam mit den betroffenen Bürgermeistern ausspricht. Es sei nun notwendig, „weitere neuralgische Punkte zu schützen“ und den Wiederaufbau des Straßennetzes für den Zeitpunkt zu koordinieren, an dem die neue A-45-Brücke stehe.

Dies erfordere eine enge Abstimmung aller beteiligten Akteure. „Wir legen großen Wert darauf, dass der Fokus auf dem Dialog über konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Situation liegt und politische Debatten sowie mögliche Schuldzuweisungen vermieden werden, um effektive Lösungen zu erarbeiten“, heißt es in der Einladung weiter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sauer- und Siegerland