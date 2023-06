Good Bye Rosi: Zwergplumplori im Dortmunder Zoo gestorben

Zwergplumplori Rosi ist im Dortmunder Zoo gestorben. Rosi war illegal gehalten worden. Man fand sie in Kassel in einem Vogelkäfig. Gut ein Jahr hatte sie noch im Dortmunder Zoo gelebt.

Dortmund. Einst aus einem abgedeckten Vogelkäfig befreit, ist die fast blinde Zwergplumplori-Dame Rosi im Jahr 2022 im Dortmunder Zoo untergekommen.

Mach's gut, Rosi! Der Dortmunder Zoo hat eine kleine Bewohnerin verloren: Der aus illegalem Wildtierhandel gerettete Zwergplumplori Rosi ist gestorben, wie der Zoo auf seiner Facebook-Seite mitteilte.

Die fast blinde Primatin war jahrelang illegal im hessischen Kassel gehalten und dann bei einem Polizeieinsatz zufällig entdeckt worden - in einem abgedeckten Vogelkäfig. Vergangenes Jahr hatte sie in Dortmund ein neues Zuhause gefunden.

Bei der etwa 14 Jahre alten Rosi seien kürzlich eine Bronchitis und eine Lungenentzündung festgestellt worden, teilte der Zoo weiter mit. Nach einer Behandlung sei es ihr zunächst besser gegangen, letztlich sei sie aber überraschend über Nacht gestorben. Eine pathologische Untersuchung habe gezeigt, dass weitere chronische Leiden am Tod des Tiers beteiligt gewesen seien.

Zoo Dortmund ist "sehr traurig" über Rosis Tod

Man sei „sehr traurig über den Tod von Rosi“, hieß es. „Auch wenn Rosi nur etwas über ein Jahr lang in unserem Zoo lebte, hatten wir eine intensive Zeit mit ihr. Als Botschafterin konnte sie viele Menschen auf die Problematik aufmerksam machen, der Plumploris in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet in Süd- und Südostasien ausgesetzt sind.“

Die kleinen Primaten gehören nach Angaben des Zoos zu den am häufigsten geschmuggelten und illegal gehandelten Tieren weltweit.

(dpa)

